Asesoría Legal

México necesita avanzar, no estancarse

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Se han creado muchas leyes y reformado algunas, lo peor de la situación es que el Gobierno Federal en lugar de ayudar, perjudica más, para ello, tiene a sus dependencias que pertenecen al mismo Gobierno y que han perjudicado por muchas décadas a los y las mexicanas, no puede ser que con la entrada de este nuevo gobierno federal en lugar de ayudar realmente al ciudadano, lo perjudiquen aún más, México ha caído en la peor de las recesiones, al grado, que no se ha podido levantar, no se trata de darse baños de pureza, se trata de liberar al pueblo de las deudas que le aquejan, el Gobierno Federal tiene varias dependencias en las que por medio de ellas se ha robado al pueblo entero, una de ellas y la más importante, es el INFONAVIT, esta dependencia somete a los millones de trabajadores a contratos impagables, se supone que el INFONAVIT está para ayudar, no para perjudicar, el Infonavit hace firmar a los trabajadores mexicanos para pagar su deuda hasta por 30 años, un contrato de 130 mil pesos lo pagan hasta 4 veces del crédito otorgado, viola toda Ley, pero ningún trabajador mexicano ha dicho algo porque el INFONAVIT es dependencia del Gobierno Federal y creo le tienen miedo, el hecho que el INFONAVIT sea de Gobierno, no quiere decir que van a tener al pueblo pagándoles por décadas una casa que no vale ni la cuarta parte de lo que firman su contrato, Mercadotecnia De México ha estado recabando información para sustentar y fundamentar un Proyecto de Decreto en donde se pida la desaparición del INFONAVIT o bien regular la Ley del INFONAVIT, en ningún artículo de la Ley del INFONAVIT dice que hay que pagar hasta 4 veces más una casa hecha con el material bien corriente, el INFONAVIT es un depredador, ya que cuando un trabajador pierde su empleo y deja de pagar le suben los intereses exageradamente, los despachitos jurídicos contratados externamente por el INFONAVIT se avientan a las personas morosas peor que unos perros salvajes, lo más seguro es que el INFONAVIT va a decir que les dan oportunidad a los trabajadores de no pagar por un año su deuda contraída, eso no sirve de nada, de todos modos los millones de trabajadores están condenados a pagar por 3 décadas una casa que no ofrece una buena calidad de vida a los millones de mexicanos, la mayoría de las casas entregadas por el INFONAVIT se deterioran dentro de los primeros 5 años, lejos de eso, someten a los millones de trabajadores a pagar una deuda súper impagable, no puede ser posible que el Gobierno Federal no se dé cuenta de esto, de que sirve tanta palabrería, tanta payasada y promesas en las campañas, si lo más importante es liberar de sus deudas al pueblo mexicano, otra de las dependencias que ha robado criminalmente al pueblo mexicano es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con recibos totalmente duplicados y triplicados y hasta 5 veces más el costo facturado, la CFE también es de Gobierno Federal, las personas llegan con sus recibos en la mano a las oficinas de la CFE buscando una explicación del porque está alterado su recibo, simplemente se encuentran con las respuestas de unas simples cajeras que se toman atributos que no les corresponden, en lugar de levantar un reporte, les dicen a las personas que lo consumido es correcto, según ellas es lo que ven en sus pantallas, sin darle opción a las personas de investigar una probable fuga o una alteración en el cobro de los recibos, no, no lo hay, las personas se salen súper enojadas de las oficinas al no encontrar una respuesta favorable, millones y millones de pesos robados por estas dos dependencias para que vayan a dar a las arcas del Gobierno Federal o del SAT que es exactamente lo mismo, para que el día de mañana nuestro señor presidente diga, tenemos tantos miles de millones de pesos en las arcas, ¿de qué sirve?, los mexicanos cada vez están más pobres, ¿acaso no se han dado cuenta?, pregunten a 10 personas si ganan bien o cómo les va y verán el análisis solo en 10 personas, otra dependencia que no hace correctamente su trabajo es CONAGUA, a esta empresa los empresarios productores ya sea persona física o moral piden se les otorgue un título de Concesión de agua para explotar el agua legalmente, sin embargo, investigación de Mercadotecnia de México el cual tiene miles de afiliados empresarios, en las oficinas de Cuenca Frontera Sur, ubicada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, hay muchísimas peticiones las cuales se encuentran rezagadas porque el personal administrativo no hace su trabajo correctamente y el que es Director General de la mencionada Cuenca no hace nada al respecto, de hecho, la mayoría del personal de CONAGUA desconocen la Ley de Aguas Nacionales, retrasando con ello el avance económico mexicano, sin títulos de agua no se puede certificar a una empresa para que exporte sus productos, ¿de qué se trata? ¿De darnos en la madre?, los productores necesitan apoyo económico de CONAGUA también, no se trata de darles esos beneficios a sus más allegados ni a quienes les paguen por ello, les están dando en toda la torre al avance económico mexicano, no estamos avanzando de esa manera, los productores del país meten sus solicitudes a CONAGUA para que se les otorgue un título de concesión y puedan explotar el agua y entonces avanzan económicamente ya que también se les ofrece trabajo a cientos de personas, pero creo que al Gobierno Federal eso no le importa, tengo copias de acuse ingresadas desde hace dos años y nadamas se hacen los estúpidos e ignorantes los funcionarios de CONAGUA, de hecho, también solicitaré mediante Proyecto de Decreto la desaparición de esta dependencia, si desapareció la Policía Federal, que no desaparezca INFONAVIT y CONAGUA, hay documentos que sustentan la petición, se necesita ayudar a los mexicanos en general, no fregarlos más de lo que ya están, no se trata de tener al pueblo estancado, se trata de avanzar y salir adelante, se necesita tener mente empresarial y muy visionaria, no una visión mediocre y pobre, se trata de ser un auténtico líder, no un liderzuelo cualquiera, líder es aquel que ayuda a su pueblo, no que lo perjudique más, Mercadotecnia de México se está solidarizando con millones de personas para solicitar se les cancelen sus créditos una vez aprobado que se ha pagado la cantidad pactada, no los años que el INFONAVIT indica en sus amañados contratos, necesitamos tener un México libre, un México poderoso, un México lleno de vida y goce, un México que de oportunidades de trabajo no solo a los nacionales sino también a los extranjeros, porque antes que Estados Unidos nos robara nuestro territorio éramos una gran y enorme nación, actualmente ellos gozan de nuestro territorio, nuestro petróleo y son casi casi dueños de nuestras vidas, porque los mediocres presidentes que hemos tenido incluyendo al actual están sometidos a las voluntades de los gringos, necesitamos hoy más que nunca liberar a nuestro pueblo, si yo fuera Diputado Federal o Senador ya hubiera liberado a mi pueblo entero de tantas deudas que los agobian, sin embargo, a los partidos políticos no les importa gente que piense en grande, para eso tienen a sus títeres mediocres payasos que andan pidiendo el voto de casa en casa hoy, y mañana no los vuelve a ver.