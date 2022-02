Linotipe@ndo…

México, uno de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo

• La periodista Azucena Uresti es amenazada por el crimen organizado

• Andrés Manuel López Obrador ofrece su solidaridad, y dice se ha establecido un mecanismo de protección para la periodista

Pues amigo lector nuevamente las amenazas y atentados a la libertad de expresión vuelven a ser noticia en nuestro país y toco el turno ahora a la periodista Azucena Uresti, ser blanco de amenazas de parte del crimen organizado. Según con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa del 2021 realizada por Reporteros Sin Fronteras (RFS) por segundo año consecutivo, México continúa en lugar 143 de 180, del ranking de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hace poco en un boletín de prensa la organización Reporteros Sin Fronteras (RFS) dio cuenta que nuestro país continúa como uno de los países “más mortíferos del mundo para la prensa”, y lamentó que en nuestro país no se le dé una adecuada protección a los que ejercen la noble labor del periodismo. En su informe la organización indicó que la crisis sanitaria por Covid-19 contribuyó a acelerar la censura en los países de América Latina, ya que sus gobiernos dificultan u obstruyen el acceso a información sobre el manejo de la epidemia y ahora, de la vacunación. Esas limitaciones han provocado -dijeron- que el entorno laboral de las y los periodistas sea más hostil y complejo. Además, comentaron que según con el color que RSF maneja para determinar el grado de peligro que enfrenta la prensa en el mundo, donde el rojo y negro representan lo más peligroso y el blanco con situaciones con problemas significativos, pero no graves, México está marcado en rojo (situación difícil) junto a Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela sólo en América Latina. Agregaron que, a esos países, le siguen los países con “problemas significativos”, pero no graves: Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Haití y Belice. Por su parte, Uruguay, Surinam y Estados Unidos se colocan entre los países con una “situación más bien buena”. Jamaica y Costa Rica son los únicos dos países de América latina en color blanco, es decir con un ambiente bueno para ejercer el periodismo. Indicaron que los contextos más graves para ejercer esta labor, según el informe, son Libia, Egipto, Irak, Siria, Arabia Saudita, Irán, Yemen, Somalia, China, Laos, Turkmenistán, Eritrea, Corea del Norte, Singapur, Guinea Ecuatorial y Vietnam. En estos países, las y los periodistas enfrentaron diversas dificultades para investigar y divulgar temas relacionados con la pandemia, sobre todo en Asia y Oriente Medio. En tanto que, “China (lugar 177) sigue llevando niveles sin precedentes de censura, la vigilancia y la propaganda en internet. Tanto Turkmenistán (lugar 178), Corea del Norte (lugar 179) y Eritrea (lugar 180) se mantiene un control absoluto de la información. En los primeros dos países no se ha permitido declarar ni un sólo caso de Covid-19 en su territorio, y en el tercer país se sigue sin dar la menor información sobre lo que ocurrió a 10 periodistas detenidos hace 20 años, algunos de ellos en contenedores en mitad del desierto”, detallaron, al mismo tiempo de enunciar que, “Por quinto año consecutivo Noruega ocupó el primer lugar con color blanco en la tabla del ranking, seguido de Finlandia y Suecia, como los países con mayor libertad de prensa”. En esa reseña, resaltó que desde 2013, año en que instauró su nueva metodología para evaluar, existe una reducción del número de países que cuentan con un entorno favorable para las y los periodistas. De igual asentaron que, “Sólo 12 países de 180, es decir 7 por ciento, que en 2020 era 8 por ciento, pueden jactarse de que ofrecen un ambiente favorable para la información”, apuntó. Alemania es uno de los países que salió del listado con buena situación, debido a que decenas de periodistas han sido agredidos por manifestantes cercanos a movimientos extremistas y conspirativos durante las protestas contra las restricciones sanitarias. Al final anotaron que, “El periodismo es la mejor vacuna contra la desinformación, empero, por desgracia su producción y distribución se ven bloqueadas con demasiada frecuencia por factores políticos, económicos y tecnológicos” …sin comentarios

SOLIDARIDAD DE AMLO CON PERIODISTA AZUCENA URESTI…

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de todos los días ofreció su solidaridad hacia Azucena Uresti ante amenazas recibidas, en ese sentido él dijo, “quiero decirle que cuenta con nosotros”, afirma que ya cuenta con un mecanismo de protección”. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, subrayó que su gobierno ya entabló comunicación con ella, incluso, asentó, ya giró la instrucción para salvaguardarla vía el mecanismo de protección para periodistas, y comentó que, El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, está en ello. En su solidaridad hacia la periodista el presidente reprobó las amenazas hechas para la periodista y se comprometió a protegerla, no solo a ella sino a todos los mexicanos. Por eso insistió en que, “Ya se estableció un mecanismo de protección, repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y a todos los mexicanos”. Por su parte la periodista, Azucena Uresti agradece el apoyo externado por el mandatario, en nombre propio y en el de sus colegas acosados, amenazados y asesinados…ver para comentar

LA FJE DEBE INVESTIGAR A EX EDIL DE MAPASTEPEC MARTIN RUIZ ROSALES…

Nos estaban informando desde la tierra de los Mapaches, (Mapastepec) que el ex alcalde de triste memoria Martin Ruiz Rosales, se le ha visto triste, ojeroso, cansado, y sin ilusiones, echo una piltrafa por ser un diabético y alcohólico, así dicen, sin conceder, luce la figura deteriorada del ex edil de Mapastepec, el Chiporcho borrachales Martin Ruiz Rosales, quien con sus poses de soberbia y prepotencia se ganó a puro pulso el rechazo de algunos de sus ex regidores, hasta de su propio partido que lo llevó a la alcaldía de Mapastepec, quien no recuerda a la valiente ex reidora de ese municipio que denuncio públicamente y ante los órganos de gobierno, que ese pelafustán ex edil se dedicó más amasar fortuna, hacer negocios bajo lo oscurito, con lo cual logro hacerse de mulas Pedro, adquiriendo propiedades, desde lujosos terrenos, casas en Tapachula, Tuxtla y Mapastepec, así como vehículos y Ranchos, todo bajo la mirada protectora de las autoridades congresistas de ese entonces. Fue la ex regidora del Partido Verde Ecologista Edisha Ortiz, quien rompió el silencio cansada de enviar documentos al órgano de Fiscalización, al congreso y a la función pública sobre las acciones fraudulentas y corruptas, que el edil en ese entonces el Borrachales Martin Ruiz, realizaba en esa comunidad costeña, comentaba la ex regidora que el edil cuando se le pedía lo de la cuenta pública evadía responder y sabían que no entregaba en tiempo y forma la cuenta pública, lo cual era soslayado por las autoridades estatales y las multas estuvieron a la orden del día y en una ocasión fueron multados con al menos el pago de doscientos mil pesos por cada integrantes del cabildo. Sin embargo, esa denuncia fue engavetada y hoy en día en que la fiscalía de justicia del estado a cargo de Maestro Olaf Gómez está metiendo al tambo a los perversos y corruptos alcaldes sería muy bueno que investigaran al ex edil borrachales de Mapastepec Martin Ruiz Rosales…sin comentarios

Plausible la solidaridad del presidente AMLO para con la colega Azucena Uresti, quien ha sido amenazada por el crimen organizado, esa solidaridad ha sido bien vista por los colegas de diferentes partes del país…ver para comentar…Luego de indicar que en la agenda legislativa todos los sectores tienen cabida, por lo que trabajará para fortalecer su inclusión y garantizar sus derechos, el diputado federal electo, Jorge Llaven Abarca, señaló que las y los chiapanecos debemos sentirnos orgullosos por nuestra diversidad cultural, señalando que es fundamental impulsar propuestas que contribuyan a visibilizar y proteger las comunidades indígenas, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, acoto, "Vamos a diseñar una agenda legislativa donde todos tengan cabida, donde todas las voces sean escuchadas y se atiendan las necesidades de nuestros pueblos indígenas para su desarrollo y progreso"…sin comentarios…también las diputadas federales de Morena, PRI y PRD calificaron de inaceptables las amenazas de un grupo criminal contra la periodista Azucena Uresti y exigieron a las autoridades salvaguardar su integridad. Durante su participación en el foro virtual "Agenda en materia de justicia. Retos y oportunidades hacia la 65 Legislatura", las legisladoras Lorena Villavicencio, Mariana Rodríguez y Verónica Juárez manifestaron su solidaridad con la conductora de MILENIO Televisión, Multimedios y Grupo Fórmula…sin comentarios…amigo lector, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…