Asesoría Legal

Migración debe parar

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Antes de iniciar, mi opinión personal a una pregunta que hicieron a MERCADOTECNIA DE MEXICO de que si todo el país debe estar en semáforo rojo o únicamente donde hay casos, la respuesta es, todo el país mexicano está severamente infectado, que las autoridades hayan minimizado la pandemia ya es cosa distinta, el hecho que Campeche lo tengan pintado de verde no quiere decir que no hay casos, si hay y es terrible la situación, ningún Estado del país debe estar en anaranjado ni en amarillo mucho menos en verde, todo debe estar en rojo, hay que cuidarse, es una falta de respeto a las personas engañarlas y decirles que su Estado se encuentra en amarillo, anaranjado o verde, un semáforo se compone de 3 colores no de 4, todo México debe estar en rojo, cuídense mucho, bien, el tema es la migración, y no hay mucha diferencia de lo que acabo de comentar, no es posible que se organicen caravanas de migrantes y atraviesen por México como si no existiera el Covid, no somos racistas porque como mexicanos nos hemos solidarizado siempre con ellos, pero no están los tiempos para circular por las calles, el coronavirus ha tomado fuerza y muy descomunal, los migrantes exponen a sus hijas e hijos incluso a sus bebés, no miden consecuencias, prefieren salir a las calles y morirse no de hambre sino de Covid y de paso se llevan entre sus movimientos a gente inocente, procedentes de Guatemala y Honduras se avecina a México una caravana grande de miles de migrantes irregulares los cuales quieren ingresar por Chiapas y Tabasco si no es que varios ya pasaron, es una pena muy grande como la gente se deja envilecer por llegar a Estados Unidos, efectivamente en sus países hay mucho problemas de seguridad porque lo que dijo en su momento Donald Trump es una mentira de que Guatemala es una zona muy segura, si ese señor jamás visitó esos lugares, es un manipulador de gobernantes, por el bien de los mexicanos, mexicanas y de los mismos migrantes no se debe permitir la entrada a nuestro país a los migrantes, muchos de ellos son portadores del virus, pero, la amenaza más grande de los migrantes son los africanos y haitianos, ellos no solo son portadores de coronavirus, sino también de otras epidemias como el Ébola, sida, gonorrea, sífilis, ya que la travesía de su país al nuestro es larga y con mucha facilidad en el camino se van enfermando, de hecho, varios en México han fallecido pero no son reportados por las autoridades como portadores del Virus mortal que está acabando al mundo, porque no conviene decir que ellos están enfermos, de lo contrario se armaría un enfrentamiento brutal, pero entre mexicanos y migrantes, de hecho, los hondureños ingresaron por la fuerza a Guatemala, los migrantes exponen gravemente a sus hijas e hijos porque en los enfrentamientos que ha habido con la Guardia Nacional no ha sido precisamente suave, de hecho, los de la Guardia Nacional aparte de no saber sus funciones son unos abusivos violadores de los derechos no solo de extranjeros sino también de los mexicanos, la Guardia Nacional es una policía fallida que en cuanto entre un buen gobernante debe desaparecer inmediatamente a la Guardia Nacional y regresar a los cuarteles militares a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional se ha metido en poblados a amedrentar a las personas y a parar unidades de transporte público y carros particulares para tratar de sorprenderlos, a las personas las acosan demasiado, la Guardia Nacional debe desaparecer por eso y porque no saben sus funciones principales, no ayudan en nada a las personas, no los orientan, son unos abusivos, yo apoyo a las Fuerzas Armadas y son buenos elementos, pero no son tiempos de guerra para que anden en las calles, para eso están los policías para resguardar el orden, los migrantes peligran al viajar e internarse en México, tal vez los elementos de Migracion hacen bien su trabajo, pero los migrantes lamentablemente han llegado en un plan totalmente agresivo y tratando incluso de mandar a los funcionarios de Migracion, someterlos y de paso destruir sus oficinas, meterse a allanar domicilios que ven vacíos, se drogan y toman, le faltan el respeto a las mujeres mexicanas, sin embargo, no abogo por los migrantes, sino por sus hijos e hijas y bebés que traen porque ellos si corren mucho riesgo y peligro en nuestro país, no son los tiempos para circular de un país a otro, ellos piensan que en otro país hay menos Covid que en su país, no es así, el mundo entero está totalmente contaminado, el Instituto Nacional de Migracion debe imponerse y regresar a los migrantes, se está súper multiplicando el virus, y con la llegada de los migrantes aún más, estos primeros 4 meses de 2021 van a ser fatales para la humanidad porque va acrecentar considerablemente los enfermos y muertos por Covid porque las vacunas no están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, estarán respaldadas por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) pero en si debe estar respaldada por un organismo internacional, la salud de millones de mexicanas y mexicanos están en riesgo, no puede haber caravana de migrantes en tiempos de coronavirus, es fatal para todos, no solo para los migrantes sino para todo nuestro país, si sigue la Migracion llegando el Covid no se va acabar porque quienes salen están propensos a contraer Covid y los migrantes vienen de muy lejos, no es que no los quiéramos en nuestro país, sino simplemente no son tiempos de ir en caravana de un país a otro, es importante la deportación y la no entrada a nuestro país no solo de los migrantes sino de todo extranjero porque solo vienen a contaminar incluyendo los estadounidenses que son los más enfermos, hay que tener conciencia de las caravanas, al regresarlos a su país de origen se tiene que hacer con mucho respeto para no violar sus derechos humanos, sin embargo, no todos los migrantes traen cubre bocas y aunque así fuera, los cubre bocas no protegen de mucho, es simplemente un requisito para salir a la calle, mas no quiere decir que al usar cubre bocas no se van a enfermar, simplemente por el momento no puede arribar ninguna caravana de migrantes porque todo el país está en su punto más crítico de la pandemia.