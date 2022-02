Poder y Dinero

?

Minería, rehén de Napito

• Extorsión laboral y política a mineras

• Americas Gold & Silver, acorralada

• Cumplió contrato; sigue la huelga

• Ni AMLO logró levantar larga huelga

Las palabras son como monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una.

Francisco de Quevedo, (1580-1645) Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español.

Víctor Sánchez Baños

Triturados Mineros del Noroeste, filial en México de la empresa canadiense Americas Gold and Silver, a más de dos meses de que acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige a su antojo Napoleón Gómez Urrutia, alias Napito, se niega a reiniciar la operación de la mina San Rafal, en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

El presidente ejecutivo de la compañía, Darren Blasutti, pidió apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para la solución del conflicto. Incluso el Líder del Ejecutivo en una mañanera de julio mencionó que estaba cerca la apertura de esa mina, precisamente en una gira que hizo por Sinaloa, en compañía del gobernador Quirino Ordaz.

Es un conflicto que tiene mucho de fondo en la geopolítica del T-MEC en América del Norte.

Las instalaciones no han sido devueltas y el contrato colectivo es violado con total impunidad por el dirigente minero, que nunca ha trabajado en una mina y quien heredó la lucrativa chamba de su padre Napoleón Gómez Sada.

Napito, quien ahora es senador por Morena y ostenta la doble nacionalidad (canadiense y mexicana), lo que contraviene la Constitución, pero que nadie se atreve a explicar en el país; ni la oposición.

Hoy, está empoderado. Le perdonaron la devolución de 50 millones de dólares a las arcas del sindicato.

Por ello, tiene secuestrada a la industria minera nacional y, nos comentan, actúa por consigna ordenada desde Canadá, con el aparente respaldo de la poderosa organización sindical en Estados Unidos y Canadá, la AFL-CIO.

Su dirigente, Richard Trumka, quien falleció el pasado fin de semana, era su principal protector y justificación ante la Cuarta Transformación, para lograr influencia en los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau; incluso presionarlos ante cualquier cambio que ocurriera en el país y que afectara al sector empresarial de esas naciones.

A la muerte de Trumka, la disputa por el poder se desató sin haber acudido a los funerales del que fuera dirigente de más de 12 millones de sindicalizados. Está en riesgo que su influencia en Washington y Ottawa.

Liz Shuler, quien se ha desempeñado como presidenta interina desde la muerte de Trumka y espera sucederlo, tiene que consolidar el sindicalismo en América del Norte, ante un debilitamiento del movimiento ya que cada vez menos trabajadores del sector privado se agrupan con la AFL-CIO.

Ese debilitamiento es un severo golpe a Napito, quien dependía de la sombra de Trumka. Al faltar éste y al no estar en el radar de Shuler, podría verse reflejada una caída en la influencia en la 4T.

Y, la extorsión política, laboral y social, contra empresas mineras de América del Norte, mete en severos problemas al país al violarse las reglas laborales en México, con Napito, pero en especial, por no cumplir con los acuerdos y contratos colectivos. El estado de Derecho queda reducido a un vulgar papel con tinta que se borra con el menor capricho de un dirigente sindical.

Hoy, esa mina en Sinaloa, con 324 empleados directos y dedicados a la extracción de plata, plomo y zinc, sigue cerrada, pese a que hace un mes se firmaron los acuerdos con Napito, ante la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se reunió con Blasutti, no logró que Gómez le contestara el teléfono.

Ese es el tamaño del ego y la arrogancia de un dirigente sindical canadiense en México.

PODEROSOS CABALLEROS

CINISMO DE MORENA

Por más que busco un ángulo positivo del partido en el poder, no lo encuentro. Ahora, menos. Tratan de verle la cara a 120 millones de mexicanos. Mañana miércoles van a juicio político contra Mauricio Toledo, del PT, por enriquecimiento ilícito (quien se dice perseguido político); Saúl Huerta, de Morena, por violar niños y Uriel Cardona, fiscal en Morelos quien Cuauhtémoc Blanco, gobernador de esa entidad, quiere su puesto para un “fiscal carnal”. ¿Llegarán amparados todos? Como la ven. Semanas de complicidad. Que poca… imaginación. Seguramente, todos tienen mucha cola que les pisen. Pero, debe quedar claro el fondo y trasfondo de los desafueros.

SLP

Una de cada tres habitaciones de hotel que actualmente existen en San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, fueron construidas en su administración, como parte de una estrategia de impulso a la inversión, con el objetivo de atender las necesidades de hospedaje como un destino turístico, pero también de negocios. El titular de la dependencia, Arturo Esper Sulaimán, refirió que la entidad registra 349 hoteles con 10 mil 700 cuartos de categoría turística. Es decir, se registró un incremento en el estado del 31.3% en la oferta de habitaciones respecto a la anterior administración. “Además estima una inversión de 3 mil 574 millones de pesos, con la construcción de 2 mil 942 cuartos de hotel, lo que también generó alrededor de mil 980 empleos.

LA MANO DE ZALDÍVAR

Pese a que el Tribunal quedó acéfalo, todo hace indicar que va en camino a la solución, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ofreció salidas a esa crisis que tenía 2 presidentes. Al final de cuentas no serán, ni José Luis Vargas, quien fue removido por sus pares en procedimiento “dudoso”, ni el que los demás magistrados eligieron, Reyes Rodríguez, quien en la tarde renunció a la presidencia, unas horas después de que se reunión el presidente de la Corte con el magistrado Vargas. Quien llegará por ministerio de ley, como lo ordena el reglamento del Poder Judicial, el magistrado con mayor edad, que es la magistrada Janine Otalora.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BBVA

Al mando de Eduardo Osuna, BBVA México busca atraer, incorporar y formar al mejor talento, así como desarrollar y ofrecer las mejores soluciones financieras digitales para que los clientes puedan contar con el banco en el momento y lugar que lo requieran. Desde 2018, BBVA México se destaca como uno de los empleadores más atractivos para los jóvenes dentro de la lista The Most Attractive Employers in Mexico 2021, realizada por Universum. En esa lista aparece por segundo año consecutivo como el banco donde más universitarios y recién egresados de las carreras de negocios buscan trabajar, logrando el tercer lugar sólo detrás de Google y Amazon.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos