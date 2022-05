Monreal, Sheinbaum y Ebrard, muy destapados. Emilio Lozoya, ¿Y su suerte?

Comentarios Políticos

Para comenzar… A Emilio Lozoya se le acabó la suerte. La paciencia en la Fiscalía General de la República (FGR) se agotó, la presión presidencial y de la opinión pública creció, y el exdirector de Pemex esta donde nunca imaginó estar, y a donde quizá debió llegar hace mucho: la cárcel. El caso Lozoya se le salió de las manos al fiscal Alejandro Gertz Manero que, con tantos frentes abiertos, no resistió más los embates. Necesitaba un respiro. Y Lozoya se lo dio. 15 meses y 18 días después de llegar extraditado desde España puso un pie en un juzgado. Ese mismo día, también pasó su primera noche en el Reclusorio Norte, en el dormitorio 10. Hasta ese lugar fue llevado por agentes de la policía procesal que lo detuvieron en la sala de audiencias el pasado miércoles. Lozoya no imaginó que ese día lo terminaría en una celda. El buen humor con el que llegó al juzgado, poco a poco se apagó tras oír los duros señalamientos de la Fiscalía General de la República que, le advirtió, lo acusará por lavado, delincuencia organizada y cohecho. “No ha mostrado intención en cooperar”, le espetaron. “Son impúdicas las fotografías (cenando en el Hunan)”, reclamó el representante de Pemex que acudió a la audiencia. Antes de ser llevado al reclusorio, mientras escuchaba la decisión del juez, Lozoya tomó de la mano a su madre, Gilda Margarita Austin, quien estuvo a su lado. Poco antes de las 15:30 horas fue acompañado al penal. No lo esposaron. El extitular de Pemex fue sometido a una revisión médica, se le aplicó una prueba para detectar COVID-19 y cenó como el resto de los más de siete mil internos. Esta vez no hubo pato laqueado. Entre sus compañeros de prisión, hay varias caras conocidas, que se encuentran en el módulo de ingreso, donde vivirá por ahora. Pero ni el cruce de miradas con Javier Duarte o Juan Collado despertará tanto morbo como el encuentro con el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien está detenido a raíz de las acusaciones del propio Lozoya. Como los demás personajes célebres, Lozoya tiene un custodio para vigilarlo. Es monitoreado por cámaras de seguridad. Duerme solo, sin compañeros de estancia. Podrá salir al patio, pero no convivirá con el grueso de la población penitenciaria. Las circunstancias y la narrativa desde el poder, que habían jugado en favor de Lozoya, se modificaron, y con ellas, la suerte del exdirector de Pemex. La cascada de yerros que apabullaba al fiscal Gertz Manero, jugó en su contra. A diferencia de hace meses, hoy ya no había nadie que quisiera a Lozoya en libertad. A nadie le servía. A nadie convenía. Por eso está donde está. Por eso se quedará ahí, hasta que sea útil nuevamente. O quizá, ya dejó de serlo.

Monreal, Sheinbaum y Ebrard, muy destapados: Tal vez debido al excesivo lucimiento personal del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en los días recientes, con motivo de su viaje a Italia para asistir a la Cumbre de Líderes del G20 y promocionar de manera insistente el breve encuentro que tuvo con el presidente de los Estado Unidos Joe Biden es que, por acá, Claudia Sheinbaum decidió adelantar con todas las de la ley, su precampaña rumbo a las elecciones del 2024. Las alertas se encendieron y por lógica habría una reacción inmediata; las mediciones reales al interior de MORENA seguramente registran el crecimiento en la imagen del canciller, que hábilmente no desaprovecha cada una de las actividades que desarrolla en una cómoda secretaría de Estado. Claudia Sheinbaum ha sido elevada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte de Palacio Nacional; hace pocos días hasta le levantó el brazo en señal de triunfo. Pero como ha sido la constante en cada sucesión, el “dedazo” presidencial adelantado más que ayudar, desgasta y le abona, pero a los otros competidores, muy a pesar de quienes buscan dejar a como dé lugar a un incondicional que asegure la continuidad. La promoción internacional de Ebrard desató los demonios, al grado que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció una extraña gira por estados del país con actividades sin gran importancia, más bien con un objetivo electoral muy claro. A través de un video difundido en redes sociales, la jefa de Gobierno detalló su visita, primero a Guanajuato, para participar en el Festival Cervantino y después su presencia en lejanas entidades de la capital del país, como Baja California y Colima. Quienes construyen la candidatura de Sheinbaum rumbo al 2024 seguramente buscan que la jefa de Gobierno sea conocida a nivel nacional; interesante sería saber cómo anda en encuestas y sondeos. Importante también que Sheinbaum empiece a transparentar sus gastos de lo que parece una adelantada precampaña sin dejar el cargo actual, y que rinda cuentas, porque andar de promoción personal cuesta mucho dinero y la austeridad republicana que tanto presume la 4T podría quedar reducida a meros recuerdos. Lo cierto es que al interior de MORENA ya arrancó la carrera por la candidatura rumbo al 2024, con pronósticos reservados.

Esa es la pregunta: ¿Tuxtla o Arriaga?, por dónde se irán los migrantes con rumbo al centro del país, ya están en Tonalá, sólo les queda el municipio de Arriaga para dejar territorio chiapaneco; pero hay quienes le apuestan a que podrían llegar a la capital chiapaneca, aunque se desviarían bastante, porque podrían llegar hasta Ocozocoautla y después agarrar rumbo a la autopista hacia Las Choapas. Si ya descansan los habitantes de Tapachula, particularmente los comerciantes, sabedores de todo lo que dejaron a su paso, se imaginan ustedes que se desviaran hacia Tuxtla Gutiérrez lo que podría suceder, aunque varios migrantes ya tienen días en las calles de la capital política de Chiapas; buscan como sobrevivir y tratar de seguir su camino hacia los Estados Unidos, pero miles están retenidos en la frontera norte dentro del territorio mexicano. La mañana de ayer en Pijijiapan, se registró un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, quienes pretendían encapsularlos para evitar que siguieran su recorrido hacia el centro del país, pero los uniformados federales fueron repelidos con piedras y palos por los migrantes; en cuyas imágenes se ve claramente la saña con que fue golpeado y arrastrado un elemento de la GN, mientras otros lo defendían y trataban de revivirlo del desmayo por la golpiza. También los policías son seres humanos, hacen un trabajo por un sueldo para mantener a su familia, defienden la seguridad ciudadana, cuidan la soberanía nacional y constantemente arriesgan sus vidas; las imágenes del enfrentamiento de ayer, insistimos, muestran la saña con que un elemento de la Guardia Nacional fue golpeado por los indocumentados. Incluso, los integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, únicamente llevaban cascos y escudos protectores para tratar de detener a los migrantes, pero aquellos desesperados por la necesidad de llegar a la Unión Americana, se defienden para evitar que sean subidos a los vehículos que los llevan a los separos en Tapachula y después los deportan hacia sus respectivos países de origen. Quién puede saber si entre los migrantes de buena voluntad e inofensivos, no vienen mezclados los delincuentes que huyen de las autoridades de sus respectivos países, si las autoridades en la frontera sur de México se han visto rebasadas por los miles de ciudadanos centroamericanos y haitianos que llegan casi a diario; más cuando Honduras está considerado como el país más violento del mundo, sin descotar El Salvador y Guatemala, donde sientas sus reales los cárteles de las drogas de nuestro país. Por donde se le vea, sí es un conflicto internacional pero ninguna otra nación está interviniendo para ayudar en el problema que está viviendo México, cuyas fuerzas conformadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, no pueden cumplir con los deseos del gobierno norteamericano pedido al de nuestro país, de evitar que la caravana de migrantes llegue al norte e introducirse a la Unión Americana que está bien pertrechada en aquella zona limítrofe. Por lo pronto, los “defensores” de los derechos humanos no gubernamentales nacionales e internacionales, están adquiriendo notoriedad en los medios de comunicación por “apoyar” a la caravana de migrantes que va hacia el norte de México, así podrán justificar el financiamiento internacional que reciben en dólares o euros por su “su noble” tarea.

Para finalizar… San Cristóbal de Las Casas, vive un colapso financiero: con nómina pendiente, cuentas congeladas y un adeudo a proveedores de al menos 68 millones de pesos. En cabildo, Mariano Díaz Ochoa reveló lo anterior y ordenó a su área jurídica denunciar penalmente a la ex alcaldesa Jerónima Toledo, su antecesora, y el ex síndico, Miguel Ángel de los Santos, por peculado y asociación delictuosa. “La denuncia contra cuatro personas”, los otros dos denunciados serán el ex tesorero, Alfredo Pérez; y el ex director de Obras, Víctor Hugo Tovilla. Díaz Ochoa, reveló también que no se había realizado el proceso de Entrega-Recepción, a poco más de un mes de iniciado su trienio 2021-2024. “No tenemos todavía las riendas del municipio en nuestras manos”, insistió el actual alcalde de SCLC en entrevista con los medios, al finalizar su sesión de Cabildo. Incluso, mencionó que, para la realización del Festival Cervantino Barroco, el gobierno estatal le ofreció un préstamo de 600 mil pesos, el dinero que le toca aportar para tal festividad. Vamos a presentar, las denuncias correspondientes y así evitar ser cómplices del desfalco”, destacó. Si las autoridades quieren investigar de verdad, que sigan la ruta del dinero y apunten hacia Pijijiapan, donde hay un hotel de muy reciente construcción, Manglares Hotel Boutique, el cual ofrece servicios turísticos de 5 estrellas y que, oh coincidencia, es atendido por una persona con apellido De Los Santos. Mariano Díaz destacó entonces la compra de un terreno, a un precio muy alto, para ser instalado el rastro municipal, en un lugar inadecuado para ese giro. Se mostró preocupado porque, según dijo, hay personal del Ayuntamiento al cual aún no se les paga la segunda quincena de octubre. Ojalá que ese municipio, el cual alberga a la capital turística de Chiapas, le encuentre pronto la cuadratura al círculo de sus finanzas, para recomenzar de nuevo, aunque sea desde cero (y no de menos 68 millones de pesos). Lo que sí, el alcalde coleto cuenta con todas las habilidades y destrezas para resucitar no solo financieramente al ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. Ojo.

