Poder y Dinero

Montajes; ¿dónde quedó la bolita?

· El malabarismo político, distracción

· Changos viejos, sin maromas nuevas

· Desabasto de medicinas, crimen social

· Mier, letra x letra, sumiso al Ejecutivo

El que ostenta el poder es siempre impopular.

Benjamín Disraeli (1804-1881) Estadista inglés.

Víctor Sánchez Baños

Como en el viejo truco de la bolita, mediante la cual un vivales se dedica a distraer para que otro robe la cartera de los incrédulos, ahora nos quieren confundir con guerritas entre maestros del montaje; todo para dar un ridículo espectáculo.

Redes sociales, espacios en radio y medios impresos, así como en los comederos de exquisitos políticos, se dedican a la discusión sobre el montaje que hizo Carlos Loret, con los secuestradores encabezados por la banda de Florence Cassez e Israel Vallarta. Un hecho ocurrido hace 16 años y que de alguna manera llevó a Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación en la Cuarta Transformación.

Sánchez Cordero era la ministra de la Corte que sacó de la cárcel a la francesa por deficiencias en el procedimiento mediante el cual se detuvo a esa banda acusada de varios secuestros. No fue por que las pruebas, en ese momento, liberaran al duo que “presuntamente” delinquían.

Sí, Televisa y Loret, hicieron el montaje, ¡hace 16 años! Sin embargo, este asunto fue sobado muchas veces en el gobierno de Enrique Peña Nieto y regresaron a su país a Cassez. Pero, el resto de la banda, incluido Vallarta, continúan en la cárcel. Ningún procedimiento judicial lo ha sacado, debido al cúmulo de pruebas que lo incriminan. Por ello, en un acto desesperado por fortalecer el montaje sobre el montaje la 4T, quiere darle un indulto a través de la FGR. Mientras, el resto de los mexicanos seguimos con dudas, ya que no han explicado con palitos y bolitas, lo que realmente ocurrió, en base a investigaciones que han hecho los investigadores de Alejandro Gertz.

Mientras, este caso es usado como unos distractores a temas graves como la modificación de los libros de texto, las reformas de hidrocarburos y electricidad, la corrupción que no ha acabado y que se ha incrementado, la violencia, inseguridad e impunidad, que siguen campeando a pesar de la promesa de erradicarlos.

Los montajes son una práctica política cotidiana. Algunos se prestan a ello tanto en el gobierno como en algunos medios. Son usados con fines políticos y electorales. Realmente, es un timo; ¿dónde quedó la bolita? Y, el saqueo continúa.

PODEROSOS CABALLEROS

MIER Y LEY DE HIDROCARBUROS

El presidente de la mayoría de Morena en Diputados, el poblano Ignacio Mier, mueve a sus huestes con la maestría de un titiritero. Le orden no mover una sola coma en cada uno de los proyectos de ley que son la base del gobierno federal, socialista, y no se le mueve una coma. Es más, que los legisladores no piensen y responsan a los intereses de sus representados. Pasó con la contrarreforma energética y continúa con la de hidrocarburos. Como soldaditos de plomo, todos los legisladores del bloque morena, camina a un ritmo. Cuidado del que se salga del guion. Así es, y ha sido, en los regímenes de puño duro. Los intereses nacionales no importan. Lo fundamental es mantener el poder.

JIMÉNEZ A FRANCIA

AMLO pidió a Blanca Jiménez, dejar la CONAGUA para impulsarla como embajadora de México en Francia. No es diplomática de carrera, pero en su favor está que ha hecho sus postgrados en ingeniería de agua, y ha trabajado en Francia y Sudáfrica. Un personaje muy cercano a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Su paso por la Conagua, casi fue de noche, pero de que sabe del tema de agua, sabe. Ahora, de diplomacia, se estima que aprenderá rápido.

MEDICINAS

Ante el desabasto, derivado de la incompetencia del secretario Jorge Alcocer y su empleado Hugo López Gatell, obliga al gobierno a compras urgentes con sobreprecios en el mercado internacional. Tal es el caso del ISSSTE, quien esta semana, solicitó cotizaciones por 158 claves, que representan 47 millones de piezas, a la empresa india PHARMEXIL, solicitud que preocupa a la industria farmacéutica nacional, en razón de que, en licitaciones anteriores, ya venía participando en 123 claves, de las 158. Para esta nueva licitación la industria mexicana hasta hoy, no ha sido invitada, ni tomada en cuenta, por lo que Amelaf expresa su firme protesta por esta marginación que le hacen la nuestra industria. Cándidamente Alcocer y López Gatell, creen que adquirir medicinas en otros países lo hacen a precios más bajos, lo que es un sueño de opio. México fabrica medicinas de calidad, seguras y confiables y a precios competitivos, como lo ofrecen en otras latitudes del mundo. Ante las obsesiones de la 4T de desplazar a las farmacéuticas mexicanas, obliga a pacientes a ir a farmacias particulares para surtirse de medicinas, porque el sector público no las tiene. Sigan llenando el saco de piedritas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CEMEX

Más de 680 cubrebocas y 100 litros de sanitizante fueron entregados por la empresa CEMEX a habitantes de comunidades vulnerables en San Luis Potosí como parte de su campaña “Comportamientos que Salvan Vidas”. El grupo que preside Rogelio Zambrano, podría dar mucho más que unos cuantos cientos de cubrebocas y pocos litros de sanitizante. Eso cabe en la cajuela de un coche. Un monstruo del tamaño de esa cementera, informa minúsculas “solidaridades” con la sociedad. De risa loca.

