Rafael Cardona

Montajes, patrañas y comercio exterior

De? ?plano? ?se? ?ignora? ?si? ?la? ?mermada? ?hacienda? ?de? ?la? ?austeridad? ?republicana? ?ha? ?requerido? ?préstamos? ?bancarios? ?propios? ?o? ?si? ?el? ?Banco? ?Nacional? ?de? ?Comercio? ?Exteriores? ?ha? ?financiado? ?la? ?peregrina? ?labor? ?del? ?secretario? ?de? ?Relaciones? ?Exteriores,? ?Marcelo? ?Ebrard? ?en? ?su? ?anunciado? ?periplo? ?por? ?el? ?mundo? ?para? ?adquirir? ?las? ?inexistentes? ?vacunas? ?del? ?programas? ?sin? ?embargo? ?vigente? ?de? ?vacunación,? ?porque? ?ya? ?sabemos,? ?los? ?mexicanos? ?podemos? ?hacer? ?caldo? ?de? ?pollo? ?antes? ?de? ?conseguir? ?el? ?ave? ?y? ?la? ?cazuela,? ?lo? ?cual? ?habla? ?de? ?nuestra? ?capacidad? ?de? ?improvisación? ?y? ?nuestra? ?mayúscula? ?inventiva.?

Pero? ?sea? ?como? ?sea,? ?y? ?si? ?algún? ?dinero? ?le? ?hubiera? ?quedado? ?disponible? ?al? ?banco? ?de? ?asuntos? ?foráneos? ?después? ?del? ?fideicomiso? ?con? ?el? ?cual? ?le? ?pagan? ?su? ?lambisconería? ?a? ?Epigmenio? ?Ibarra;? ?por? ?ejemplo,? ?ya? ?sale? ?nuestro? ?Marco? ?Polo? ?en? ?andanza? ?por? ?la? ?moderna? ?ruta? ?de? ?la? ?seda? ?para? ?ver? ?si? ?en? ?otras? ?lejanas? ?naciones? ?halla? ?los? ?fármacos? ?salvadores,? ?imposibles? ?de? ?conseguir? ?en? ?México? ?porque? ?no? ?ha? ?habido? ?cerebro? ?nacional? ?capaz? ?de? ?producir? ?sueros? ?protectores.? ?

?Y? ?esto? ?porque? ?la? ?cultura? ?mexicana? ?se? ?expresa? ?en? ?su? ?talento? ?para? ?preparar? ?escamoles,? ?pero? ?no? ?para? ?sintetizar? ?proteínas? ?o? ?hacer? ?productos? ?farmacéuticos? ?de? ?primera? ?línea.? ?Preferimos? ?decir,? ?ha? ?sido? ?un? ?milagro,? ?en? ?lugar? ?de? ?reconocer? ?cómo? ?el? ?subdesarrollo? ?es? ?parejo:? ?lo? ?abarca? ?todo:? ?la? ?política,? ?la? ?democracia,? ?el? ?futbol,? ?el? ?Poder? ?Legislativo? ?y? ?hasta? ?el? ?pavimento? ?de? ?las? ?calles.? ?

Los? ?científicos? ?mexicanos? ?son? ?pocos, ? ?mal? ?pagados? ?y? ?peor? ?tratados. ? ?Por? ?eso? ?hemos? ?pasado? ?de? ?noche, ? ?en? ?la? ?escasez? ?oscura? ?del? ?conocimiento. ? ?Si? ?llegamos? ?tarde? ?al? ?banquete? ?de? ?la? ?civilización, ? ?ni? ?siquiera? ?hemos? ?entrado? ?al? ?salón? ?de? ?las? ?ciencias.

Todavía? ?hacemos? ? “limpias” ? ?y? ?guardamos? ?talismanes? ?en? ?el? ?bolsillo? ?trasero. ? ?Nada? ?de? ?cuanto? ?vemos? ?a? ?nuestro? ?alrededor? ?–ni? ?el? ?reloj, ? ?el? ?automóvil, ? ?el? ?avión, ? ?el? ?bolígrafo, ? ?la? ?televisión? ?o? ?la? ?computadora; ? ?el? ?teléfono? ?o? ?el? ?zapato–, ? ? surgió? ?del? ?talento? ?nacional. ? ?Con? ?impotencia? ?podemos? ?comparar? ?Silicón? ?Valley? ?con? ?el? ?Valle? ?del? ?Mezquital. ? ?

Pero? ?ahí? ?va? ?nuestro? ?canciller. ? ?Con? ?el? ?orgullo? ?de? ?quien? ?no? ?produce? ?pero? ?sabe? ?comprar? ?–o? ?pedir? ?prestado, ? ?como? ?sucedió? ?con? ?Mr.? ?Biden–, ? ?y? ?sustituye? ?sus? ?carencias? ?con? ?proclamas? ?justicieras: ? ?las? ?naciones? ?desarrolladas? ?deben? ?compartir? ?sus? ?vacunas? ?con? ?los? ?países? ?pobres? ?e? ?ignorantes, ? ?como? ?nosotros, ? ?esa? ?es? ?la? ?dignidad? ?soberana? ?de? ?los? ?necesitados. ? ?

Porque? ?si? ?el? ?respeto? ?al? ?derecho? ?ajeno? ?es? ?la? ?paz;? ?por? ?el? ?bien? ?del? ?mundo,? ?primero? ?los? ?pobres.? ? Irá? ?Don? ?Marcelo? ?a? ?las? ?tierras? ?donde? ?Alejandro? ?Magno? ?fundó? ?Bucefalia.? ?Recorrerá? ?la? ?China? ?inmortal;? ?acudirá? ?a? ?la? ?Madre? ?Rusia? ?y? ?en? ?el? ?camino,? ?pues? ?quien? ?sabe? ?si? ?tropiece? ?con? ?algún? ?entretenimiento,? ?porque? ?no? ?todo? ?debe? ?ser? ?rigor? ?en? ?la? ?vida. ?Pero? ?el? ?fulgurante? ?recorrido? ?planetario? ?no? ?está? ?bien? ?visto? ?por? ?todos.? ?Ya? ?el? ?parlanchín? ?merolico? ?de? ?la? ?“Cuarta? ?Vacunación”? ?le? ?ha? ?mostrado? ?los? ?colmillos? ?y? ?ante? ?la? ?muy? ?promisoria? ?gira? ?planetaria,? ?al? ?cabo? ?de? ?la? ?cual? ?repetirá? ?Marcelo? ?su? ?frase? ?favorita,? ?“Misión? ?cumplida;? ?señor? ?presidente”,? ?como? ?dijo? ?Tibbits? ?tras? ?su? ?aventura? ?japonesa,? ?expresa? ?su? ?escéptico? ?comentario,? ?porque? ?“esta? ?semana? ?llegará? ?al? ?país? ?en? ?tres? ?paquetes? ?el? ?embarque? ?más? ?grande? ?de? ?vacunas? ?de? ?Pfizer? ?(487? ?mil? ?500? ?dosis? ?el? ?lunes,? ?el? ?jueves? ?una? ?dotación? ?semejante? ?y? ?el? ?viernes,? ?327? ?mil? ?600,? ?para? ?sumar? ?un? ?millón? 302? ?mil? ?500).? ? “Además? ?(refiere? ?La? ?Jornada),? ?posiblemente? ?durante? ?la? ?semana? ?en? ?curso? ?se? ? liberarán? ?432? ?mil? ?260? ?dosis? ?de? ?la? ?CanSino? ?envasada? ?en? ?México.? ?

“Al? ?corte? ?del? ?lunes? ?en? ?la? ?noche,? ?el? ?país? ?había? ?recibido? ?15? ?millones? ?163? ?mil? ?420? ?dosis? ?y? ?se? ?tenía? ?el? ?registro? ?de? ?9? ?millones? ?366? ?mil? ?993? ?personas? ?vacunadas,? ?por? ?lo? ?cual,? ?en? ?estos? ?días? ?se? ?superará? ?el? ?nivel? ?de? ?los? ?10? ?millones? ?de? ?ciudadanos? ?protegidos”,? ?como? ?quien? ?dice,? ?ni? ?para? ?qué? ?los? ?viajes? ?del? ?Marco? ?Polo? ?4-T.? ?

Pero? ?la? ?incomprensión? ?malintencionada? ?es? ?un? ?hecho.? ?No? ?se? ?dan? ?cuenta? ?de? ?la? ?magna? ?labor? ?y? ?la? ?enorme? ?responsabilidad? ?con? ?las? ?cuales? ?el? ?Señor? ?gobierno? ?hace? ?esfuerzos? ?por? ?salvarnos? ?la? ?vida,? ?aun? ?a? ?riesgo? ?de? ?la? ?propia.? ?No? ?hay? ?clemencia? ?en? ?la? ?inquina,? ?no? ?hay? ?pudor? ?en? ?el? ?regateo? ?de? ?los? ?méritos;? ?hasta? ?montan? ?escenas? ?donde? ?una? ?aguja? ?sin? ?nada? ?más? ?penetra? ?en? ?el? ?brazo? ?de? ?un? ?paciente.? ?pura? ?farsa,? ?pura? ?simulación.?