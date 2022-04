Ronda Política

Víctor Lara

Morena en el último momento…

Las elecciones se aproximan y los tiempos se agotan, aun cuando ya se había agotado, volvieron a darle aire con una prórroga que ya no puede haber otra, por lo que los jaloneos estuvieron al mil, las inconformidades a la carta, muchos quedaron muy tristes, otros molestos, solo unos cuantos están contentos.

Morena dio cátedras de política, de cómo no se deben de cometer los errores garrafales, deben aprender a no engañar a sus militantes, todas las acciones mal encaminadas, como si hicieran lo contrario para perder y hundir a Morena con esos hechos.

Morena no es realmente un partido, es un movimiento, su principal característica es el de auto flagelarse, para tener una idea más clara se parece a la víbora que se devora su propia cola.

Hoy mostraron el cobre, dejaron evidencias de ser un grupúsculo que quiere ostentar el poder a como dé lugar, sin reconocer liderazgos, sin tomar en cuenta labores partidistas.

Hay desorganización, hay violencia política, el mensaje último es de desconfianza y falta de credibilidad democrática, salieron peor que otros partidos, pues a ellos los conocemos y estos morenos, nos quisieron vender la idea de democracia y libertad, pero salieron peor que todos juntos.

No se puede con un partido alejado del pueblo, pero más cercano a la impunidad, corrupción y sobre todo a la imposición.

No eran tiempos para inventar política, la política existe desde tiempos inmemorables, todo está escrito, nada había por inventar, que lamentable que

no entendieron los dirigentes de Morena.

La inconformidad de hoy manifestada desde las bases en Chiapas, ya se veía venir, denuncias en casi todos los municipios y distritos locales y federales.

Hasta el cierre de esta edición Morena no tenía registrados a candidatos para la presidencia municipal de Tuxtla y otras ciudades.

La OMS nos dice que no fue un experimento… ve probable que el origen del COVID-19 venga de animales.

El documento consideraba ‘extremadamente improbable’ que el origen fuera una fuga de laboratorio.

Un estudio conjunto de la OMS y China sobre los orígenes del COVID-19 dice que la transmisión de murciélagos a humanos a través de otro animal es el escenario más probable y que una fuga de laboratorio del coronavirus es «extremadamente improbable». The Associated Press obtuvo un borrador el lunes.

Los hallazgos fueron en gran parte los esperados y dejaron muchas preguntas sin respuesta. El equipo propuso más investigación en todas las áreas, excepto en la hipótesis de fuga de laboratorio.

La publicación del informe se ha retrasado repetidamente, lo que plantea dudas sobre si la parte china estaba tratando de sesgar las conclusiones. La AP recibió lo que parecía ser una versión casi final de un diplomático con sede en Ginebra de un país miembro de la OMS.

AP recibió el lunes lo que parecía una versión casi definitiva, proporcionada por un diplomático destinado en Ginebra de un país miembro de la OMS. No estaba claro si el texto aún podría cambiar antes de su publicación. El diplomático no quiso ser identificado porque no estaba autorizado a difundir el documento antes de su publicación.

Los investigadores enumeraron cuatro posibles escenarios en orden de probabilidad. Concluyeron que el contagio a través de un segundo animal era probable o muy probable. Consideraron probable el contagio directo de murciélagos a humanos y señalaron que la expansión a través de la cadena de frío de alimentos era posible, pero no probable.

Las Artesanías de Chiapas engrandecen identidad cultural de México ante el mundo

Así lo manifestó el titular del ejecutivo al entregar premios a las y los artesanos ganadores de los concursos LXVIII de Laca, XLVIII de Máscara Tradicional, XXIV de Talla en Madera y XIV de Bordado e Indumentaria Tradicional

Durante la ceremonia de premiación de los concursos LXVIII de Laca, XLVIII de Máscara Tradicional, XXIV de Talla en Madera y XIV de Bordado e Indumentaria Tradicional 2021, realizada en el Ex Convento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que gracias al talento y a la labor creativa de las y los artesanos, en Chiapas se mantiene viva la gran cultura milenaria del pueblo maya, a través de las tradiciones que no sólo engrandecen la identidad de un pueblo, sino que dan fortaleza para seguir adelante.

Luego de recorrer la exposición de las piezas artesanales y entregar los premios a las artesanas y los artesanos ganadores, el mandatario refrendó su compromiso de trabajar permanentemente en la preservación de las diversas costumbres de Chiapas, al tiempo de destacar la labor de quienes, a través de estas técnicas, hacen una obra que sobresale en el mundo entero, muestra de ello son las máscaras de parachico y el vestido de chiapaneca, entre otros.

“Los pueblos originarios son la continuidad de la gran cultura maya que se respira por todos lados; es una enorme herencia que dejaron nuestros antepasados y por la que estamos colaborando todas y todos al mantenerla viva, preservar su originalidad y que siga creciendo. Gracias a estos valores somos un pueblo resiliente, porque a pesar de la emergencia sanitaria y los desastres causados por los distintos fenómenos naturales, las y los chiapanecos nos mantenemos de pie y unidos para superar cualquier desafío”, manifestó.

En otro momento, Escandón Cadenas sostuvo que aunque Chiapas está en color verde del Semáforo Epidemiológico, el riesgo de contagios se mantiene latente, por ello exhortó a la población a no bajar la guardia, usar el cubrebocas, no asistir a reuniones, fiestas y sitios con aglomeraciones que comprometan la sana distancia, así como a reforzar las medidas de higiene y autocuidado, a fin de evitar un repunte de COVID-19, sobre todo ante el inicio de la Semana Santa.

Asimismo, precisó que la jornada de vacunación continuará en estos días de asueto e hizo un llamado a las personas mayores de 60 años a que acudan a los módulos a aplicarse la dosis correspondiente, pues de esta forma protegen su salud y vida ante esta enfermedad tan peligrosa que, incluso, puede ser mortal. “Mi gratitud y reconocimiento al personal de salud por su trabajo profesional y humano para proteger la integridad del pueblo”.

Al precisar ante los creadores que en cada una de las artesanías que elaboran se forja la historia de su pueblo y legan parte de su tradición, la directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Matza Maranto Zepeda, destacó la importancia de preservar las culturas y costumbres, dando continuidad a este tipo de concursos que permiten testificar el talento de las y los artesanos que con sus manos moldean la cosmovisión de los pueblos y reconstruyen la memoria de la humanidad.

En nombre de las y los beneficiados, la artesana de bordado antiguo, Laura Elena Salomón Hernández, agradeció a las autoridades por realizar este evento que, pese a la pandemia, dio la oportunidad de seguir apoyando a este sector y difundir las tradiciones de su pueblo

natal. “Confiamos de su noble colaboración para seguir conservando nuestras costumbres que nos dan identidad”, dijo.

En este evento, donde se realizó la entrega de 53 premios con un monto total de 520 mil pesos como parte de las distintas ediciones de estos concursos artesanales…

Hoy amanecimos con la noticia de quienes contenderán por distintos partidos en busca de administrar los municipios y también sabremos quienes van a legislar, lógico antes harán campaña. . . No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

