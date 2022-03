Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Morena sin la figura de AMLO no es nada: Güero Velasco

Luego de enfatizar que su partido está listo para ir sólo en las elecciones del 2021, si no se logran concretar coaliciones con Morena, el coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velasco, señaló que los “morenos” deben entender que los resultados de la próxima jornada electoral son muy distintos a los de 2018 cuando en la boleta apareció el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. “No va a ser lo mismo en esta elección los panoramas son distintos, ya no está compitiendo la figura central de MORENA y los competidores (protagonistas) electorales son otros. El popular Güero Velasco agregó que su partido el Verde tiene con que, para enfrentar las elecciones de este año, “contamos con auténticos liderazgos y buenos candidatos que pueden dar pelea y ganar la batalla adujo, al mismo tiempo indicó que seamos realistas los de Morena, son un “cero a la izquierda, sin la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que él es el pilar que ha sostenido a los Morenistas. El senador del verde urgió a los de MORENA que como cuando en un momento dado el líder moral de ellos pidió que se respetara el proceso de selección mediante encuestas, hoy los del verde exigimos eso mismo que si vamos en coalición elijamos a los candidatos respetando las encuestas y obvio los resultados que arrojen. Al final señaló que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme la fortaleza de Morena, Andrés Manuel López Obrador, porque tenemos que ser realistas, los “morenos” sin la figura del líder moral de su partido no valen nada, son solo un cero a la izquierda, acoto. Y vaya que tiene mucha razón el Güero Velasco, ya que los morenos no traen y tienen nada más que la figura del presidente AMLO, lo hemos visto en las administraciones políticas actuales, los gobernadores o ediles de MORENA, son como aquellos que se aventaron a una gran alberca y ahora no encuentran la salida. Pero, amigo lector en las elecciones del 21 habremos de ver de que están hechos…sin comentarios

ALCALDESA DE TAPACHULA SIGUEN TRABAJANDO EN LA OBRA SOCIAL

Nos comentan que allá en mi pueblo la alcaldesa Rosy Urbina no se anda con mareos políticos y ella continúa haciendo su chamba en pro de la clase más necesitada, y sigue haciendo entrega de obra para los que menos tienen dejando a los pobladores que ellos prioricen sus obras. Ahora llevó y tocó apoyar a los productores de Mango, papaya, plátano, ajonjolí, entre otros productos, y en la construcción de caminos supervisó en el cantón Leoncillos como va un camino saca cosechas, que está inscrito en el programa de conservación de caminos saca-cosecha. La alcaldesa al ser entrevistada por los medios de comunicación locales señalo que esas acciones se llevan a cabo mediante los recursos del Programa de Inversión Municipal (PIM-2020), los cuales -dijo- fueron autorizados por el cabildo. Agregó la edil Rosy Urbina que esa obra saca caminos que se lleva a cabo en el Cantón Leoncillos, contempla el rastreo, recarga de material de relleno, compactación y la configuración de cunetas con la meta de cubrir las necesidades de los habitantes de este lugar para que sus caminos estén en condiciones óptimas. Así mismo la alcaldesa enfatizó que esa obra contempla 4 ramales que suman en total 8 kilómetros, como parte del cumplimiento a la palabra empeñada a los habitantes de la zona baja. Al final de esa gira de supervisión de obras en representación del núcleo poblacional de ese Cantón Miguel Ramírez Sánchez Juez Primero Auxiliar, señaló emocionado que, Fueron varios años para que el sueño de los productores de esa zona lograra hacerse realidad y pasaron varias administraciones y nadie nos hacía realidad nuestro sueño y hoy vemos rehabilitado nuestro camino mediante el programa saca cosecha. Al final el campesino y autoridad de ese lugar acoto, “Estamos muy contentos y agradecidos con el Ayuntamiento de Tapachula por el apoyo que nos brindó en la conservación de nuestro camino saca cosecha, ya que hace más de 15 años que estábamos solicitando la rehabilitación” …sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Nos informan que allá en la tierra del pan y el chocolate, Tuxtla Chico, Chiapas, donde la mandamás es la patita Deisy uñas largas, su papá el tal René González sigue haciendo uso excesivo de los recursos del Ayuntamiento, (pipas de Protección Civil), para beneficiar a la líder de una iglesia protestante de nombre Guadalupe “M”, según denuncio en sus redes sociales el líder Horacio López, quien agrega en su denuncia que al parecer es una presta nombre del papá incómodo de la alcaldesa, según la vox populi, de un predio recién adquirido, donde estuvieron trabajando por espacio de más de dos meses personal de Protección Civil, desmontando y talando árboles, sin ni siquiera tener los permisos correspondientes, aquí puede haber sanciones de carácter penal si las autoridades quieren investigar al respecto, bueno pues ahí tiene las autoridades un caso para investigar…veremos y comentaremos… el que no para en sus actividades de reencuentro con amigos y compadres es el ex fiscal Jorge Llaven Abarca quien nos informan sostuvo una reunión de trabajo con líderes, ejidatarios y pequeños propietarios de la zona norte del municipio de Ocozocoautla, donde el ex funcionario estatal ratifico su compromiso de ser un portavoz ante las autoridades de los tres niveles para promover proyectos productivos y gestionar el acceso a los servicios básicos para la construcción de un Chiapas más justo y solidario. Ahí en esa reunión Llaven Abarca señaló que, sólo escuchando y atendiendo de manera directa a la ciudadanía se podrán diseñar políticas públicas eficaces encaminadas en impulsar el turismo, la ganadería y el campo, principales actividades en la entidad. al final de su reencuentro acoto, “En unidad y equipo resolveremos las necesidades que tienen en salud, programas sociales, proyectos productivos y servicios básicos. Con la participación de todos y todos traeremos la Cuarta Transformación a Ocozocoautla” …sin comentarios… por otro lado te comento amigo lector que la Fiscalía General del Estado (FGE) impulsa a través de la Fiscalía Ambiental, el cuidado y la preservación del medio ambiente e informa que como resultado de las actividades de prevención y cuidado del medio ambiente en lo que va de este año se ha logrado detener a un total de 21 personas por delitos ambientales en Chiapas. Agregan que, de ese total, 16 fueron por el delito de transporte de recurso forestal sin autorización de la autoridad competente y cinco por el delito de incendio forestal. De igual forman añadieron que durante este 2021, se intensifican las campañas de prevención con el objetivo de coordinar acciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente en la entidad. Por ello, se han difundido actividades y pláticas preventivas de la NOM-015, que es la norma que regula las quemas controladas. Bien por el jefe Olaf…ver para comentar… Y bueno ya que hablamos de fiscales te comento que La Policía Federal Ministerial (PFM) dependiente de delegación de la Fiscalía General de la República en Chiapas, lograron rescatar a 14 migrantes y aseguró a dos personas por su problema responsabilidad en el delito de violación a la Ley de Migración, en dos acciones distintas, efectuadas en el estado chiapaneco. Según el reporte del delegado federal Alejandro Vila Chávez, quien indicó que los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Juan “D”, luego de la recepción de una denuncia anónima, en la que informaban del traslado de personas migrantes. Ante ello -subrayo- la Policía Federal se trasladó a La Trinitaria, perteneciente al municipio de Comitán de Domínguez, en donde tuvieron a la vista el vehículo denunciado y tras hacer la revisión de rutina, rescataron a 11 personas extranjeras de nacionalidad guatemalteca, cinco de ellas menores de edad… Amigo lector por hoy, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK