Comentario Zeta

Morenistas contra morenistas en Chiapas. Se destilo bilis y amargura en parque de La Marimba

En Chiapas ni la “mafia del poder”, ni los conservadores, mucho menos la política neoliberal, pueden ser acusados de que el huracán y la tormenta que azota a Chiapas, es el causante de una fractura o muchas fracturas al interior del partido MORENA, que en el 2018 arrasó electoralmente en todo el país y donde Chiapas no fue la excepción. Se está inmolando MORENA y casi llama a una quiebra y abertura entre su propia militancia del vino tinto que creyó en el gobierno de la cuarta transformación federal, que prometió y no cumplió el compromiso de «no mentir, no robar y no traicionar», y lo peor tampoco cumplir con la promesa Presidencial de la urgente necesidad de hacer “la purificación de la vida pública de México».

Grupos de Morenistas desde el “Parque de la Marimba “de la capital de Chiapas, lanzaron ayer lunes, diatribas, injurias, desprecios, y ofensas contra renombrados dirigentes y funcionarios públicos de MORENA, a quienes acusaron de ser los protagonistas de que en Chiapas el “huracán MORENA” podría crear muchos problemas graves de armonización y unidad en contra del partido político que llevo a la Presidencia de México, a Andrés Manuel López Obrador. Pero el tambor de guerra se escucha por todas partes, destilando animadversión y resentimiento, entre la misma militancia. Era impensable esta postal al interior del Movimiento de Regeneración Nacional.

Los enemigos y adversarios no están en otros partidos políticos, ahora los problemas son ellos mismos, que desde diversas partes de Chiapas se dejaron venir para censurar que, en su partido MORENA, no hay democracia mucho menos libertad de elegir a sus candidatos con rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio. Ahora desde el “Parque dela Marimba”, las acusaciones eran que dirigentes y funcionarios públicos de MORENA eran mentirosos, corruptos y traidores. Las golondrinas para el “no mentir, no robar y no traicionar”, simplemente no se cumplió, gritaban los morenistas.

“El primero los pobres” también se cambió por “primeros los ricos”. Asimismo, se escuchó los enojos en contra de que no hay un «auténtico Estado de derecho», de que se está permitiendo violar la Constitución o las leyes: El no habrá impunidad y que se van a cancelar, abolir, los fueros y los privilegios», ayer no lo creían los mismos de la cuarta trasformación, que estaban en un papel de la tercera trasformación. Parecieran los conservadores y neoliberales los que hacían la manifestación, y no los Morenistas de Chiapas. Ayer lunes se inundó de bilis y amargura el Parque de la Marimba de la capital de Chiapas. Vaya enojo e irritación de los del vino tinto marca Chiapas.

Carlos Morales con plataforma de golpeteo en redes sociales, acusan.

Bajo el título de “Frena a Morena solo hay un paso”, el domingo el periódico REFORMA, lanza un duro golpe al empresario y político Felipe Granda, donde lo denostan y vilipendian con ser contrario a MORENA y hasta le dicen que es de FRENA, y le publican una historia al respecto. “Hace unos años el Presidente Andrés Manuel López Obrador era su enemigo político, pero en este 2021 el empresario Felipe Granda Pastrana se quiere pintar de guinda al aspirar a la candidatura de Morena para la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A Granda Pastrana, exalcalde interino de Tuxtla Gutiérrez, en el 2012 y regidor de 2015 a 2018 por el PRI-PVEM se le olvidaron sus diferencias políticas y está en la encuesta de MORENA”, rezaba también uno de los textos.

Desde el mismo domingo en las redes sociales acusaban al exalcalde Carlos Morales Vázquez de llevar a cabo la campaña en contra de Granda Pastrana. Publicar una nota con esa historia solamente él podía ser el promotor, por lo oneroso del escenario, lo imputaban. Pero donde ya le colgaron la medallita fue ayer lunes, que la campaña se abrió cuando algunos escribanos advertían que hasta una encuesta fue elaborada para mostrar que era el más popular, pero vinieron más publicaciones en las redes sociales, donde desdibujaban y masacraban la imagen de Felipe Granda Pastrana. Hasta el más ciego podía observar que estaba una campaña electorera en marcha, ante un personaje que había crecido su popularidad en una semana.

Ojalá Morena nacional investigara este asunto que también priva entre aspirantes en la capital de Chiapas. La reelección de Carlos Morales, la viene haciendo a todo lo que da, y ya en la prensa nacional. La preocupación lo ahoga.

Vaya campañota en plena pandemia. Quien dice que no se puede. El propio covid 19 se quedó corto ante tanta maldad y biyuyos.

Temporada de chapulines

En Tecpatán militantes de MORENA exigen conocer a su candidato a la Presidencia. Exigimos no se aplace el resultado del proceso, y acusan “No queremos Chapulines de otros partidos queremos certeza y legalidad en el proceso”. “Existen simpatizantes y aspirantes que han caminado, desgastando la suela, recorriendo cada rincón de nuestros municipios. No es posible que en las ternas figuren personajes que solo vienen a tomarse la foto con los miembros de MORENA”, denunciaron en un manifiesto en redes sociales. Exigieron a las altas esferas del partido un proceso justo, limpio sin arbitrariedades ni favoritismo, siendo los miembros y simpatizantes los que decidan el camino a elegir en Tecpatán y en la zona Zoque, argumentan.

Mientras eso ocurría el diario EXCELSIOR informaba ayer lunes también que, en México de 2021, hay al menos a 16 mil 603 militantes de Morena, PAN, PRI, MC, PRD, PVEM y PT que decidieron dejar las filas de esos partidos, ante la negativa de hacerlos candidatos locales o federales e ir a probar suerte como integrantes de otra fuerza política. El fenómeno del transfuguismo, que afecta a todos los partidos, de acuerdo con los anuncios públicos que han hecho desde agosto de 2020, no se ha limitado a los estados donde se renovará la gubernatura, sino impera en prácticamente todo el país, ante la inconformidad de militantes con la definición de candidaturas, con los presidentes nacionales de sus partidos o con la decisión de formar alianzas.

En Chiapas, el chapulineo también ha afectado a los partidos políticos, y lo mismo existe en el azul, en el cristiano, en el vino tinto, en el de la maestra Gordillo, en los partidos que maneja Ismael Brito y súmele usted. Chapulines por todos lados. ¿Cuál democracia auténtica?

Rapiditas. – Hoy martes habrá de desarrollarse una conferencia de prensa del candidato de la alianza PRI-PAN y PRD, a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Willy Ochoa, en conocido hotel de la ciudad. Diría el filósofo; “La política es la ciencia de las aproximaciones”. No es exacta. Mientras unos pelean por candidaturas, otros ya se dan el lujo para dar conferencias. Ver para creer…. Aunque no se difundió mucho, solamente entre los invitados especiales, hoy habrá informe de labores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que dirige Juan José Zepeda Bermúdez. Increíble que un acto de Derechos Humanos, se le haya dado la marca de “silencioso”. No mucha publicidad. En fin… DIXE