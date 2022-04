Asesoría Legal

Mujeres Al Poder

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mercadotecnia de México estuvo presente en el Estado de Veracruz, Nuevo León, Chiapas y Oaxaca, es importante defender los derechos de la mujer en general, ya que el machismo en Veracruz está muy arraigado casi en un 82 %, personas misóginas que no coinciden con los ideales de las mujeres, e incluso, no soportan que una mujer tenga acceso al poder político, no es equidad lo que practican realmente, lo que encontramos en Nuevo León no es para asustarse pero si para pensarse, en un sondeo rápido de 2 días que aplicó Mercadotecnia de México en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, la población encuestada indicó que no están de acuerdo en que su alcalde se reelija porque no cumple con la sociedad, a inicio de cuentas, la Ciudad de Coatzacoalcos nos percatamos que está de cabeza, tal vez su síndico quiere hacer mucho por su ciudad, pero, se encuentra atada de manos porque no la dejan avanzar para mejorar la imagen de la ciudad y sus servicios, una mujer como Yazmín podría ayudar de mucho, la gente en general está casada con la idea de que un hombre es quien debe mandar en una ciudad mas no una mujer, Yazmín Irigoyen busca la candidatura por otro partido político para gobernar su municipio porque quiere darle lo mejor a sus gobernados, es una mujer con una trayectoria larga, que defiende los derechos de las mujeres, busca alternativas para que se desarrollen humanamente los policías, como síndico ella se ha preocupado por la niñez y tiene una trayectoria muy larga, sin embargo, ella teme por su vida porque sabe que la administración municipal de Coatzacoalcos son capaz de cualquier cosa, Mercadotecnia de México estará observando paso a paso el desarrollo de las campañas en la mencionada ciudad y del actuar de su primera autoridad, el gobierno municipal de Coatzacoalcos es un gobierno de puertas cerradas con gente incompetente e inepta que solo actúan negativamente no solo en contra de la Síndico sino del pueblo y todo por quedar bien con la primera autoridad, es grave el asunto y a nivel nacional los medios de comunicación van a poner sus ojos en el municipio de Coatzacoalcos por medio de Mercadotecnia de México, a la síndico se le limitaron el libre desarrollo de sus derechos políticos, de hecho, se visitó en la capital del Estado al partido por el que va a contender actualmente, sin embargo, nunca se encuentran las personas correctas, solo empleadas y empleados hay atendiendo una sede Estatal y eso es grave, lamentablemente los presidentes municipales hombres tienen el apoyo de su partido y pueden violentar los derechos de las mujeres que desempeñan un cargo en el gobierno municipal, los presidentes municipales que violentan los derechos políticos de las mujeres deben ser destituidos del cargo, detenidos, procesados y sentenciados, en materia de seguridad el Estado de Veracruz atraviesa una severa crisis, crisis que puede ser únicamente superada por decisiones firmes de una mujer como Yazmín Irigoyen, carecen del vital líquido (agua) con frecuencia y no se les da solución a este problema, el presidente municipal prefiere hacer política y agredir a sus compañeras que atender las demandas ciudadanas y de las que ya se conocen como es la falta de agua y el mal servicio de basura que se desarrolla, calificación utilizando una escala del 1 al 10 para la primera autoridad de Coatzacoalcos Víctor Carranza, vergüenza debería darle volver a reelegirse, lo que sí es seguro, MORENA no volverá a ganar en el municipio mencionado, otros viejos lobos de mar que ya fueron diputados locales, presidentes municipales quieren contender, vergüenza les debería dar porque si en su tiempo no hicieron logros para ese municipio, menos ahora, deben dejar que gobierne gente con sangre nueva con ganas e iniciativa, hasta parece que está monopolizado el sistema político, por el lado de Nuevo León, necesita salir adelante, combatir la corrupción, Monterrey es una ciudad que no duerme, gracias a sus mismos ciudadanos que contribuyen produciendo diariamente, Nuevo León nunca ha sido gobernado por una mujer, una mujer que tenga sus propias iniciativas, no las iniciativas de su partido ni de hombres que tienen sed de saquear al Estado, se debe combatir los feminicidios, es alarmante a nivel la tasa de violencia contra las mujeres y nadie puede pararlas, las violaciones de igual manera en muchas ocasiones no son denunciadas porque la autoridad impartidora de justicia no procede por el simple hecho de quien pone una denuncia es mujer, las mujeres indígenas (todas) laboran como empleadas en el hogar, no tienen espacios políticos, se deben reabrir las guarderías porque las madres solteras carecen de ese servicio violando con ello sus derechos y cualquier autoridad que lo haya decretado simplemente hay que señalarlo como misógino y machista, son actos más que reprobables, de hecho, el presidente de nuestro país no tiene la capacidad para gobernar y solo hace lo que sus asesores le indican, Mercadotecnia de México apoya incondicionalmente a las mujeres del país para ocupar un cargo de elección popular, tal es el caso también de Chiapas, lugar que tiene más del 70 % de recursos naturales y que pueden ser usados para el mismo Estado, las mujeres en poder pueden adquirir muchísimo más negocios por ser estratégicas, tras la evaluación que Mercadotecnia de México ha realizado, se da un resultado donde se ha practicado el poder por hombres es aquel donde existe e impera la corrupción como es en los estados de Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, ya que a la mujer no se le da acceso libre a las campañas políticas debido a que se encuentran negociadas con candidatos hombres, es grave la venta de mujeres en el país, a pesar de que hay leyes que combaten la trata de personas, no se depura a fondo, investigaciones de Mercadotecnia de México indican que las mujeres son las que deben ejercer el poder no solo en las presidencias municipales ni en diputaciones locales o federales, sino también que contiendan más de 3 mujeres para presidencia de la república en 2024, si las leyes no se van a respetar entonces no se deben reformar, de nada sirve, no se respetan las leyes y de paso se violentan los derechos políticos de las mujeres.