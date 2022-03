Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Municipios de Chiapas de tranquilos pasaron a convertirse en polvorines de inseguridad e incertidumbre

Un fenómeno muy grave que se ha acentuado en algunos municipios de Chiapas, es la alarmante inseguridad que se está viviendo, pero donde el común denominador son los Presidentes municipales que aprovecharon para que todo el 2020 y parte de este 2021, hayan flojeado ante la pandemia del covid 19, lo que originó que muchos delincuentes locales hayan negociado con el propio alcalde en turno y muy especial los directores de la policía municipal, y eso originó que se multiplicara en clara “complicidad” y amasiato entre autoridades municipales y los delincuentes más sobresalientes de cada municipio, y uno de ellos es el municipio de Cacahoatán que encabeza Julio Calderón Sen, quien ha llevado a este municipio a la extravagancia y paradoja de la inseguridad y la incertidumbre, después de haber sido Cacahoatán uno de los municipios más tranquilos y serenos de la costa de Chiapas.

Cacahoatán no solamente es un paraíso para emprender el viaje turístico, sobre todo la gente de Tapachula, por su gastronomía también ubicada sobre el tramo carretero que lleva desde Tapachula hasta Unión Juárez. sino que también fue un municipio pacifico, apacible y con una tranquilidad envidiable. Hoy esta convertido es un municipio peligroso no solamente para los visitantes, sino para la población que nació en este lugar, pues el edil Julio Calderón Sen, lo ha llevado a los escenarios más graves en materia de inseguridad, donde lo mismo asesinan en sus calles de Cacahoatán que en cualquier comunidad, y donde es vox populli este entrelazamiento entre delincuentes y funcionarios municipales, inclusive se ha dicho que llegan ex-profesamente gente de Guatemala a cometer sus tropelías y crímenes y emprender la huida y al poco tiempo regresar para repetir la fórmula cómplice.

Lo más desagradable es que a Julio Calderón Sen, le endosan padrinos políticos en Tuxtla Gutiérrez ligados a la 4T, pese a no ser militante de MORENA, y de haber traicionado a este partido en el poder, en el pasado proceso electoral, y que hizo que la gente se revelara electoralmente y perdiera estrepitosamente el partido guinda y su propio partido (PRI), por eso la gente exige al gobierno del estado, que se investigue ¿porque tanto fenómeno dela inseguridad y quiénes son sus aliados de Calderón Sen, para que prive la contaminación en asaltos, robos, y hasta de cobro de derecho de piso, postales nunca antes visto en municipio chiapanecos?.

La semana pasada el Consejo Indígena Maya Mam exigió a las autoridades reforzar la seguridad de Cacahoatán, acusando el aún alcalde, Julio Calderón Sen, de que no se ha preocupado por atender este tema que es prioritario para las familias de esa región, además de ser protagonista principal del fenómeno del municipio más tranquilo y ahora uno de los más inseguros. Increíble. Un cambio radical.

El dirigente del Consejo MAM, Rogelio Salas Morales, solicitó que las personas que viven en los ejidos en los caminos rurales, denuncien que hay muchos asaltantes y ladrones como nunca que despojan de sus pertenencias a los buenos ciudadanos. En entrevista para un periódico local, indicó que este municipio está abandonado y no hay como defenderse de la inseguridad, por lo que pidió que se tomen cartas en el asunto. Remarcó que en la zona alta de Cacahoatán se han disparado los asaltos, robos y lamentablemente los comuneros no han podido hacer frente, porque los delincuentes andan armados.

Pidió el apoyo del gobernador de Chiapas y de la Fiscalía General del Estrado, para que se abran investigaciones de esta problemática de un municipio símbolo de tranquilidad y sosiego y si Cacahoatán esta así, como estarán los demás municipios de la Costa.

Desde noviembre del año pasado, habitantes de Cacahoatán que han vivido escenarios dramáticos de tragedia ante una racha de asesinatos que se dieron y escandalosos robos y asaltos, en esa geografía municipal, ha informado que la venta de estupefacientes es del dominio público. La Policía Municipal no solamente ha sido inoperante para atender el índice delictivo en la cabecera municipal, sino también en los barrios y ejidos que conforman a este municipio, por lo que los habitantes se encuentran desprotegidos y muchos optan por evitar salir a las calles por temor a ser víctimas de los delincuentes, porque sospechan que hay también conspiraciones entre policías municipales y delincuentes.

Incluso, se ha incrementado el consumo de drogas en jóvenes, quienes lo hacen en la calle, pero lamentablemente, las autoridades municipales no hacen nada frenar esta práctica ilegal. Cacahoatán en su peor historia.

Otro de los municipios también sosegados y tranquilos era Mazaran, pero desde que llego en este trienio el índice de inseguridad y de violencia se ha incrementado de manera alarmante , situación que mantiene en zozobra a la población, y es que las autoridades municipales han sido rebasadas y no han mostrado respuesta alguna para establecer una estrategia que permita contrarrestar esta problemática ´porque otra vez aflora que hay complicidad entre autoridades locales y delincuentes y otra vez que también llegan gente de Guatemala a delinquir con proteccionismo de malos policías y autoridades.

El integrante de la Red Ciudadana de Participación municipal, Nicomedes Miranda Madrid, afirmó desde el año pasado que, los ilícitos en el municipio de Mazatán se han vuelto el pan de cada día, y desafortunadamente la Policía Municipal no tiene la capacidad para frenar la ola delictiva que golpea a la población y ahora ya para terminar el periodo el gobierno municipal de Gilberto Barrientos Coyotzi, Mazatán se encuentra peligrosamente en el rubro de inseguridad, ya que los delincuentes operan en total impunidad a cualquier hora del día y las autoridades policíacas no han podido hacerles frente.

Hay municipios grandes también como San Cristóbal de las Casas y ya no se diga la capital chiapaneca donde por ejemplo en los altos de Chiapas, siguen operando mafias de delincuentes que usan motocicletas y son llamados “los motonetos”, que tienen asoleado a esa ciudad turística y colonia. Nadie los para ni la Guardia Nacional. También es otro fenómeno de complicidad entre delincuentes, policías municipales y autoridades. No es posible que en la 4T se sigan observando estas fotografías de inseguridad en un municipio de suma importancia para Chiapas como es San Cristóbal, y ya no se diga Tuxtla Gutiérrez y así están la mayoría de los municipios. Ver para creer.

Cerraron accesos y taponearon el “boulevard Ángel Albino Corzo”, originando problema vial.

Imperdonable el yerro vial que cometió el ayuntamiento Tuxtleco, al mandar a cerrar los retornos de entrada del boulevard “Ángel Albino Corzo”, con mayores señas en todo el tramo que lleva a la zona militar de esta ciudad capital. Es increíble que de pronto se haya ordenado “taponear” con cemento accesos que le daba desfogue vehicular a esa importante arteria de Tuxtla Gutiérrez. En los últimos días este yerro de vialidad municipal ha originado grandes embotellamientos y accidentes sobre esta rúa vial, y eso que próximamente el 30 de agosto se inician las clases, lo que evidentemente movilizará mayor número de vehículos y esto será un pandemónium vial. Que brutos.