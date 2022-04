Poder y Dinero

?

Nadie quiere Fox Sports en México

• El IFT ordenó su venta a Disney

• 7 veces ha ampliado el plazo

• Televisión deportiva, concentrada

Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores.

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

Vaya enredo está Disney ante la condición de vender Fox Sports para poder hacerse de todos los canales de Fox en el mundo, pero en especial en México.

En marzo de 2019, Disney adquirió Fox. Sin embargo, tanto la Cofece, pero en especial el Instituto Federal de Telecomunicaciones, observaron que ello implicaba la concentración de los canales deportivos en forma dominante.

Disney había adquirido anteriormente la cadena de canales deportivos ESPN y, como parte de una de las condiciones impuestas por el IFT para autorizar la transacción, se ordenó la desincorporación y venta del canal de televisión deportivo.

El plazo se venció de nuevo. Por eso, y por quinta vez, el IFT dio otra prórroga en la desincorporación de Fox Sports México de Disney. El último plazo fijado se venció el 5 de marzo. Sin embargo, el órgano regulador comunicó que el periodo se ampliaría dos meses más, para concluir el 7 de mayo.

Agregó que “en estos momentos existe una notoria imposibilidad de continuar en su totalidad con el proceso de desincorporación y lograr la venta de Fox Sports en México”, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

En marzo de 2019, Disney adquirió Fox y, como parte de una de las condiciones impuestas por el IFT para autorizar la transacción, se ordenó la desincorporación y venta del canal de televisión deportivo.

Esto da después de que el órgano regulador identificara que la fusión daría lugar a un nivel de concentración de 80% de la audiencia al juntar Fox Sports y ESPN (propiedad de Disney).

Pero, desde ese entonces, no se ha podido encontrar comprador y los aplazamientos se han hecho presentes.

“La ampliación a la suspensión otorgada por el Pleno no exime a las partes del cumplimiento de las demás condiciones establecidas en la resolución por la cual se autorizó la concentración entre Disney y 21CF, incluyendo las obligaciones relativas a mantener y vender Fox Sports en México como un negocio viable, competitivo, en marcha e independiente de Disney y 21CF, en el mercado de provisión y licenciamiento de canales de programación y programas para proveedores de televisión de paga, en la categoría de deportes”, explicó el IFT.

Las causas aún no quedan claras sobre el motivo por el cual no se vendió durante ellos últimos meses Fox Sports en México, pero es claro que no hay acuerdo en el precio y los postores.

La IFT ha sido benévola con Disney, pero al final de cuentas es una ampliación que le da comodidad a la empresa, en tiempos del Covid, para poder cumplir con la reglamentación mexicana. Seguramente, la venderá y acabará el impedimento para operar en México.

PODEROSOS CABALLEROS

USO LÚDICO MARIGUANA

Recuerdo que un hombre viejo sabio, que mi pubertad, daba consejos a varios estudiantes jóvenes que visitamos un pueblo debajo de los volcanes a los que fui de visita en compañía de mis amigos, todavía adolescentes. Me dijo, lo que tome como regla de vida, hay que tener respeto con todo aquello que te nuble tu conciencia. Por eso, la mayoría de ese grupo, huimos del alcohol y sólo en cantidades suficientes para seguir disfrutando la vida. He perdido amigos por drogas y alcoholismo. Por ello, el uso lúdico del cannabis no es una broma. No hay dosis, de ninguna droga, que sea segura y que no nuble la realidad. Por ello, aprobar por aprobar el uso lúdico de la mota, no debe ser tomado a la ligera. Se deben tomar infinidad de medidas. No legislar sobre las rodillas. Es tal el nivel de ignorancia de muchos legisladores o su sumisión a “la corriente de moda”, en especial los de Morena, que no creen que es un juego. Hay que evitar que se nuble o muera la conciencia de nuestros niños y jóvenes. Hay que protegerlos de las sabandijas que se enriquecen a costilla de la vida de las próximas generaciones. No hay dosis segura, que no se les olvide.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MONSAIT

En solamente unos meses, la pandemia del COVID-19 obligó a la gente a hacer cambios radicales en la manera en que trabaja, estudia y consume. De acuerdo con el X Informe de Tendencias en Medios de Pago, realizado por Minsait Payments, en México más de la mitad (56.9%) de los compradores han reducido o abandonado el pago de bienes y servicios con efectivo, mientras que el 49.4% ha hecho compras en línea con mayor frecuencia. Consecuencia de la crisis económica cayó la utilización de tarjetas de crédito para realizar pagos, mientras que el de tarjetas de débito aumentó. Las primeras bajaron del 54.6% a 44.4%, mientras que las segundas se incrementaron del 94.3% en 2019 al 96.9% en 2020. Finalmente, el estudio indica que el uso de los teléfonos inteligentes para realiza compras por internet, se elevó del 62.9% en 2019 al 72.4% en 2020. Buenas guías para orientar las tendencias de mercado.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos