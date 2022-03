Asesoría Legal

Negocios Internacionales entre Países

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Gracias Ecuador por permitirme ser columnista de sus medios de comunicación, como mexicano puedo decirles que somos países hermanos y que Ecuador y México no hay mucha diferencia, gracias Ecuador, muchas gracias, esta columna también espero salga en mi país.

Lo importante de los países para su desarrollo económico es tener buenas relaciones comerciales, ser un empresario accesible en su forma de ser, hay que crear un equipo de alto impacto para que puedan negociar y llevar a cabo tratos empresariales con otros países, en ocasiones, es menos arriesgado realizar negocios en otros países que en el de origen, pero, es importante construir una base de clientes leales en su territorio nacional, el siguiente paso podría ser la expansión internacional, la mayoría de los negocios de comida rápida son procedentes de Estados Unidos, ¿a qué se debe?, es muy fácil deducirlo, los estadounidenses siempre han usado la herramienta de la mercadotecnia, y en varios países no se usa, en México se usa la mercadotecnia pero solo el 30 % de los empresarios la usan y es así como se obtiene el éxito en negocios internacionales, en la mercadotecnia lo primero que se tiene que hacer es asegurarse de que en cierto determinado país están los clientes que podrían ser los consumidores de sus productos, ahora bien, en ocasiones hay barreras comerciales, la moneda, la cultura y el idioma, por ejemplo, entre México y Ecuador no hay mucha diferencia de idioma, de hecho, es el mismo, el castellano, la moneda de Ecuador es el dólar estadounidense, por lo tanto, entre Ecuador y México son países totalmente hermanos, ya que en nuestro país que es México se usa el peso mexicano, pero, por la proximidad que tenemos con Estados Unidos se usa también el dólar y en México, al menos en la zona norte del país mexicano se usa el peso mexicano y el dólar estadounidense pues somos países vecinos entre México y Estados Unidos.

Ecuador y México casi exportan lo mismo a los demás países, Ecuador trabaja internacionalmente el atún, pescado y enlatados, petróleo crudo, manufacturas de metal, camarón y banana, pero, Ecuador también exporta minerales y madera, y, al igual que México, Ecuador le vende a China, de hecho, Ecuador con el coronavirus ha sufrido graves consecuencias económicas ya que es China su segundo destino de las exportaciones ecuatorianas después de Estados Unidos, de igual manera, lamentablemente por el coronavirus el petróleo y la bolsa fueron víctimas del Covid, a nivel internacional bajaron las exportaciones y fueron índices considerables, los países en general deben ser más accesibles para que los empresarios realicen negocios internacionales, lamentablemente algunos gobiernos monopolizan los productos y servicios, doy a entender que los diferentes gobiernos solo ellos quieren hacer negocios y no permiten que la iniciativa privada lo haga poniendo trabas en cuestión de requisitos y trámites que se hacen ante gobierno de los diferentes países.

Algo muy hermoso hay en Ecuador, en especial, en el Cantón de Ibarra, Ecuador, de la provincia de Imbabura, Ibarra por lo que he estudiado desde México es un lugar hermoso y bello que hay que visitar, de hecho, también es conocido como San Miguel Ibarra, me imagino que, en honor a mi Señor San Miguel Arcángel, y conocida como Ciudad Blanca por sus fachadas hermosas blancas que tiene.

En relación a las negociaciones internacionales al menos con Ecuador, hay que dirigirse a la Oficina Comercial de Ecuador, pero, lamentablemente por el coronavirus en el mundo entero poco se puede hacer por ahora en materia de negocios internacionales, no me quiero ver grosero ni prepotente, pero China es el único culpable de los millones de muertes en el mundo entero, y gracias precisamente a China las negociaciones internacionales redujeron considerablemente, millones de enfermos y muertos, solo es culpa de China y quien tal vez podría pagarlo duramente ante una Corte Penal Internacional, se han gastado mundialmente millones de dólares en pruebas Covid, siendo que el Gobierno de cada país debe realizar las pruebas Covid gratuitamente y eso no sucede ni pasa, la gente en general tiene que pagar muy caro su prueba y saber si tienen o no Covid, hasta este momento el peor genocida de todos los tiempos es China y su presidente, esto afecta la economía mundial, y, varios países por no tener problemas con China y romper lazos comerciales se quedan callados, como México, es representado por un presidente que se dice ser pacifista, de hecho a México lo han golpeado y robado duramente y nunca dice ni hace nada, en México se “celebra” la batalla de Chapultepec donde 6 cadetes a los que después se les bautizó como “niños héroes”, ya que defendieron el castillo de Chapultepec, y la verdad, no eran tan niños, más bien eran adolescentes, el motivo de la batalla es porque Estados Unidos quería apoderarse del territorio al norte del Río Bravo, México, en realidad, Estados Unidos siempre ha sido un invasor, siempre ha metido las narices donde nadie lo llama, Estados Unidos no respeta ni nunca ha respetado la soberanía de cada país, de por sí, México era una gran nación, hasta que Estados Unidos lo robó en el año de 1848, hace 173 años que Estados Unidos se puso de acuerdo con el ex presidente de México Antonio López de Santa Ana, un General Indio de Veracruz, México, nos robaron en ese entonces más de la mitad del territorio mexicano y que actualmente los gringos gozan a nuestras costas y gracias a que sus antepasados eran unos rateros sinvergüenzas y lo siguen siendo porque siguen invadiendo países allanando su soberanía bajo el pretexto de buscar narcotraficantes.

Pero en materia de negocios internacionales sería muy bueno que solo países hermanos lo hicieran, ya que los gringos en sus establecimientos de comida rápida que por cierto nos han invadido tan solo KFC matan a los pollos de una forma cruel, nosotros como mexicanos estamos en contra del maltrato animal, sin embargo, estoy a favor de que se abran las fronteras y que no se ponga restricciones con las aduanas porque los aduaneros son los que se quedan con todos los productos comprados por personas que pasan de una frontera a otra bajo el pretexto de que no pueden comprar en grandes cantidades y no pagar impuestos, las mismas autoridades aduaneras de todos los países ponen restricciones a las personas que quieren trabajar limpiamente, las autoridades deben ser más accesibles y no estar poniendo restricciones.

Para hacer negocios internacionales hay que tener mínimo a tres personas que hablen varios idiomas para que les puedan traducir, y si no tiene dinero suficiente para contratar a los traductores, entonces puede subcontratar tareas como servicio al cliente en el extranjero, o bien usar su propio traductor en su celular o laptop descargando las aplicaciones, lo importante es no frenar la economía de ningún país, aprovecho la ocasión Ecuador para decirles que mi país México tiene mucho que exportar y hay muchas cosas que les puede interesar independientemente de que Ecuador y México tienen lazos comerciales, también hay otros productos que pueda llamarles la atención.