Eduardo Ruiz-Healy

Ni los PREPs ni los conteos rápidos son los resultados oficiales de una elección

La noche del domingo entrante, millones de mexicanos estaremos pendientes de los resultados electorales preliminares y las tendencias de las votaciones que difundan tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los institutos electorales de los estados en donde ese día habrá elecciones de gobernador, diputados locales, presidentes municipales, alcaldes, síndicos, regidores y concejales.

A partir de las 20:00 horas (Centro), el INE empezará a difundir por medio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) los resultados de la elección de diputados federales. Los institutos electorales locales también darán a conocer los resultados de sus PREPs.

Para evitar ser manipulados por candidatos perdedores que suelen utilizar los datos del PREP para crear dudas o confusión entre los votantes, es importante entender lo que es y no es el PREP. El propio INE lo explica:

“El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos. Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada”.

“El PREP NO cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP. Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos. No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra. No es una encuesta de salida… No es un conteo rápido… No es el resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral (8 de julio) y determinan los resultados electorales en cada uno de los 300 distritos del país”.

El INE y los institutos locales también darán a conocer durante la noche del domingo los resultados de los conteos rápidos que realicen. El conteo rápido es, de acuerdo al INE:

“Un procedimiento estadístico que estima las tendencias de los resultados finales de una elección, la misma noche de la Jornada Electoral, a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas instaladas. En 2021, el INE realizará conteos rápidos para: 1. Estimar la posible integración de la Cámara de Diputados. 2. Conocer las tendencias de las 15 gubernaturas en disputa”.

Ni los PREPs ni los conteos rápidos nos dirán los resultados de cada elección. Estos se determinarán con base en los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta entonces, por lo menos oficialmente, no habrá ganadores.

