Comentario Zeta

Carlos Z, Cadena

No a chapulines politiqueros en Chiapas, se descubre que los están apoyando Ayuntamientos que ostentaron

Definitivamente en Chiapas, la “reelección municipal” ha recibido un revés por parte del pueblo que no ve con buenos ojos, que un Presidente o Presidenta municipal pida “licencia temporal”, no sin antes cumplir con las obras prometidas, rendir cuentas y sobre todo “desmarcarse completamente para que no reciban el apoyo estratégico electoral de los alcaldes que lo sustituyeron, y que están identificados con él o ella, porque ahora resulta que piden “licencia temporal” y desde los ayuntamientos municipales que dejaron los apoyan utilizando la estructura municipal. Esto definitivamente es una infamia e ignominia porque ya son delitos electorales los que se configuran.

Resulta inadmisible, que un alcalde se quiera “reelegir” dejando un gobierno al algarete, sin que haya cumplido todas sus funciones de compromisos, tanto de obras prometidas, como de transparencia pública, y más en Tuxtla Gutiérrez, que Carlos Morales, fue una propuesta del PES, cuando ganó las elecciones, y ahora campantemente se inscriba en MORENA, lo que muestra la falta de moral pública, y sobre todo, porque se convierte en una figura antidemocrática que tanto se ha criticado en la cuarta trasformación como es el “chapulineo” de politiqueros voraces del poder.

Es impensable que los chapulines en Chiapas se hagan acreedor de cargos democráticos, solamente por saltar de un partido a otro, por el contrario, debería de sancionarse esta figura electorera que tanto daña a nuestra democracia en nuestro país, y más cuando arrastran una cola de denuncias de corrupción y perversidades. Definitivamente en Chiapas. “la reelección municipal” es figura de burla, infamia, degradación y afrenta al pueblo chiapaneco, además el chapulineo lo acaba de “caricaturizar” el propio dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado hace solamente cinco días.

Inclusive en el 2018, las propias autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil, lo primero que exigieron es que sus “licencias temporales”, de los que buscaban ser “reelectos”, al menos mostraran que los protegiera cumpliendo con la ley sobre el manejo de los presupuestos, para evitar desordenar y confundir a quien los sustituya, porque tampoco es garantía que una reelección municipal sea garante de triunfo. Huyeron en el 2018, como pájaros, los insaciables de poder, cuando se le exigió este tipo de compromisos y responsabilidades que están protestados ante la Constitución de Chiapas. ¿Y no era la cuarta trasformación?

Podría haber ley reeleccionista, pero siempre y cuando se cumplan con las demás leyes y el sentido común, porque los alcaldes que buscan ser reelectos, son los más acusados por corrupción en Chiapas y de haber llegado con sobresaltos y temores, al cargo que ostentan y todavía “chapulines” y con prepotencia estilo “Juan Camaney”, Dios nos agarre confesados. Pues en qué mundo vivimos. Problema en Puerta.

Arranca en Chiapas programas de alimentación y grupos vulnerables

Desde el centro político de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón, enfatizó que hoy en Chiapas se hace causa común junto al Gobierno de México para ayudar a la población más vulnerable y, a pesar de la pandemia de COVID-19, los apoyos para garantizar una alimentación nutritiva a más chiapanecas y chiapanecos, no han disminuido, sino que se han fortalecido.

El mandatario resaltó que la alimentación es fundamental para que la niñez alcance su pleno desarrollo, por eso, desde el inicio de su gobierno se propuso el programa Barriguita Llena, Corazón Contento de Regreso a Casa, para que, además de los desayunos escolares, en los 34 municipios de mayor marginación, las y los niños también contarán con una segunda ración de comida.

Al dar el banderazo de arranque de los Programas Alimentarios del Gobierno del Estado de Chiapas, y ante la titular del Sistema DIF Nacional, María del Roció García Pérez, y la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el gobernador señaló que gracias a donaciones de las y los servidores públicos, del sector empresarial, sociedad civil y partidos políticos, se entregaron paquetes alimentarios para que las familias más necesitadas no tuvieran que salir de sus hogares por falta de comida, y de esta forma cortar la cadena de contagios de COVID-19.

“Pueblo y gobierno estamos haciendo historia, solidarios con la gente que más lo necesita. Como dice nuestro himno, seguiremos caminando con paso gigante, sobre todo, para ayudar primero a los pobres, porque así nos irá bien a todos”, apuntó luego de destacar el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante los programas sociales que impulsa y, ahora, con la vacunación gratuita y universal contra el coronavirus.

En tanto, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, explicó que con los programas que arrancan hoy: Alimentación a Familias, Grupos Vulnerables y en Situación de Riesgo, Alimentación Integral Materno Infantil y Barriguita Llena Corazón Contento de Regreso a Casa, se atenderá a más de un millón 900 mil personas, a través de desayunos, comidas y paquetes alimentarios, con una inversión superior a los 986 millones de pesos.

En Tapachula asesinan a un defensor de los derechos humanos.

La muerte del abogado Cruz Alfredo Salinas Barcelot en Tapachula, se debe de investigar hasta las últimas consecuencias. Un abogado valiente que aparte de litigar sus asuntos, fue un gran defensor de los derechos humanos y un líder que siempre acompañó a todos aquellos que requerían la solidaridad ante las injusticias e ilegalidades de las autoridades. Es toda una leyenda el nombre de Cruz Alfredo Salinas Barcelot, y su cobarde asesinato ha irritado y enojado a la sociedad y liderazgos sociales. Un asesinato cruel, despiadado y violento justamente en las narices del edificio del poder judicial en Tapachula.

La Fiscalía de Chiapas informó que, de acuerdo con los primeros actos de investigación, se estableció que la víctima viajaba a bordo de una motocicleta sobre la 3a Avenida Sur Prolongación y Calle Zapatero, en el Fraccionamiento “Las Palmas” de Tapachula, donde fue agredido con arma de fuego. Al final la institución de procuración de justicia dijo que se continúa con la integración del expediente, así como con la práctica de actos de investigación para el esclarecimiento total de estos lamentables hechos.

Rapiditas. – Para la diputación federal del Distrito IX de Tuxtla Gutiérrez…el nombre de Anita Lara, va que vuela fuerte en MORENA. Hay trabajo social al interior del partido, además es una mujer con símbolo de fraternidad para ayudar a la gente. Es conocida y es operadora del vino tinto desde que se fundó. No la pierdan de vista…Dixe.