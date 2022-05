Asesoría Legal

No al regreso de clases presenciales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es un enorme riesgo enviar a los estudiantes a clases presenciales, los Gobernadores de cualquier entidad no tienen un sustento bien fundamentado para decir que en cierta determinada fecha, es la SEP a nivel nacional quien se encarga de decir si se va a regresar o no, pero, no sin antes haber realizado una evaluación al respecto, no por lógica, sino por medio de una investigación física, no basta decir que solo es ponerle antibacterial a los estudiantes y que usen sus cubre bocas, la verdad no es la forma adecuada, para que los jóvenes puedan regresar a clases físicamente se tendría que tener la vacuna efectiva y haber vacunado a todas las personas infectadas y haber vacunado contra la influenza a los que no estén infectados para evitar malestares de gripe y tos por la temporada, dudo mucho que se regrese a clases al menos en la mitad del año 2021, si en verdad aman a sus hijos e hijas entonces no los manden hasta no estar seguros que sus hijas e hijos estarán seguros en sus aulas, no todos los padres quieren a sus hijos e hijas, se lee cruel pero es la realidad, hay padres que actúan como si no les interesara su salud ni su futuro de los hijos e hijas, es más, ni les exigen cubre bocas a sus hijos portarlo, que pena y es una triste realidad escuchar a personas incrédulas diciendo que ellos no creen en el Coronavirus, que pena porque con su ignorancia y falta de valores no solo arrastran a la muerte a su familia sino también a los demás que hacen hasta lo imposible por cuidar a los suyos como para que venga alguien sin valores y los infectan, en las aulas hay de todos los alumnos, hay de los que les inculcan valores y hay de los que no les enseñan nada de respeto a los demás, entonces es en la escuela donde al convivir entre ellos se van a infectar y esto puede ser muy difícil para las familias porque en casa casi siempre hay alguna persona de la tercera edad y donde el joven infectado o infectada llegue a casa infecta a los demás y de paso mata a esa persona de la tercera edad y más si la persona adulta padece diabetes o alguna otra enfermedad, hay mucha gente ignorante que siempre se dejan llevar por lo que dicen los demás, les siguen sus estúpidos juegos de no ponerse cubre bocas, no usan gel ni portan alcohol, está más que comprobado que los mexicanos y mexicanas son unos ignorantes, una autoridad local como es la ciudad de México no puede decretar que unas colonias estén infectadas y otras no, toda la ciudad de México y todo el Estado de México está totalmente infectado, el aire que se respira a diario está contaminado, los medios locales le siguen el juego a la jefa de gobierno de la ciudad de México donde en sus portadas ponen “checa si tu colonia está infectada o no”, que ignorancia deberas, toda la gente anda como si nada comiendo tacos en la calle y otras porquerías más que solo causan malestares estomacales y junto con ello se comen también sin ver lo contaminado del aire, por la mañana cuando sale el sol pónganse donde les dé sol y hablen verán cuanta saliva expulsan al hablar, es una buena dinámica, entonces, cuando hay mucha gente en un negocio entre todos se están infectando, infectan las verduras y frutas de un mercado, de igual manera infectan los alimentos que hay frente a ustedes, todo es contaminación, no se ve, no se siente por lo tanto la gente cree que eso no existe, pero cuando se enferman siempre buscan a algún culpable, cuando usted vea a alguien sin cubre bocas aléjese totalmente de esa persona y más si está estornudando o tiene gripa, la gente se enferma y se muere pensando que el coronavirus no existe, es muy importante inculcarles a las niñas y niños que deben usar cubre bocas, las máscaras de plástico no sirven para nada, hay personas que no usan cubre bocas pero usan solo la máscara de plástico, no sirve para nada porque siempre hay un lugar donde se pueda filtrar el aire, el aire llega por todos lados, no solo de frente, la gente no entiende sino hasta que se enferman y a veces ni eso, la gente no investiga ni les gusta leer cuales son los peligros que se corren en las calles al no usar cubre bocas, desafían al más poderoso de los virus de los últimos tiempos, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, los Gobernadores ni el presidente de la republica tienen la última palabra de que si se va a regresar a clases o no, mientras no exista una vacuna que combata el virus mortal nadie puede regresar a clases como algunos Gobernadores han estado diciendo de que ya en enero se puede regresar a clases como si el año 2020 cuando se vaya se va a llevar el coronavirus, no es así, de verdad que debemos ser conscientes, tomar con mucha madurez lo que está pasando, la gente sigue muriendo porque no se cuidan o porque han sido infectados por familiares que llegan de visita y que siempre están expuestos al aire libre sin ninguna protección, me disculparan la comparación, pero, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una prostituta existe un 99 % de que esa persona se infecte y de paso infecte a su esposa o pareja, ah, pues es exactamente lo mismo cuando ustedes salen a la calle sin cubre bocas, sin protección, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha detectado que el 90 % de la gente usa un cubre boca sencillo sin ninguna protección, que solo lo usan para cubrir el requisito de poder accesar a tiendas o sus trabajos, mucha gente se queja de los cubre bocas que porque les molesta las orejas, cuando suben a un transporte público solo usan para abordarlo y adentro se lo quitan, la gente es muy inconsciente, no hay que dar malos ejemplos a los hijos e hijas de no traer cubre bocas, el ser joven o no tener ninguna enfermedad visible no quiere decir que somos inmunes al coronavirus o que no nos va a pasar nada, el coronavirus se ha llevado a todo tipo de personas y se los seguirá llevando si seguimos de ignorantes de no usar cubre bocas y no lavarse las manos frecuentemente y la cara también, el coronavirus no es una farsa como varios le llaman, el coronavirus no es una mentira, existe, y se ha llevado a miles de personas solo en nuestro país y se los seguirá llevando hasta que no exista una vacuna efectiva, por lo mientras, hay que cuidarse muy bien y salir lo menos posible, por ello, no es recomendable enviar a los jóvenes a las escuelas, el aire, todo lo contamina, y si llegaran a mandar a la escuela a los escolares entonces se va a triplicar el número de contagiados y muertos, hay que lavarse las manos a cada rato, no tocar las superficies, usar gel o alcohol a cada instante, ponerle alcohol a los billetes y monedas que se reciben, limpiar con alcohol frecuentemente el celular, y cuando lleguen de trabajar meter a lavar la ropa que seguramente se contaminó con el aire, es una labor titánica, pero, a todo nos acostumbramos, si en verdad aman a sus familias entonces hay que echar a andar todas estas actividades, no solo es decir te quiero o te amo, eso se demuestra, no se dice, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha entregado un oficio a la SEP e indicó por qué no pueden regresar nadie a clases presenciales, esperemos respuesta pública.