Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

No es falso, pero no es verdadero

Lo acontecido con Emilio Lozoya llega en uno de los momentos más cuestionables para el gobierno de López obrador o para el gobierno más cuestionado por falta de resultados, de transparencia y de argumentos sólidos con datos reales, pero, sobre todo, en una crisis de comunicación veraz y empática a tanta afrenta en todos los sectores en los que se ha visto implicada la desgastada mañanera. No es falso que Lozoya podía convivir en lugares públicos porque no estaba detenido, pero no es verdadero que esté libre. No es falso que en Michoacán acribillaran a 11 personas, pero no es verdadero que haya un Estado Fallido. No es falso que un comando de 15 personas haya disparado en plena playa de un hotel en la Riviera Maya, pero no es verdadero que no haya Estado de Derecho. No es falso, pero exageran, mataron a dos narcomenudistas frente a turistas internacionales que dejan divisas a todo el país. Así es la comunicación en otra ocurrente idea del régimen, una sección que alude, inevitable y justamente, a ser ellos mismos los protagonistas del título de quién es quién en las mentiras, García Vilchis con una temblorosa voz y con una gran torpeza para leer de corrido el contenido de sus notas, hace más evidente lo que los opositores ya habían hecho evidente. El propósito de esta sección no es el dar a conocer la verdad sobre los asuntos que interesan al país, se aprovecha el espacio en cadena nacional para tender una cortina de humo que no permita ver la realidad. Los desafortunados incidentes que la GN ha tenido que vivir en los últimos días nos dan la razón, distraídos en las polémicas declaraciones de la mañanera, no analizamos la situación tan estresante que viven las 24 horas los 7 días de la semana los miembros de la corporación. La imperiosa necesidad de detener migraciones masivas al sur del país ha provocado enfrentamientos entre migrantes y GN, en donde para ambos existe un sólo propósito; para los primeros es llegar a los EU cueste lo que cueste y, para los segundos, es evitarlo. ¿Cómo puede evitarse el paso a un contingente de más de 3 o 5 mil personas a la vez sin usar la fuerza del Estado? ¿Cómo puede contenerse a hombres que en brazos llevan como escudo humano a niños que exponen para no ser detenidos? ¿Cómo pretende el Presidente detener las migraciones sin que haya incidentes entre migrantes y GN? Un hecho muy lamentable fueron los disparos a una camioneta de migrantes donde muere un cubano por balas de la GN, elementos que tienen órdenes precisas de contener, evitar y detener a ilegales en nuestro territorio, por la muerte de un migrante que de ninguna manera fue intencionada, el Presidente enérgicamente deplora el actuar de su GN y ordena poner a disposición del MP a elementos que balearon al cubano. Indignante, desleal, e ingrato el trato a sus soldados, ¿Qué garantías para su persona tienen los elementos de la GN en operativos ordenados por el jefe de estado? ¿Qué garantías para su familia si por evitar morir terminan en prisión? Otro incidente más fue este jueves en donde la GN fue agredida con piedras y palos en Pijijiapan, 5 miembros de la corporación están gravemente heridos, entre ellos una mujer, un guardia fue golpeado y pateado brutamente por varios migrantes dejándolo inconsciente en el suelo y para ellos quién. Difícil la posición del Presidente que después de lo acontecido en Tulum, Riviera Maya, Michoacán y en la frontera sur, tendrá que dar un discurso en la ONU precisamente sobre seguridad.

DE IMAGINARIA

Hay quienes ignorando la capacidad, el conocimiento, la experiencia y el riesgo de un trabajo de tiempo completo como lo es para un militar, se atreven a señalar indignados que hay generales que ganan un sueldo mayor al del presidente. Tomar como referente el sueldo del presidente para determinar el que merecen los demás es un grave error y un riesgo para al país que por esta razón se encuentra, en muchos casos, en manos de improvisados.