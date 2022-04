Poder y Dinero

No se hagan bolas, será Claudia

· Sheinbaum, alineada a la izquierda radical

· Marcelo del social demócrata de centro

· Monreal, De la Fuente, Esteban, Clouthier

Nunca he cometido ningún error en mi vida; al menos, ninguno que no haya podido justificar después.

Rudyard Kipling (1865-1936) Novelista británico.

Víctor Sánchez Baños

La sucesión presidencial se inició, como es costumbre, después del cierre de las casillas de los comicios intermedios de cada sexenio. El Presidente en turno, ve la necesidad, por muchos motivos, de dejar a un amigo, un incondicional, el mejor político para el país o simplemente a quien le cuide las espaldas.

Durante la hegemonía priista, hasta Carlos Salinas quien nombró a su delfín, Luis Donaldo Colosio, como candidato priista a la Presidencia, el asesinato del sonorense lo hizo cambiar de rumbo y poner a quien su asesor de “todas las confianzas” le impuso a un incondicional de éste: Ernesto Zedillo, quien arrasó en las elecciones de 1994.

Pero, dejemos la historia y vamos al presente y futuro.

Andrés Manuel López Obrador, incluso con la aceptación de Enrique Peña Nieto, llega con un capital electoral que no necesita justificar sus acciones políticas y le da tregua a la administración peñista.

A Enrique, lo mejor que le pudo pasar es que López Obrador legara a la Presidencia.

Si hubiera llegado José Antonio Meade, tendría la obligación política de desmarcarse.

En su defecto, Ricardo Anaya, por el PAN, con mayor razón se vería obligado a encarcelar a varios funcionarios de la administración de Peña, e incluso, a él mismo.

“Coincidentemente”, se le alinearon los astros a favor de Enrique y al llegar AMLO, no le ha pasado nada. ¿Hablaríamos de perdón y olvido?

Por ello, López Obrador, reflexiona desde el primer día de su gobierno, en su sucesor o sucesora.

Claro que en radar está Marcelo Ebrard, a quien lo une una relación de sacrificios políticos. Marcelo es un político perfectamente identificado por la socialdemocracia centrista, muy al estilo de los ideólogos del PRI. Es claro que el Presidente es agradecido y lo demuestra con sus amigos y leales servidores. Pero, en la sucesión, son otras palabras.

Aparece, indudablemente Claudia Sheinbaum, quien ha sido su compañera de andanzas políticas en la etapa de gobierno, desde el 2000 en la Ciudad de México. Ella, es la candidata de los radicales de la 4T. Aunque el radicalismo no es para la mayoría de los mexicanos, ya que no quieren que el país ahonde sus diferencias, la fuerza de los grupos está en las colonias más pobres, en los sectores mas desprotegidos. Ahí es donde sobresalen los Bejarano, los Batres e infinidad de grupos que le dieron millones de votos a Andrés.

De ahí la lista que dio en una mañanera López Obrador, como Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, Tatiana Clouthier, quien tiene muy pocas posibilidades; y Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington.

Juan Ramón, y no deben perderlo de vista, es la opción “C” de AMLO, después de Claudia y Marcelo. Está en la mente y el corazón. El siquiatra ex rector de la UNAM, es un brillante académico, sin duda alguna, que en caso de que enflaque la caballada morenista, es la mejor opción, aunque no esté declaradamente militante de Morena.

El caso de Ricardo Monreal, es importante analizarlo por separado. Es un animal político muy astuto. Logró posiciones importantes en la Ciudad de México y derrotó a Dolores Padierna, en Cuauhtémoc. Sabe cómo mover fichas y en su mira está la Presidencia de la República y usará la estructura del Senado, desde el punto de vista político, para lograr sus objetivos.

Por ello, la sucesión no está definida en la mente y corazón de Andrés Manuel. Sin embargo, si hoy tomara la decisión, sería en favor de Claudia. Las lealtades, para el Presidente, son primero. La política, después.

Mañana continuamos con la oposición.

PODEROSOS CABALLEROS

VACUNACIÓN ELECTORAL

Las cifras son contundentes. El empeño gubernamental por vacunas al mayor número de personas, decayó después del 6 de junio. Afirman que el 25% de la población esta vacuna, pero de estar sólo el 17% tiene el esquema completo, de las dos dosis o de una de las vacunas únicas. Se informó que 9 millones de vacunas están almacenadas, pero no se han aplicado. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien no aparece ni en sus oficinas de Lieja, no ha explicado que sólo 15.8 millones de mexicanos tiene el esquema completo y otros 11.5 millones sólo una dosis. Millones de mexicanos esperan la segunda aplicación y nadie es avisa, les explica para cuándo. Se acabaron las elecciones y ya no importa la salud. ¿Cuántos habrán votado, tan solo por la promesa de una vacuna anti covid?

QUINTANA ROO

Después de 15 meses de inactividad en el turismo de cruceros por la pandemia de covid-19, se reactivó la llegada de embarcaciones a Quintana Roo con el arribo del Adventure of the Seas de Royal Caribbean International, empresa que lidera mundialmente Michael Bayley. El gobernador Carlos Joaquín González, sabe que Cozumel es el destino de cruceros más importante de México. Por ello, revisan los protocolos de seguridad ante la pandemia. Los cruceros trabajan con mejores y más reforzados protocolos de salud y mejores prácticas de innovación de turismo sostenible que nos permiten reanudar estos viajes que son un gran paso para la reactivación de la isla y del Caribe en beneficio de todas y todos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTERVA AGRISCIENCE

Al cumplir dos años como organización independiente de DowDuPont, Corteva Agriscience, empresa agrícola global enfocada en el desarrollo de tecnologías y soluciones para el agro, en su plan de sostenibilidad para 2030, que dio a conocer su líder Ana Claudia Cerasoli. Han capacitado 95 grupos de agricultores con técnicas del triple lavado y la separación de envases e inició un sistema de riego de agua tecnificado, donde se implementó, por hectárea, el riego por goteo en un 38.28%, riego por aspersión un 9.08% y el riego por gravedad un 52.28%.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos