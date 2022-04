Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

No se puede negar la política francotiradora en Chiapas en contra de Velasco Coello

Más allá de que hay una campaña desde hace tres años, en contra del grupo del senador Manuel Velasco Coello, una campaña de desdibujamiento y desacreditación, por su trabajo como exgobernador de Chiapas, pero más –y mucho más- por el futuro político que arrastra un joven senador chiapaneco que va por más en la política nacional, donde evidentemente los grupos políticos nacionales que no están en el camino de Velasco Coello, buscan desbancarlo de su potencial político que remolca, y que en Chiapas lo aprovechan y lo cultivan la política aldeana para los contrapesos y grandes proporciones en adversidad política que lo hay también para meterle a Velasco Coello, zancadillazos y golpes bajos para que se tropiece.

Sobre todo, cuando aparece fotografías que crean celos y temores ya volviendo con los grupos políticos aldeanos, donde Manuel Velasco Coello sale por ejemplo con el Presidente del Poder judicial federal, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, o aparecer en la fotografía con el nuevo Secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde Velasco Coello está jugando un papel importante en esa institución federal. Pero sobresalen otras más fotografías nacionales que muestran que el senador chiapaneco MAVECO es un político de envergadura y amplitud, de grandes ligas políticas nacionales, y una de ellas es la relación con el propio Presidente López Obrador y el que no lo entienda así tiene tarjeta roja dentro del análisis. Es más amigo de López obrador que la relación que pudo haber tenido –tiene- con Enrique Peña Nieto. Eso que ni qué.

La única consabida de que se golpea a Velasco Coello desde Chiapas, es desbaratar a su grupo político que se encuentra más consolidado que nunca, y que, en el 2024, será ya una nueva forma de hacer política porque se respeta los seis años mínimos para no meterse a la política actual que gobierna la cuarta trasformación actualmente el estado de Chiapas. Se respetan las reglas de la buena urbanidad política local.

La política aldeana perversa cree que aporreando y lanzándole misiles en Chiapas a Manuel Velasco, lo van a dejar afuera de su carrera política o que el Presidente López Obrador lo va a correr o castigarlo, pensarlo así, son sueños guajiros y se hace nomas porque precisamente es eso, una campaña política en contra de la figura del exgobernador Velasco inducida promovida y dirigida y que ya se sabe de donde están viniendo los ataques y acometidas. (En la aldea todo se sabe)

Es tan endeble y frágil la inducida campaña y maniobras siniestras antivelascorcistas que algunos protagonistas empiezan a dar nombres de quienes son los que les pagan y por donde viene la campaña perversa. Pero tampoco no es solamente Velasco Coello, son sus amigos Eduardo Ramírez Aguilar o un Fernando Castellanos y otros que les han apretado y tupido duro porque trasciende nomas en lo local y no deja de ser chisme, patraña e invención, como esas de que le han dirigido a Fernando Castellanos y a Ramírez Aguilar. (En la aldea todo se sabe)

La fuerza y potencia electoral de Eduardo Ramírez Aguilar.

En las últimas y semanas, -que va en las últimas hora-, nuevamente creen sus adversarios políticos de otros grupos que buscan el poder por el poder, que aventándoles insultos y escarnios al también senador Eduardo Ramírez Aguilar, ya con eso lo van a destronar o derribar en estos primeros tres años de sus pretensiones, anhelos e impaciencias electorales, y donde no solamente es una primera vez sino muchas que Ramírez Aguilar ha dado a conocer que será candidato en 2024, para buscar la gubernatura de Chiapas y no solamente en una entrevista como la de la periodista Adela Micha,

donde textualmente le pregunto al senador ERA, ¡“tú vas a ser candidato”! y ¿Por cuál partido? A lo que Ramírez Aguilar hábilmente le respondió “por el que sea, pero voy a ser”. Fue la mejor respuesta que pudo haber dado un político.

Pero no solamente eso ocurrió en la entrevista, dijo que no milita –nunca hubo afiliación partidista además- que pese a ser Senador por MORENA, no milita en el partido vino tinto, como no militan Secretarios de estado y funcionarios del gabinete ampliado del Presidente López Obrador, lo que en la aldea provocó otra vez anatemas, y condenaciones cuando todo mundo sabe que en MORENA hay muchos integrantes y que ocupan grandes puestos de este partido político a nivel nacional y estatal que son “bronceados” o artificiales pero no originales de MORENA.

La respuesta de Ramírez Aguilar fue muy acertada, y muy sincera porque no desestima estar fuera de la boleta electoral, donde ya fue Presidente municipal, secretario de gobierno, diputado local, senador y ¿porque no gobernador? Que Chiapaneco no desearía serlo y más si tiene estas cartas personales que mejor. Puede ser por Morena, el PVEM o el PT o el que sea. No olvidar que representó a MORENA como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Nadita. Pero el morbo aldeano volvió hacer su aparición y le hicieron bulla provocada. No más vean cuantos años se hecho López Obrador para llegar a ser Presidente de México y no lo dejaban. Y fue insistente y ya está ahí. ¿Luego entonces? (En la aldea todo se sabe)

Pero lo más extraordinario es que reconoce Ramírez Aguilar, que sí criticó al Presidente López Obrador, porque él se encontraba en otro partido político (PVEM) y en otro movimiento democrático que el impulso desde Chiapas. ¿Qué querían que lo negara, pero no, fue muy sincero de reconocerlo con Adela Micha, pero siempre lo ha reconocido pero el “morbo aldeano” vuelve a la cargada y lejos de hacer la figura chiquita del senador Ramírez, más lo empodera, porque al pueblo ya no se le engaña diría López Obrador?

Con haber sido secretario de gobierno, ya conoció a Chiapas. Sabe Ramírez Aguilar cómo se juegan los dados en la aldea. Otra historia lo del apelativo “Jaguar Negro”, les incomodaba que se nombre así, o que la gente le diga utilizando el nombre de este felino. Se mueren de bilis sus detractores, pero con fines electorales, no de grupos sociales. A Ramírez Aguilar le han enderezado ataques y embates los mismos que golpean a Velasco Coello, pero son grupos que son aspiracioncitas que ven en otro gallinero que su gallo puede cantar, o sea son intereses eminentemente electorales, los que sacan y destilan la fobia y aversión en contra de Ramírez Aguilar. ¿Por qué en grupos o muchedumbres sociales en Chiapas la historia es otra? .

En el fondo flaco favor le hacen al gallo que kikiriquea en otro gallinero electoral, completamente desleal porque lo convierten en un camorrero y fajador de barrio, que lejos de detener la politiquería de “golpes bajos” considera que esa es la mejor elección electoral atacar al enemigo que le hace sombra y lo chistoso es que faltan mucho tiempo para que las elecciones lleguen en el 2024, y muchos escenarios pueden cambiar y hasta aflorar otros nombres para estar en la lucha electoral. Ahora en lo democrático en esta parte del país se proponen vacunas y golpazos. Vaya, vaya. De Ripley.