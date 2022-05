Linotipe@ndo…

Nuestra historia no se debe escribir mediante la quema de edificios: Salazar Farías

Luego de exhortar a los dirigentes estatales de los diversos partidos políticos con registro en la entidad para mantener un diálogo abierto y permanente con su militancia, con el sano objetivo de que en este proceso electoral se anteponga y sobre todo prevalezca un ambiente de civilidad que nos lleve a tener un proceso electoral el próximo 6 de junio pacífico el abanderado a la diputación federal por el Distrito 09 de la alianza “Va por Chiapas”, Emilio Salazar Farías, señaló que es lamentable lo que sucedió en la sede del PRI estatal donde hace unos días se suscitaron hechos violentos, lamentó esos hechos de violencia -dijo- ocurridos este lunes en las oficinas estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque creo no es la forma y sobre todo, no corresponden al ideal de democracia que la ciudadanía, los institutos políticos y los gobiernos se han esmerado en construir, para que en México el poder ya no sea tomado por la fuerza, sino que transite de acuerdo a lo que las mayorías decidan en las urnas. El abanderado de alianza Va por México agregó que es necesario hacer un llamado, un exhorto a la calma y que las diferencias, e inquietudes fueran planteadas en una mesa de dialogo donde se dirimen todas esas inconformidades, es por ello subrayó Emilio Salazar, hago un llamado a los grupos inconformes con la asignación de candidatos y candidatas a recurrir a las vías institucionales para dirimir sus conflictos, donde existen procedimientos bien establecidos y regulados en los que pueden demostrar, con elementos de prueba y no con armas, que les asiste la razón. En ese sentido Salazar Farías argumento que: En este estado hermoso, no se debe permitir este tipo de acciones, donde nuestra historia se quiera escribir con escándalos, con bidones de gasolina, destruyendo las instituciones que han forjado las bases de lo que hoy somos: “un estado que se enriquece en las diferencias, una diversidad que no nos debe llevar al derramamiento de sangre, sino a fortalecer nuestra hermandad”.

Hoy me comprometo y manifestó su compromiso de seguir realizando una campaña de respeto, caminando pie a tierra, visitando las colonias que integran su distrito, donde ha podido, en esta primera semana de campaña, escuchar las inquietudes y necesidades de la ciudadanía, con la firme intención de atenderlas en la Cámara de Diputados, acoto el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD…sin comentarios

EL ENFERMITO GOZA DE CABAL SALUD…

Pues todos aquellos que estuvieron vociferando, y ladrando que el candidato del partido a la alcaldía de allá mi pueblo mi bella Tapachula les diremos que el enfermito goza de cabal salud y ya anda por ahí saludando a sus amigos, compadres y familiares, así es que no se les dio verlo trabajando con casco de Minero (tres metros bajo tierra) al buen Cheque Orduña, quien despacito, muy despacito continua su periplo de confirmación de amistades y compadrazgos. Es popular, carismático, pero al igual que a Rosy Urbina le metieron a cada imberbe en su planilla como ese chamaco hijo del negro abogado de la 4ª oriente, pero como dijo la tía Nisha de Huehuetán, hay que lo vea. ¿será acaso que por eso dicen que el popular Cheque está compitiendo para perder?, “asegún” comentan lo hace con conocimiento de causa y que con su regiduría y una asesoría para su Ñora le conformaran para poder vivir su vejez. A mí que les importa, lo que si hay que reconocer el cheque trae mucha gente a su favor y venderse sería un desperdicio y sobre todo perdería mucha credibilidad y eso le provocará que viva en el ostracismo su vejez. Pero bueno, todo esto y más, como en botica se comentará en las campañas políticas y mientras Cheque, no de muestras que va en serio su participación en el proceso electoral los rumores seguirán corriendo como reguero de pólvora … lo importante es que, No estaba muerto andaba de campaña…ver para comentar

VEHÍCULOS DE INM SIN PLACAS, CIRCULAN EN LA IMPUNIDAD…

Que corona tendrán los abusivos, déspotas, prepotentes y soberbios agentes federales de migración que rodean al delegado federal el soldadito de plomo el Teo Taboada, que andan circulando en la impunidad vehículos sin placas de circulación, y los agentes de vialidad y tránsito del estado no dicen ni Pio, Pio, como los “Pollos” (perdón por herir a los migras por lo del pollo). Supuestamente el buen juez por su casa empieza y resulta que los agentes migras circulan sus vehículos sin placas y les vale madre las autoridades y todo porque todos son iguales. Todos hijos, o todos entenaditos…sin comentarios

GOBERNADOR DA CUENTA DE BUENOS RESULTADOS EN VACUNACION…

Luego de sostener hace unos días una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de manera virtual con integrantes del Gabinete del Gobierno de México, con la finalidad de evaluar la situación de México en materia de salud y los avances de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en donde en esa reunión de trabajo, fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dio cuenta del avance en las jornadas de vacunación que se realizan en la entidad para proteger a las personas adultas mayores, lo cual, dijo, se lleva a cabo en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y se pretende concluir en el mes de abril. Escandón Cadenas agrego, “actualmente, la vacunación se realiza en más 59 municipios del estado y se ha reiterado el exhorto a la población para que acuda a los módulos a vacunarse, pero, dijo, hay brigadas para aplicar las dosis en los hogares de quienes, por alguna enfermedad o discapacidad, no puedan movilizarse; asimismo, se implementa la vacunación a bordo de automóviles, con la finalidad de avanzar de mejor manera en este proceso. El gobernante chiapaneco añadió y sobre todo manifestó la voluntad de su Gobierno, para continuar colaborando en lo que sea necesario, para que la Estrategia Nacional de Vacunación siga desarrollándose de manera adecuada en el territorio estatal, y las acciones en materia de atención y prevención de la pandemia de COVID-19, permanezcan hasta lograr que se erradique esta enfermedad…ver para comentar

UNIDOS PODEMOS VENCER ESTA LA CRISIS QUE DEJA EL CORONAVIRUS: WOG

Con el fin de escuchar las inquietudes y sobre todo poder brindar apoyo a los negocios que se han impulsado en los últimos meses, Willy Ochoa, candidato de la alianza “va por México” se reunió con jóvenes emprendedores de la capital chiapaneca donde les manifestó, “ustedes son muchachos que le brindan nuevas oportunidades a nuestra ciudad, con su talento y ganas de salir adelante dan un respiro a la economía de muchas familias y eso se tiene que reconocer”, al mismo tiempo señalo que nuestra entidad es uno de los estados con la población más joven del país, ocupando el primer lugar según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con una edad promedio de 24 años, “jóvenes con grandes aspiraciones, capacidades e inteligencia, que pese a cualquier adversidad como la pandemia han demostrado sus ganas de salir adelante, todos merecen un Tuxtla de oportunidades, de mejores condiciones, donde se desarrollen seguros, sin miedo, una capital que cobije a nuestros jóvenes locales y a los foráneos”. Willy Ochoa, agregó que debemos establecer y crear mecanismos de apoyos para sus empresas, como la creación de la primera aldea de Alibaba en Tuxtla, pues es una plataforma que permitirá impulsar de manera global a sus negocios, lo que generaría mayores ingresos, más derrama económica y más empleos en la capital”. En ese mismo orden de ideas el candidato a la alcaldía capitalina subrayó que para ello se tendría que establecer un fondo de inversión para inyectar capital a sus proyectos, ya que, -dijo- “a pesar de la pandemia han luchado por no cerrar sus fuentes de ingresos, por el contrario, se ha visto que han buscado alternativas que permitieran seguir vigentes en esta época de crisis que azotó a Chiapas, es por ello que juntos podremos salir adelante, acoto…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

APORTAMOS AL COMBATE DE LA INSEGURIDAD, DICE CÉSAR AMIN…César Amín González candidato de la alianza Va Por México a la alcaldía Tapachulteca informa que en su visita la colonia María Eugenia ubicada al sur oriente de la población huacalera fue recibido con beneplácito por haberles cumplido un sueño iluminar ese girón de tierra el cual había estado abandonado por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Es así como demostramos dijo el candidato a la presidencia municipal de Tapachula de la alianza “va por México”, como respondemos a la palabra empeñada y damos cumplimiento a nuestros compromisos. Demostramos que cuando se tiene la voluntad de solucionar los problemas de los que menos tienen se puede y la fundación Huacaleros de Corazón que preside Cesar Amín responde a las necesidades de la gente aportando algo para combatir la inseguridad que se ha elevado por las penumbras en que se encuentran varias colonias populares, acoto… Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK