Nuestro compromiso es impartir justicia a la sociedad: OLAF GOMEZ

Iniciamos esta semana amigo lector con todo el ánimo y la buena vibra y te comento que el fiscal General del Estado (FGE), maestro Olaf Gómez Hernández, dio a conocer que, a través del Instituto de Investigación y Profesionalización, ella en el municipio turulo se llevó a cabo el 7º. Conversatorio en Materia Penal, dirigido a Ministerios Públicos que operan en el nuevo Sistema de Justicia Penal. El funcionario estatal asevero que en ese conservatorio capacitador se tocaron varios temas entre los que menciono, Orden de Aprehensión y Medidas Cautelares, todo ello -dijo- con el firme propósito y objetivo de actualizar los conocimientos en la materia e intercambiar experiencias. Tomaron parte en esa capacitación -adujo- los Fiscales de Distrito Metropolitano, Francisco Javier Plaza Ruiz; de la Mujer Yazmín Sierra López; Antisecuestro, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández; de Procedimientos Penales, Gabriel Grajales Pascacio; de Distrito Altos, Iván Martínez Villatoro e Istmo Costa, Julio Cesar Espinosa Pastrana, así como el Director del Instituto de Investigación y Profesionalización, Jorge Segismundo Rotter Díaz. Cabe destacar que ese Conversatorio en Materia Penal se ha llevado a cabo en los municipios de Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y seguiremos llevándolo a otros distritos o regiones del estado, asentó, al mismo tiempo de dar a conocer que esa fiscalía entre otras acciones llevó a cabo a través de la Fiscalía de la Mujer obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de Pederastia, en esta capital chiapaneca. Gómez Hernández señaló más adelante que de acuerdo a los datos e investigaciones aportados por el MP adscrito a la Fiscalía de la Mujer, el Juez de Control Región Uno, en Cintalapa, vinculó a Antonio «N» por el delito de Pederastia en contra de Antonio “N”; además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y le concedió un mes de plazo de investigación complementaria. Hay que recordar que el pasado 06 de septiembre del presente año -adujo-, el imputado abuso de la seguridad sexual de un menor, en la colonia Carlos Salinas de Gortari en esta capital chiapaneca y en base a ese delito se actuó conforme a derecho. En otras acciones llevadas a cabo por esta fiscalía informo el fiscal general se la localización de una menor de nacionalidad estadounidense en el municipio de Mapastepec. Fue a través de la Fiscalía de Inmigrantes, que está bajo la responsabilidad del fiscal Gilberto Lau que logró la recuperación sana y salva de la menor de edad, originaria de Estados Unidos, que tenía reporte de persona sustraída, y que gracias a las investigaciones de campo de la policía ministerial especialidad del estado fue localizada en el municipio de Mapastepec. Agrego que, tras haber activado los protocolos correspondientes, y derivado de los trabajos de investigación, elementos de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, obtuvieron la localización y presentación de la menor de cuatro años, de identidad reservada, quien se encontraba con su progenitor en el barrio «El Llanito», municipio de Mapastepec, sin el consentimiento de la madre. Gómez Hernández subrayó que la menor recuperada, fue valorada por personal calificado de la Fiscalía de Inmigrantes y se encuentra en buenas condiciones de salud. De igual forma enfatizó el responsable de la impartición de justicia en esta entidad que, el Fiscal del Ministerio Publico, luego de practicar las diligencias de Ley, procedió a la entrega de la menor a su progenitora, misma que agradeció la oportuna intervención de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, por la recuperación de su menor hija. Al final el maestro Olaf Gómez Hernández, acoto, La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de los niños y las niñas en Chiapas, por lo que todos los casos, -remarcó-, son investigados y no habrá impunidad, para nadie, sea quien sea, trátese de quien se trate…sin comentarios

EXIGIMOS MUCHO AL PLANETA Y NO APORTAMOS NADA: GÜERO VELASCO…

Luego de manifestar que estamos pidiendo mucho al planeta el senador Manuel Velasco Coello afirmo que, se estima que en el planeta se han extinguido entre cinco y 10 millones de especies de insectos, lo cual supone entre 40 y 60 por ciento de la diversidad del grupo más grande de animales. Velasco Coello agregó que, de igual forma, la variedad de esas familias de organismos desaparecida asciende a entre cinco y 10 veces el total de las especies de seres vivos conocidas por la ciencia -es decir- que en las recientes décadas se han perdido para siempre ramas enteras del árbol biológico sin que llegáramos siquiera a conocer su existencia y ser capaces de calibrar su importancia para el equilibrio ecológico. Seguidamente el coordinador de la bancada de los senadores del partido verde subrayó que, otro ejemplo palpable del dramático declive de la biodiversidad se encuentra en las aves rapaces, (halcones, águilas, buitres, búhos, lechuzas y muchas otras), fundamentales por su papel regulador de las poblaciones de animales que constituyen su cadena alimenticia, de cuyas 557 especies casi la tercera parte enfrenta algún grado de riesgo de extinción, y 18 se encuentran en peligro crítico. Así mismo indicó que, el carácter sistémico de esta crisis se refleja en el dato de que, incluso si todavía no pueden clasificarse como en riesgo, en más de la mitad de las especies de esas aves -dijo- está disminuyendo la población. El Güero Velasco afirmo más adelante que, Éstos son sólo un par de ejemplos de las sombrías perspectivas con que comenzó sus trabajos el Congreso Mundial de la Naturaleza, que reúne a miles de expertos en la conservación de la biodiversidad en Marsella, Francia. Señaló que, como resulta inevitable en una problemática de escala planetaria, los factores que explican el declive de la biodiversidad son múltiples, complejos y en ocasiones contradictorios, pero quizá Bruno Oberle, director general de la Unión por la Conservación de la Naturaleza, organizadora del evento, los resumió al expresar que “estamos pidiendo demasiado al planeta; estamos, tomando, tomando… y no cuidamos nuestros recursos” …ver para comentar

CACAHOATAN EN LA MIRA DE LA ASF, ¿ENCUENTRAN DESVIOS MILLONARIOS?…

Sabias tu amigo lector que en la revisión y fiscalización superior a la Cuenta Pública Municipal 2019 del Ayuntamiento de Cacahoatán, le fue detectada un desvió o un recurso no ejercido y que hasta hoy en día no han logrado comprobar, dicen que esa revisión y supervisión fue efectuada en cumplimiento con el Programa Anual de Auditorías 2020, determinándose la siguiente muestra auditada: De acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, una vez que se realizó la fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, determinó al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, 22 observaciones de tipo económico por un importe de al menos $48,976,523.62 (cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos 62/100 M.N.); así como, 2 observaciones no cuantificables, las cuales se dieron a conocer de manera previa a la fecha de presentación del Informe Individual de Auditoría a la entidad fiscalizada, a efecto de que presentara las justificaciones y aclaraciones que corresponden con cinco días hábiles de anticipación. La entidad fiscalizada no presentó justificaciones, aclaraciones ni documentación soporte a la Auditoría Superior del Estado; además de una observación no cuantificable que se adicionó a ese informe durante dicho proceso. Esto quiere decir que el alcalde Julio Cesar Calderón Sen, le ha valido madre esas observaciones y los paniaguados regidores que dirán al respecto, hay cuando les venga la voladora con sendas multas ahí van a pegar el grito y no precisamente de la independencia, pero bueno, cada quien con su cada cual, y le edil bien gracias desaparecido por completo, dicen anda diciéndole a sus incondicionales que divulguen que tiene COVID y por esa razón no puede salir a ningún lado, pero otro dice que como ya se chingo la paga y tiene varios a los que le debe permanece escondido a piedra y lodo…sin comentarios…amigo lector, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK