Poder y Dinero

Oposición sin estrategas, ni inteligencia

* La Reforma Eléctrica, aniquilada * PRI-PAN-PRD, visión limitada * PVEM, fijó su posición en contra * Lista la puntilla a Morena, pero… * Carlos Joaquín, al gabinete de AMLO * Otro disparate de López Gatell * Henkel, RSC

La sumisión a un hombre débil es disciplina. La sumisión a un hombre fuerte es sólo servilismo.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Víctor Sánchez Baños

La Reforma Eléctrica, hoy, está aniquilada. Ni Morena, ni sus aliados, suman los votos suficientes para realizar una reforma constitucional.

Lo peor que les ocurre a los líderes de las cámaras, Ignacio Mier, en Diputados y Ricardo Monreal, en Senadores, saben de la hecatombe que podría venir. Mientras Mier, sin una reflexión política y menospreciando la inteligencia de los legisladores y, sobre todo, las matemáticas. Dice que este año saca esa reforma. No es audacia, sino grave error político. Sabe que, si no es ahora, enviarán otra y otra y otra más, hasta que se apruebe la orden presidencial.

En cambio, Monreal, fue más precavido. El menciona que hasta abril sería la discusión y aprobación de esa reforma. Les da tiempo para lograr acuerdos políticos y que convenzan a los opositores de las posibles bondades del proyecto lópezobradorista.

Sin embargo, no han evaluado el peso del voto de los miembros del Partido Verde Ecologista, que anunciaron su posición en contra de la Reforma Eléctrica, lo que da al traste a cualquier posibilidad de obtener la mayoría calificada de dos terceras partes y de la mitad más uno de los Congresos Locales.

Los verdes dieron una justificación que realmente es la base para mantener una imagen, aunque deteriorada, de un partido ecologista: la Reforma Eléctrica va contra los principios de su partido. Así pierde de un plumazo 43 de los 334 votos, de los 500 legisladores, que necesita para la aprobación.

Juntos los 202 de Morena y los 33 del PT, sólo juntan 235 votos. Si logra maicear o convencer a otros opositores como los de Movimiento Ciudadano o de la alianza opositora forma por PRI-PAN Y PRD, es muy difícil lograr. Les faltaría 99 votos, una tarea poco menos que imposible.

Por ello, se podrían ya practicar las exequias para el proyecto que impulsó, irracionalmente, el director de la Comisión Federal de Electricidad.

OPOSICIÓN MIOPE NO VE OPORTUNIDAD

Ahora, ¿qué es lo que esto significa para el ego de los políticos de Morena, que siempre hablan de “la confianza de 34 millones de electores” (somos 93 millones de electores)?

Al interior de los partidos políticos, no han mencionado un hecho que es relevante y que podría abrirles otra puerta de oportunidad para ganar más posiciones en la lucha electoral del 2022, donde están en juego las gubernaturas de 6 estados: Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Tamaulipas.

Primero, ya está muerta la reforma eléctrica y Morena pide tiempo para resucitarla.

Por ello, es fundamental, en estos momentos, que se lleve al pleno del Congreso y que estratégicamente se acabe con esa legislación que va en contra del desarrollo del país, al aniquilar la confianza de los capitales extranjeros y nacionales, para invertir en el país.

Es hoy y ahora.

No se puede dar un descanso en la lucha política. En estos momentos, están dadas las condiciones para acabar con la Reforma de Manuel Bartlett, que además destruye nuestro ambiente con el uso de combustibles más sucios para generar electricidad; además, terminan con las fuentes de energía eólica y solar, así como la generación de energía, sin competencia y fortalecido un monopolio, cada vez a más altos precios. Hoy el precio de la electricidad de la CFE es uno de los más altos del planeta.

Al derrumbar, en el Legislativo, uno de los proyectos icónicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la oposición tiene un respiro importante. Ese análisis no es derivado de las encuestas que muchas veces están cuchareadas. Es una conclusión derivada del análisis y la estrategia.

Al respirar la oposición, luego de acabar este año con la Reforma Bartlett, tendría más posibilidades de ganar más de una gubernatura, con los lazos sólidos entre la oposición.

Vemos a un Marko Cortés, del PAN, un Alejandro Moreno (AMLITO) del PRI y a Jesús Zambrano, del PRD, sin pedir a sus legisladores que actúen con rapidez.

Claro, muchos diputados y senadores, esperan que caiga el maíz en sus corrales y encarecer su voto sobre esa sobrevaluada, por Morena, Reforma Eléctrica.

Pero, el pueblo (la sociedad mexicana), otra vez podría ser traicionada por su clase política.

Si Morena les gana esta reforma, es definitivo que a quienes les debemos las exequias, es a la oposición mexicana. Nacería un partido único, como lo fue el PRI por 7 décadas, con un deterioro de la democracia en México y el mundo.

PODEROSOS CABALLEROS

CARLOS JOAQUÍN- AMLO

Una noticia que le cala a la dirigencia de la alianza Opositora, es que el presidente López Obrador coquetee con los gobernadores que dejan su cargo y militan en el PRI y el PAN. Primero fue con Quirino Ordaz, en Sinaloa, luego con Claudia Pavlovich, en Sonora y ahora busca convencer a Carlos Joaquín para que lo ayude en su gobierno. «Yo estoy muy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo», dijo AMLO. Qué bueno para la oposición. Eso quiere decir que son políticos hábiles y que, hasta la oposición, les da reconocimiento.

OTRA BARRABASADA DE LOPEZG

Los jueces no son expertos en salud, al ordenar a la 4T vacunar a menores de 18 años, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Es cierto que ellos no son expertos en salud, pero, y a las pruebas me remito, López Gatell, ni su jefe Jorge Alcocer, tampoco han demostrado pericia y conocimiento en el manejo de la pandemia. Imaginen que este tipo se dice “técnico”. Ya se le demostró que es un charlatán al negar la utilidad del cubrebocas en enfermedades respiratorias como el COVID19; al mentir sobre el número real de muertos y, lo peor, al no tener ni la más mínima idea de cómo distribuir medicamentos en el país. En cambio, es un experto en zalamería. En otras naciones con auténticos médicos y científicos al frente de la salud de sus sociedades, continúan con la vacunación de menores de edad. Lo que pasa es que ellos tienen otros datos. Por eso ellos no encabezan las listas de mortandad por la pandemia.

FUGA DE CAPITALES

Han salido del mercado bursátil 3 mil 598.1 millones de pesos y en el discurso oficial, ni idea tienen. El capital extranjero para la compra de acciones en las bolsas mexicanas (BMV y Biva) registraron una salida neta por 3 mil 598.1 millones de dólares de enero a octubre de este año. Es el peor desempeño desde el mismo periodo de 2011, de acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México. En otros factores, como la falta de un Estado de Derecho sólido en los capitales extranjeros, la fuga de capitales bursátiles se debe a la rentabilidad ronda 30 por ciento de otros mercados financieros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HENKEL

Bajo el liderazgo de Valentín López, la alemana Henkel, acordó comprar energía limpia para garantizar que toda la que se consume dentro de las plantas de producción de Adhesivos en México, a fin que sea energía eléctrica renovable. Refuerza su compromiso con el programa de clima positivo hacia las ambiciones de sustentabilidad para el 2040, mediante el incremento de adquisición de energía renovable fuera del sitio. La operación la encabezó Eduardo Nascimento, Regional Sustainability Manager de Henkel México.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos