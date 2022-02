Ronda Política

Víctor Lara

Otra agresión a un periodista en Chiapas

En esta administración se han presentado muchos casos de agresiones a la prensa, incluso el asesinato y ejecución del periodista Fredy López Arévalo, homicidio que hasta el momento sigue impune, pues no hay voluntad para esclarecerlo y llegar a sus últimas consecuencias, y aplicar justicia para la familia, amigos y el gremio periodístico.

Las diferentes formas de intentos de callar a la prensa van desde enviar “trolles”, denostar el trabajo de los comunicadores, hacquear sus páginas de los portales, tirar sus redes sociales y la otra la peor son las amenazas de sus funcionarios.

Sin embargo, también han intentado “judicializar” los atentados a la libertad de expresión a través de sendas e inverosímiles demandas en la que supuestamente se sienten ofendidos en su dignidad.

Estas acciones son el reflejo de la mala relación del estado con la mayoría de la prensa.

Es el reflejo de la mala relación del ejecutivo federal con la mayoría de la prensa y los medios a quien continuamente ataca; y sus fieles seguidores que son una copia burda, pues hacen lo mismo.

Es el resultado también de la mala y nula actuación del Fiscal General del Estado, quien se la ha pasado únicamente iniciando carpetas de investigación y nomás no avanza en los temas de interés de la sociedad.

Su forma gris de trabajar lo hará pasar en esta administración con más pena que gloria, no es lo mismo ser juez de consigna a ser Fiscal, no puede dar resultados cuando no ha podido poner orden al interior de la misma fiscalía, aun cuando ha teñido información de actos de corrupción de sus fiscales, tal es el caso de uno de ellos que estuvo cobrando el salario de una fiscal del ministerio público que había solicitado licencia sin goce de salario, pero de manera bandida nunca realizó los trámites y el siguió cobrando algunos meses su salario, lo peor del caso es que se lo hizo a una persona con capacidades diferentes a quien obligó a renunciar después de más de 15 años de servicio, que calidad moral pueden tener.

Ha sido omiso en los casos de graves violaciones a derechos humanos de empleadas, quienes se sienten desamparadas ante los constantes casos de acoso laboral y no solo de hombres a mujeres, sino de mujeres a mujeres, una fiscal tiene más de seis quejas en su contra por los mismos actos y hasta el momento no ha pasado nada.

Terrible que pasen por los derechos de los propios empleados, que se puede esperar de los ciudadanos.

Así que, si no puede poner orden en su Fiscalía, menos lo pondrá con la delincuencia organizada, con la que también no ha hecho nada, más que insisto, solo emitir boletines de inicio de carpetas de investigación, pobre Chiapas.

Pues le comento la última agresión y desconozco si lanzo boletín; resulta que la noche del viernes se acercó un tipo a su domicilio del periodista Roberto López del portal en Facebook “La Roja Coleta”.

A pesar que el agresor fue plenamente identificado y gravado por las cámaras de vigilancia cuando cometía el delito, aún no ha sido detenido.

Esta acción se trató de un ataque directo contra el periodista pues el agresor había llegado a su domicilio por la tarde a poner una denuncia contra los uniformados de la policía municipal.

Es una nueva agresión a un comunicador después del artero crimen de Fredy López, que también permanece aún en la impunidad, veremos si hay algo más que un boletín, veremos.

Sin desfile Rutilio Escandón encabeza conmemoración del CXI Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, ayer fue en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, donde se llevó a cabo el Izamiento de Bandera a toda asta, Asistieron autoridades militares, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y del Poder Legislativo

Junto a autoridades civiles y militares, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la ceremonia de Izamiento de Bandera a toda asta, en conmemoración al CXI Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, uno de los movimientos que definió el rumbo del país, se rindieron honores al lábaro patrio y se entonó el Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas, a cargo de la banda de guerra de la Séptima Región Militar, con el fin de honrar la memoria de las mujeres y hombres que lucharon para que la construcción del país se diera bajo los ideales de libertad, igualdad y justicia.

Cabe mencionar que, debido a la pandemia por COVID-19 y para evitar poner en riesgo la salud de la población, por segundo año no se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-deportivo.

Ayer circuló en redes sociales una fotografía del gobernador en la que aparece Caos Morales en una inauguración de una calle en la Patria Nueva, lo que llamó la atención es que también aparece en esas fotos del boletín oficial Miguel Zárate Izquierdo.

El de tristes recuerdos pues como funcionario municipal intentó apropiarse de unas cosas de un negocio al interior de convivencia infantil, denuncia realizada por los mismos concesionarios y transmitida en vivo en la que se aprecia que intenta aventarles el vehículo a personas adultas mayores, y que después de encerrarse durante la madrugada, se dieron cuenta que en el vehículo de su propiedad se encontraban bebidas embriagantes, lo que se presume estaba en estado de ebriedad, funcionario que su apuesta mente fue detenido por la policía municipal, lo que resultó todo un show montado por Karla Burguete Torrestiana, show montado por que ayer se le vio incluso dando órdenes.

Lo que resulta una burla más del farsante e hipócrita de Caos Morales. Es una falta de respeto para todos los Tuxtlecos que sigamos manteniendo a este tipo de funcionarios que están mal de la mente sobre todo que ambos son soberbios, prepotentes y malos funcionarios.

Gran éxito en Chiapa de Corzo la Primer Feria de Mujeres Emprendedoras: bien por el edil Leo Cuesta; Como un acto de reconocimiento, impulsando el comercio local y el empoderamiento de las mujeres Chiapacorceñas, el H. Ayuntamiento Chiapa de Corzo 2021-2024 que Preside el C.P. Leonardo Cuesta Ramos se realizó la primer “Feria de Mujeres Emprendedoras” logrando una excelente convocatoria ya que se contó con la participación de 26 microempresas, dirigidas y creadas por mujeres con iniciativa empresarial.

En esta feria participaron comercios y emprendimientos de diversos giros como bisutería, moda, artesanías, bebidas típicas, antojitos, snacks y postres.

Durante el evento el Presidente Municipal agradeció la participación de todas las mujeres emprendedoras que se sumaron a este gran acto, asumiendo el compromiso que posteriormente se realizarán más eventos que motiven y detonen la economía local tan necesaria en estos tiempos difíciles de pandemia.

Al concluir el evento todas las mujeres emprendedoras participantes recibieron un estímulo económico para invertir y generar más entradas y ganancias a efecto de hacerle frente q esta situación actual.

Alguien sabe algo de la oposición en Chiapas, se busca para tratar de qué cumplan con su labor de ser un contrapeso político.

No hay, ni habrá, todos los presidentes de los partidos políticos, siguen siendo títeres y comparsa, lo mismo sus diputados federales y locales.

Parece que su compromiso no es con la sociedad, ni con el pueblo, solo reconocen con su jefe al ejecutivo, olvidan que ellos forman parte de otro poder y no lo ejercen.

Cuando menos para guardar la forma, son descarados y serviles, el único que medio se salva es Rubén Zuart del PRI, sin embargo, le bajo mucho el nivel de su discurso cuando aún no era diputado.

Ese espacio de oposición lo ha venido ocupando y ejerciendo la prensa, algunos medios y columnistas, quienes continuamente sufren de acoso.

Bueno hasta aquí la dejamos por hoy… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

