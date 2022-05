Asesoría Legal

Padrinos y Madrastras

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

PADRINOS: Los padrinos los hay de todos los niveles y para toda situación, para todo se necesita un padrino, en la política, en las escuelas al salir, en los bautizos, cumpleaños, en los deportes, para todo, absolutamente para todo, somos un México que fabricamos de todo, sin embargo, entre padres e hijos es tan poca la comunicación que nunca se les pregunta de quien quiere ser su padrino, en mi caso, reconozco que mi señora madre a la cual amo mucho me impuso a un padrino cuando hice la primera comunión, obviamente en la religión católica, y que por cierto tengo una duda, ¿Por qué se les dice primera comunión? ¿acaso hay más comuniones? ¿Habrá una segunda, una tercera o una cuarta comunión? Tengo muchas dudas y así como tengo de dudas estoy muy seguro que mucha gente tiene dudas, de hecho, ya tenía 7 años de edad cuando ya había yo platicado con unos señores que iban a ser mis padrinos debido a que ellos no lograron tener hijos y su satisfacción era tener aunque sea un ahijado, pero su ilusión fue rota al ver que mi madre de por siempre manipuladora me impuso a un señor que nos entrenaba beisbol el cual es un practicante de la violencia familiar de apellido Pacheco, el cual no es un buen ejemplo pero tampoco lo voy a criticar porque todas las personas merecen respeto, siempre es importante que los padres tengan una comunicación amplia con sus hijos e hijas para no imponerles absolutamente nada, los hijos e hijas deben sentirse a gusto con los padrinos como si fueran sus propios padres, de hecho, los padrinos son las personas que te van a acompañar en el camino de la fe y después de la confirmación, en la cultura que tenemos en nuestro país la cual es muy baja se practican muchas cosas como padrinos, no solo es estar presentes en un bautizo o primera comunión, las funciones van mas allá, al menos en la religión católica en caso que empiece su curso de confirmación, hay que tener claro que el padrino es alguien que cuando te confirmes tendrá que ayudarte a que tu fe siga creciendo, sin embargo, los padrinos son las personas invisibles en la vida de los ahijados ya sea bautizo, primera comunión, confirmación, etcétera, yo considero que hice lo correcto, compré padrinos para mi hija recién nacida, diré porque, porque la religión católica impone tantos y tantos requisitos que es muy difícil a veces llenarlos, cuando no conoces a alguien nadie se va a ofrecer a bautizar a tu hijo o hija, los tienes que conseguir, pero lo mas correcto cuando se es un bebé es mejor comprarlos, ¿Por qué? Solo es llenar el requisito para que ante los ojos de Dios sea presentado el bebé, lo importante es recibir las aguas bautismales, sin embargo, esto no es posible si no llevas a los padrinos, yo no sé si Jesucristo presentó padrinos cuando Juan el bautista le echó el agua del río Jordán a la cabeza, originalmente no presentó a nadie, los padrinos es una imposición de la religión católica a nivel mundial, de hecho, Dios es omnipotente y omnipresente, está en todos lados, no es necesario hacer oración en los templos para que los demás digan que es una buena persona, con que se haga oración en casa es mas que suficiente, en cuestión del bautizo o “primera” comunión lo mejor es comprar a los padrinos, y es que, nadie, absolutamente nadie sino únicamente los padres de los hijos e hijas quienes pueden darle a conocer correctamente el camino de la verdad a sus hijos, en la actualidad todo está tan degradado que nadie habla de Dios, la mayoría hipócritamente te dicen “Dios te bendiga”, pero solo son palabras huecas, porque las acciones dicen todo lo contrario, nadie como los padres para educar a sus hijos en el tema espiritual, es bueno que conozcan esto los hijos e hijas porque a como está actualmente la situación casi todos los jóvenes andan perdidos en el alcohol y las drogas, es bueno retomar las acciones espirituales, no importa a que religión pertenezcan, lo importante es no hacer daño a los demás, porque Jesucristo a su paso no vino a dejar una religión en concreto, que el ser humano lo use para su provecho personal es totalmente distinto, lo importante es orientar correctamente a los niños, niñas y adolescentes, cambiemos para bien a nuestro México, y cambiarlo es inculcarle valores a los jóvenes que son el futuro del mañana.

MADRASTRAS: los niños, niñas y adolescentes sufren en muchas ocasiones cuando un padre les impone una madrastra, y peor aún, los obligan a que les digan mamá cuando algunas madrastras no son mas que unas arpías y vividoras, que incluso, muchas de ellas con tal de tener a su disposición a “su hombre” les hacen brujerías, ya que la relación entre madrastras e hijastras casi nunca es buena, incluso, hay madrastras que a los esposos o parejas les imponen sus apellidos a hijos que tuvieron con otros para que ante la sociedad no sean mal vistos o bien aparenten ser una familia unida, de igual manera a los hijastros o hijastras son sometidos por las madrastras y los usan como empleados o esclavos para hacerles el quehacer o ayudarles en negocios que las madrastras ponen sin pagarles siquiera un salario, las madrastras por lo regular se hacen las víctimas diciendo que ellas son engañadas por sus esposos, pero, las madrastras son aquellas que se han metido a la vida de un hombre destruyendo una familia entera y valiéndose de brujerías para según ellas conseguir lo que quieran, lo cierto es que, solo se dedican a hacerle daño a los demás pidiéndole cosas absurdas a las muertes de diversos colores, las madrastras por lo regular su alma está corrompida pero, todo lo que en esta vida se hace, todo se paga y con su descendencia, la vida misma les regresa lo mal que hacen tarde o temprano, la relación de madrastras, hijastros e hijastras casi nunca es buena, y para los padres lo más correcto es cuidar de sus hijos mas no imponer nada a sus hijos e hijas, sin embargo, muchos están ciegos y otros tontos o “embrujados”.