Epígrafe

Marco Briones

Paren la carnicería

A inicios de semana anticipé en este espacio de opinión sobre la pugna que se vive al interior de morena en Chiapas, y me refiero al tema de las definiciones de candidaturas, un asunto que por supuesto, ha tenido trascendencia y repercusiones, tan es así, que, de no poner un alto (los que realmente deciden), lo que en un inicio fuera una estrategia, terminará por convertirse en viacrucis con lamentaciones el seis de junio.

La lucha por las definiciones ha rebasado cualquier lógica, no hay congruencia y mucho menos política, y todo esto, terminó por ocasionar una carnicería entre las bases, a tal grado de que las tribus de morena se han comenzado a encasillar en conflictos mediáticos que han sido bien capitalizados, principalmente por los arrimados al movimiento de regeneración nacional y por los adversarios políticos, quienes, de manera gratuita y desde la tribuna, solo ven como los morenos se hacen pedazos.

Un claro ejemplo es lo que ocurre en Suchiate, donde se han comenzado a manifestar conatos entre los fundadores de morena y un grupo disidente que también se ha autoproclamado fundador, pero, que claramente son manipulados en favor de Sonia Eloina Hernández Aguilar, quien ganó las elecciones en 2018 por Mover a Chiapas, y que jamás renunció a ese instituto político y repentinamente apareció en morena, “supuestamente apadrinada por Alejandro Encinas”.

Una de nuestras fuentes, por cierto, muy confiable, me ha comentado que la misma Sonia Eloina, ha manifestado a su grupo cercano de colaboradores, que su candidatura ya quedó amarrada y que el dueño del balón en Chiapas tenía conocimiento de ello y que no importaría no haber renunciado al partido por el cual fue postulada y que tampoco se la van a ganar en los tribunales por que ya existe una instrucción. ¿Cuál? ¿De quién?

Lo curioso de este supuesto dicho es que insiste en mantenerse en el poder, en un municipio que sigue siendo el mismo de siempre, donde no hay cambios y donde por la ambición de reelegirse, se puede ocasionar un verdadero conflicto social, que será bien capitalizado por los adversarios del movimiento de regeneración nacional. ¡Al tiempo!

Breves epígrafes. –

En Tapachula, como lo había anticipado el día lunes, aparentemente fue ratificado mantener el género que actualmente gobierna, en pocas palabras se ajustó la Perla del Soconusco y se cedió San Cristóbal de las Casas, lo cual por supuesto, era bola cantada.

Sin embargo, la ecuación aún tiene una variable no definida, y me refiero a que, en Tapachula, efectivamente va mujer, pero ahora la pugna estará en la definición del nombre de quien encabezará la candidatura, en pocas palabras, si en Tapachula va Rosa Irene Urbina, automáticamente Tuxtla Gutiérrez es para Morena (Los gordos) y en esa tesitura iría Marcelo Toledo.

Lo aquí escrito, a mi parecer tiene mucha lógica, pues, la ex alcaldesa de Tapachula, logró estabilizar el barco posterior al fallecimiento del Dr. Oscar Gurría, dio cumplimiento a cabalidad de las obras que ya se habían gestionado y agrego otras en el año de su administración, lo cual motivó a que en las últimas encuestas de posicionamiento esté muy bien ubicada.

Por cierto, la repentina encuesta de conocida casa encuestadora que se filtró el día de ayer a medios de comunicación, a grupos de WhatsApp y a redes sociales, terminó por confirmar nuestro dicho, pues en ella ubican a Carlos Morales como el candidato de morena, cuando todos perfectamente saben que Carlos Morales y su gobierno han sido un tremendo fracaso, un caramelo para un Willy Ochoa casi imparable, que, en caso de que todo esto se quede como está, seguramente gana.

Ajustar la fecha final en las definiciones de morena y que estas estén emparejadas con las del INE, tiene mucho sentido, la estrategia sigue siendo la misma, le están apostando a mantener quietos a todos en la ratonera…

+++++++++

En Comitán, ayer comenzó a tomar fuerza un escenario interesante, sobre todo haciendo un análisis objetivo de los desaciertos de morena al momento de la definición de candidatos, Mario Guillén Domínguez (Sr. Fox) tiene la candidatura del frente en búsqueda de la alcaldía comiteca y a este proyecto podría sumarse un importante actor político como lo es la figura de José Antonio Aguilar Meza, quien estaría buscando la diputación local a invitación del mismo frente, este escenario que ayer se comenzó a manejar allá en tierras coletas es un ejemplo de las barricadas con las que se toparía morena, solo basta recordar que ambos personajes ya fueron alcaldes de Comitán y que a diferencia del actual, en su paso tuvieron muy buen desempeño y conservan la aceptación de la sociedad.

El resumen de lo que podría ocurrir es: Toño Aguilar tiene bien aceitadas las estructuras del PVEM y de Morena (Las del Jaguar), en el supuesto de confirmarse lo que se menciona por aquellas tierras, todo eso se migra al frente encabezado por el PRI, PAN y PRD (También las tiene el Jaguar), donde Mario Guillén Domínguez tiene lo suyo.

El vendaval de votos que acumularían entre ambos personajes sin duda tendría inclinada la balanza a su favor, en pocas palabras morena complicaría las votaciones y es casi un hecho que perderá las elecciones en ese municipio.

Y como este ejemplo, hay muchos escenarios en todo el estado.