Asesoría legal

Partidos políticos

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

La mayoría de los partidos políticos cierran sus puertas cuando pasan las elecciones, y las abren 3 meses antes de las elecciones, los partidos políticos no están al servicio del pueblo, ellos únicamente proponen a sus candidatos para las elecciones a ver si ganan y ya, se debería legislar que a los partidos políticos no les den prerrogativas, a ningún partido, el que quiera azul celeste que le cueste, la mayoría de los lideres municipales y estatales venden las candidaturas, ese es su negocio principal, pero de ahí, que abran sus puertas para atender a la gente en general, eso no sucede al menos en nuestro país, el PRD de Colima es un partido que no ofrece ninguna alternativa, solo abren sus puertas 2 o 3 meses antes de las elecciones, y lo hacen para recibir prerrogativas del INE, lo mismo pasa con el PRI y el PVEM del mencionado Estado, son partidos inexistentes, es más, cuando hicimos varias llamadas a diversos partidos políticos para ver quienes contestaban y como se conducían a la gente, uno de los reprobados fue Movimiento Ciudadano de Colima, Baja California Sur (en este último ni siquiera saben expresarse), Movimiento Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo mismo, la secretaria no sabe ni siquiera hablar y tampoco supo dar información, y, en la mayoría de los Estados restantes ni siquiera están en funciones sus teléfonos de oficina, los correos electrónicos del 97 % de los partidos políticos solo los hicieron para llenar el requisito de ser partido político porque ningún correo contestan, de hecho, los líderes estatales de los partidos políticos tienen un comportamiento muy cerrado, se sienten gobernadores porque a nadie reciben, y de paso, no cuentan con una secretaria funcional, la mayoría de las secretarias de los partidos políticos municipales y estatales niegan a los líderes de los partidos pensando que les hacen un beneficio, siendo que les elevan su ego y su orgullo, los líderes de los partidos políticos son como los reyes de España, viven del pueblo y no hacen absolutamente nada, no trabajan, más bien, no saben sus funciones, los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas, parte de sus funciones es canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental, la Ley les garantiza el derecho a su constitución, organización y libre funcionamiento, sin embargo, la mayoría de los partidos políticos funcionan según su propia conveniencia, es muy difícil tener en un partido político a personajes pensantes, políticos que realmente estén interesados en que la sociedad tenga una mejor calidad de vida, es muy fácil hacerlo, para quienes no tienen iniciativa se reirán de mis columnas, los líderes de los partidos políticos municipales, estatales o nacionales o sus ayudantes que tienen pueden crear Proyectos de Decreto y entregarlo a sus respectivos Congresos para que se legisle a favor de quienes los llevaron al poder, y los que aún no alcanzan el poder entonces hay que trabajar por un par de años, de lo contrario no los van a conocer ni en su casa y ni los votos de su familia van a obtener en temporada electoral.

Si yo fuera un líder estatal de un partido político haría todo lo que fuera por ganarme el dinero que el INE le da a los partidos políticos, no podemos gastarnos un dinero que no ha sido devengado, hay muchísimo campo, hay mucha tela por cortar tan solo en nuestro país, hay muchísimas cosas por hacer para que nuestro hermoso país vuelva a brillar, es en serio, no necesitamos líderes políticos holgazanes que no hacen absolutamente nada, necesitamos gente con iniciativa, pero, la gente con iniciativa no se encuentran en los partidos políticos, yo no tengo nada en contra de los partidos políticos, al contrario, gracias por existir, pero por favor, si un partido político está en sus manos, entonces hagamos brillar nuestro país, es muy bonito trabajar en equipo, de nada sirve nombrar a todo un Comité Directivo Nacional, Estatal o municipal si no hacen absolutamente nada, no se trata de tener líderes políticos de membrete, se trata de trabajar coordinadamente con gobierno, no importa si ustedes son de un color y el partido gobernante de otro color, se trata de trabajar en beneficio de la sociedad no en contra de la sociedad por intereses mezquinos y divisionismo al interior de los partidos políticos, señores políticos, de verdad, hay mucho trabajo por hacer en nuestro país, por ejemplo, hay que combatir la contaminación y hacer que las empresas contaminadoras sean sancionadas, hay que organizarse al interior de un partido político y si quieren ganar dinero y beneficiar a la vez a la población, entonces, organícense y convoquen a carniceros, polleros, comerciantes de verduras y frutas, abarroteros y lancen una campaña de productos a precio en apoyo a la economía familiar, el partido político los puede respaldar para que vendan sus productos en las colonias populares, gana el partido un cierto porcentaje de las ventas y de paso ganan más votos porque es el partido político que está ayudando al pueblo, de la misma manera, los recibos de luz y agua llegan alterados, es entonces el partido político quien puede intervenir por las personas en general y que les reduzcan el costo a los recibos de agua y luz, incluso, los mismos partidos políticos pueden llevar a cabo reuniones con líderes empresariales para abrir más fuentes de empleo en sus municipios o Estados, de hecho, los partidos políticos pueden mandar hacer sus propias encuestas para evaluar las funciones de quienes los representan, los partidos políticos pueden decirle a sus diputados locales, federales, presidentes municipales y senadores que tengan reuniones con su gente en las colonias, de estas acciones la gente se dará cuenta que sus autoridades son cercanas a ellos, hay que hacer mucho para que los camiones de basura sean puntuales en las colonias, igual también se le pueden pedir tambos de 200 litros cada uno a Pemex para que sean pegados a bases manejables y cada esquina tenga un bote de basura, sería una ciudad mega limpia, los partidos políticos pueden hacer convenios con las escuelas para que los jóvenes pinten junto con la población los topes y evitar accidentes, hay que llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, la drogadicción y las enfermedades venéreas en todas las escuelas secundarias, prepas y universidades, de la misma manera se puede lanzar una campaña de reforestación, plantación de arbolitos que se pueden solicitar por escrito ante la SEMARNAT y crear pulmones para las grandes ciudades que mucha falta hace, campañas de vacunación para perritos y gatos de la calle y ponerlos en albergues para que ponerlos hermosos y darlos en adopción a familias responsables, a la vez, crear una campaña de desparasitación de perritos y gatos, ellos también merecen estar limpios de su interior, los partidos políticos pueden intervenir ante gobiernos municipales o estatales para ayudar a escuelas que necesitan apoyo, en fin, si sigo no voy a terminar, son muchas las tareas que un partido político puede tener, sin embargo, no todos pensamos igual, espero mover conciencias de líderes de los partidos políticos y que realmente se pongan las pilas por el pueblo que es quien los lleva al poder, hay que trabajar coordinadamente entre partidos políticos, pueblo y gobierno y los tres saldrán ganando.

FOTO: Partidos Políticos.