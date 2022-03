De Adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

¡PERRA enfermedad!

La negación, la NO aceptación

Gracias a Dios, hoy no amanecí crudo, ni destilando alcohol hasta por los poros, no traigo ansiedad, ni lagunas mentales, recuerdo muy bien todo lo que hice ayer, hoy, estos limpio, me siento libre y motivado a escribir mi artículo semanal como lo he hecho en 19 años, semana a semana, he escrito, cerca de mil columnas De adicto a ADICTO, espero que esta, sea de utilidad. Gracias por leerme. – A mí me costó mucho trabajo aceptarme como alcohólico, no iba satisfecho ni convencido a las juntas de los Alcohólicos Anónimos y menos cuando me subía a la tribuna y me presentaba. – Hola buenas noches, soy Ernesto, alcohólico. – Como en todo, tuve que vivir mi propia experiencia y sufrir misa propias consecuencias. En mi negación, fui de turista a los grupos de AA, por supuesto que no me quede, muy a pesar de que mi vida por mi consumo diario de alcohol y cocaína, era prácticamente un verdadero desastre, ya te la sabes, depresión permanente y crónica, sentimientos encontrados, frustración y un intenso dolor del alma, comandado por la soledad, llegue a Oceánica más por una promesa que le hice a mi esposa, que por convencimiento y bajo mis propias condiciones, acepte el tratamiento de 35 días, pero no me derrote. Ni me acepte, no me rendí ante el alcohol y las drogas, ni por enterado de mi enfermedad que es mental, física, emocional y espiritual, nunca supe del cumulo de defectos de carácter, ni de mis nefasto apegos, mucho menos de mis temperamentos, desconocía los rasgos de mi personalidad, igual, de mis patrones de conducta, pensé por muchos años que solo tenía un problema por mi manera de beber y por consumir drogas, lo que ya me había mercado con rotundos fracasos en todo los sentidos y mi vida se había tornado en un callejón sin salida, atrapado en las sustancias y conductas toxicas, siendo una vida en blanco y negro. Hoy, comprendo, que no basta con tapar la botella, mi enfermedad es profunda, es una enfermedad perversa del alma, no es un resfriado.

Él bebé eterno

Soy un ser que no quiere crecer, que le gusta que le cambien los pañales, que le resuelvan su vida, depende para todo de su esposa o de su mamá, en el trabajo depende de sus compañeros y jefe, es un ser INUTIL, es indeciso, lo secuestra la duda, es víctima de la especulación, será o no será, lo hago o no lo hago, no sabe pedir las cosas, cuando no acepta su mujer hacer el amor, hace un drama, igual que cuando un niño se arroja al suelo y patalea en el súper porque no le compraron el balón de futbol que quería; este bebé eterno, es perezoso por naturaleza, no asume su responsabilidad ni académica ni laboral, mucho menos matrimonial, parece ser que su esposa, es su mamá, o al menos la ve de esa manera, no es pareja, es un ser distante, egocéntrico, soberbio que solo piensa en él, no cierra círculos, es hipersensible, de todo se reciente y de un piojo hace un caballero, de un mitin, hace un mitote, de un pum.- Imagínate.- Es de los que no saben guardar secretos, es chismoso, mentiroso, no logra cultivar amistades porque a todo el mundo le pone pero y ve sus defectos de carácter, son seres difíciles de tratar por su comunicación austera o nula, como bebé eterno, hago berrinches por todo y por nada, soy neurótico, violento y me enojo, la mayoría de las veces, por cosas infantiles, que no tienen la mayor importancia.- ¿Conoces a alguien así?.

Es como lavarle la cabeza al burro, pierdes el agua, el tiempo y el jabón

El chavo, dice que él puede controlar el alcohol, vive en un hogar disfuncional, trae herencia genética, el alcohol está en su sangre por parte de sus abuelos maternos, bisabuelos y padre, tíos directos han tenido serios problemas como su papá con el alcohol y las drogas, se quiere sentir muy grande con el vaso de alcohol en la mano, en sus conversaciones, habla de fiestas y birrias, cervezas y pisto, licor, habla de agarrar la jarra; este chavo parece no entender que está predispuesto a caer en las garras del alcoholismo y las drogas; hoy sé que no tengo la varita mágica, ésta carrera del infierno, es una elección personal, cada quien que asume su responsabilidad y paga las consecuencias de su inmadurez. Tengo que recordar de dónde vengo y ahora reflexionar sobre la madurez. Se es maduro, cuando no le haces daño a tu cuerpo, cuando estás consiente que el alcohol es una droga y te estás drogando, se es maduro, cuando logras mantenerte con un alto sentido de responsabilidad, y tienes la decisión de decir, no gracias, paso, se es maduro, cuando te informas de la devastadora que es esta enfermedad.- La Saliva del Diablo.- Este chavo, va a seguir siendo inmaduro, habrá de arruinar sus planes de estudio, habrá de claudicar su plan de vida, porque lo único que te deja es buenas intenciones, el alcohol te roba la esencia de existir, te convierte en un verdadero mediocre, nacido para perder, y esto no es un juego, en esta enfermedad, que cada quien atienda su problema y asuma sus propias consecuencias. La droga, me robo, mi dignidad, mi sano juicio, mi trabajo, me robo mi familia, me robo la vida misma.

La cultura de la inmadurez

Tienen un gran manifiesto los matrimonios que se divorcian porque decidieron claudicar y no se motivaron a hacer ningún esfuerzo, les fue más fácil la decisión inmadura de separarse que tratar de salvar su matrimonio por todos los medios, se es inmaduro cuando el hombre tiene mamitis y cada vez que hay pleito con su mujer, él va a refugiarse a casa de su mamita, es inmaduro, el mediocre que decide no continuar sus estudios, ya que por holgazán saca malos promedios debido a que nunca estudia, aquel que no cierra círculos, que se refugia en el casino, que se siente Juan Camaney y no acepta que es un ludópata bueno para nada, no entiende que en el casino no hay quien gane, ahí se hunde, se pudre y fracasa, la inmadurez reina en las instituciones públicas con tanta persona nefasta que ahí labora, mediocre es el que no tiene la capacidad de hacer bien las cosas y empina a toda una dependencia al hoyo, inmaduro al no reconocer su incapacidad, hay un mundo de personas inmaduras cerca de ti, las que se pasan horas enteras en el celular, en el Facebook, en el WhatsApp, las que no tienen nada más que hacer, que estar poniendo.- ME GUSTA, ME GUSTA….. Es inmaduro quien no tiene vida propia, que no es responsable de sus actitudes y de sus emociones, quien se enoja por todo y por nada, quien se está queje y queje, quien se conmisera y vive en el mar de las lamentaciones, quien se amarga la vida, quien no tiene educación vial. Quien es engañifa e hipócrita y tiene una doble vida, es inmaduro, todo aquel que es neurótico y se amarga la existencia con sus quejas. Sin duda, mi enfermedad puede dañarme en todos los sentidos y este reflejo da en la sociedad que ignora estar enferma a pesar de sufrir los estragos, de vivir las consecuencias y hay unas clara respuesta ante los índices impresionantes de embarazadas en niñas menores d 16 años, en el caso se las madres solteras, igual en las impresionantes cifras de suicidios, contando la violencia doméstica, la depresión colectiva, la deserción escolar, el alto número de drogadictos y adictos a conductas y sustancias toxicas, acreditan que somos una sociedad híper enferma. Todos los miércoles sintoniza canal28.tv a las dos de la tarde, tiempo de Chihuahua, México. 614 256 85 20