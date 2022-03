Puntos Fiscales

Persecución política

José Luis León Robles

Buenos días distinguidos lectores, espero se encuentren bien de salud y seguirse cuidando de la pandemia que nos sigue aquejando en nuestro entorno, el día de hoy existe un tema muy difícil no comentarlo y es derivado del citatorio que tiene el Excandidato presidencial Ricardo Anaya. En la cuando le cuestionaron al presidente de la República Mexicana, ¿Yo por qué? Yo no te mandé a que hiciera esas cosas” reviró, además mencionó que: No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor, Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar la pruebas y defenderse con la verdad”, pero vayamos por parte, como abogado debo conducirme dentro del marco legal y no pasar por alto la presunción de inocencia, en la que el ejecutivo con el solo señalamiento al decir que él no lo mandó a que hiciera esas cosas, queda el entendido que para el presidente de la República esa conducta ilegal lo llevó a cabo Ricardo Anaya, además es cuestionable que muchas veces cuando se le cuestiona sobre otros temas él es muy claro al responder el desconocimiento por el momento, pero la sorpresa es que en este caso es la excepción. Pero a todo ello lo que llama la atención es que quien lo acusa es un personaje oscuro y perverso , nada más ni nada menos que Emilio Lozoya, a quien en este sexenio pareciera que lo utilizaran para denunciar opositores al actual sistema, la denuncia por si usted todavía no lo sabe distinguido lector es que Ricardo Anaya en el sexenio pasado entregaba dinero a legisladores y dirigentes de partidos políticos para que se aprobara la reforma energética, donde todavía no puedo esclarecer y darle una lógica a todo esto es lo que pasa con Enrique Peña Nieto, tal pareciera que su vida la tiene resuelta, muy poco se sabe de él, o por lo menos eso parecía hasta hace poco, ya que un juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente ha encontrado elementos para señalar una presunta red delictiva entre Ricardo Anaya Luis Videgaray y Peña Nieto. Entonces a lo que podría verse como una persecución política de sus adversarios o quienes no están en la ideología de sistema, los dirigentes de la llamada coalición Va por México, hicieron una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos ante la presunta intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones y además del uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores políticos además del hostigamiento a los órganos electorales del país, pero sabe usted que es la OEA?, es un órgano regional intergubernamental cuyo fin es consolidar la democracia y la cooperación en América. La situación actual política en nuestro país sigue en un modo polarizado y pareciera ser que los temas de personajes políticos tildados de corruptos es lo que se menciona en todos los noticieros a nivel nacional, dejando aquéllos temas como la seguridad pública que ha provocado descalabros económicos a nivel nacional, el crecimiento de la delincuencia organizada y muchos otros que casualmente cuando empiezan a ser retomados por medios electrónicos de comunicación y tradicionales, viene la noticia a primera plana de los señalamientos y denuncias que realiza Lozoya. Pero lo que puede llamarse una persecución política no es algo nuevo en nuestro país ya que siempre ha existido en sexenios pasados y tal vez lo cuestionable es que los políticos del partido en el poder iban a ser completamente diferentes, lo que la sociedad desea es la actividad pública donde no exista las mismas conductas vengativas, marrullerías, nepotismo, etc. Usted mejor que nadie sabe si realmente estas malas conductas siguen o no, por lo que tampoco los políticos de la oposición puedan ser considerados como redentores de la democracia, cada uno de ellos en el pasado han tenido una serie de acciones cuestionables y que hoy tampoco pueden darse golpes de pecho. El cambio debe radicar en políticos de una nueva generación que no sean políticos, y que, si sean servidores públicos, comprometidos con el desarrollo de nuestro país.