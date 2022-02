Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Pleno de acuerdos y consensos informe legislativo del senador Eduardo Ramírez Aguilar

Ayer fue una fiesta federalista la que se vivió en el senado de la república con el informe de labores que dio el senador Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de Presidente del de la Mesa Directiva del senado de la república, donde se dieron cita gobernadores, gobernadores electos, senadores, diputados federales, coordinadores parlamentarios, empresarios, representaciones diplomáticas e invitados especiales, y todo un cumulo de personalidades que con su presencia le dieron un valor agregado a este informe de trabajo anual que se da justamente en medio de la pandemia y contra eso, se dieron los más importantes acuerdos y consensos de ese poder legislativo federal.

Buscar acuerdos y consensos no es tarea fácil entre las fuerzas políticas del país, y más cuando se vive una pandemia nacional que ha golpeado la salud del pueblo de México, y ese fue la parte central de este reconocimiento que privo a lo largo de este informe de fraternidad en favor de la unidad nacional. Se trató de un evento que más allá del buen trabajo desempeñado y que fue reconocido por el mismo senado de la república y de políticos mexicanos, mostró el musculo de que México es más grande que sus problemas y hoy lo mostró ese poder legislativo senatorial de suma importancia para los mexicanos.

Bajo la postal escenográfica de “Palenque Rojo”, que emblematiza la historia ancestral máyense de Chiapas, se dio la apertura de este informe de labores del senado de la república y del propio testigo de calidad Belisario Domínguez que sigue siendo el pilar del valor civil por excelencia para el pueblo de México. Un evento que mostró toda una hoja legislativa en favor de Reformas, decretos, iniciativas y proposiciones legales de muchas índoles, como un fin a la desigualdad salarial, leyes como la Fiscalía General de la República, la nueva ley de la Guardia Nacional, se modificó la ley para apoyar a los niños por delitos sexuales, ya es un derecho constitucional revocar el mandato a un gobernante, se creó la escuela judicial y de la defensoría pública. Se eliminaron las partidas secretas. Se ha iniciado la Ley de los pueblos indígenas; se garantizó normas y preceptos legales en apoyo el acceso a la información, y un etcétera largo.

Un acto muy importante en la vida pública del senador chiapaneco, y como por ahí se dijo el más importante, al que se le reconoce ser un ente humano proveniente de la cultura del esfuerzo y la energía, desde todos los ángulos de la vida misma. Un chiapaneco que empezó de los más bajo y con preparación y arrojo constante desde una Presidencia Municipal ha logrado pasar por un largo camino de triunfos públicos, laureles y reconocimientos representativos hasta el lugar que hoy ocupa, y que mucho tuvo que ver su señor Padre Don Oscar Ramírez, del que también el mismo Senador Ricardo Monreal, lo reconoció post morten de haber sido un modesto comerciante en Comitán y dejar un ejemplo de legado familiar. Un paisano Senador que ha mostrado responsabilidad y conocimiento para llegar hasta donde se encuentra, y que todavía le falta mucho por escalar, por su juventud. Congratulaciones al senador Ramírez Aguilar.

MORENA convoca a integrantes de sus Cabildos.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Política realizarán capacitaciones a los miembros electos de la planilla de morena a nivel estatal, el cual lleva por nombre: Programa de Formación Municipal. Se realizará de manera presencial en la primera etapa, llevándose a cabo en las instalaciones del Hotel Holiday Inn ubicado en Tuxtla Gutiérrez como primera sede de 3, los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 con un total de 20 horas.

El objetivo de las capacitaciones es compartir saberes y experiencias relacionadas con el papel de los gobiernos municipales en la Cuarta Transformación, así como sobre diversas temáticas relacionadas con la especificidad de la gestión municipal en el marco del orden constitucional federal. El Programa de Formación a Autoridades Electas Municipales se alinea y se implementa acorde a los principios y estatutos de morena, que orientan y definen el actuar de los protagonistas del cambio verdadero.

Al respecto el presidente del CDE de Morena, Ciro Sales Ruíz mencionó: “que los cabildos serán el contacto directo con el pueblo, teniendo como un gran ejemplo: al Presidente de México, quien no ha dejado de caminar y siempre desde que inició su gobierno ha estado informándole al pueblo, caminando sábados y domingos, y de lunes a viernes informa los logros, lo que se debe hacer y los obstáculos, por ello nosotros debemos ser el primer contacto con el pueblo invito a los cabildos a que no dejaran de caminar, a que tener contacto constante, a que escuchen a la ciudadanía, que se atiendan sus problemas, éstas capacitaciones nos servirán para entender el papel que jugamos cada uno de nosotros en la transformación de la vida pública en México, necesitamos de la Unidad y del trabajo constante, teniendo presente los 3 principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. En fin.

Cabe destacar que las siguientes sedes se llevarán a cabo en los municipios de Ocosingo y Tonalá para las capacitaciones de los cabildos de Morena. Así las cosas.

La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados exige se investigue crimen del fiscal indígena.

Preocupa ahora que hasta las autoridades encargadas de impartir justicia están siendo ajusticiados, entonces ahora quién nos va a defender de esos grupos delincuenciales que privan de la vida a cualquier persona, por lo que el crimen del fiscal indígena, Gregorio Pérez Gómez no debe quedar impune, sostuvo José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, A. C.

Tras reunirse con abogados de San Cristóbal de Las Casas, donde fue asesinado el fiscal la noche del martes, exigió a las autoridades correspondientes, a la Fiscalía General que se investigue de fondo, así como de muchos casos más que están pendientes. Es urgente que la FG asuma su función en la investigación y la sanción correspondiente por este caso que ha conmocionado hasta a los abogados litigantes porque aseguran que se trataba de una persona dedicada a su trabajo, por lo que exigimos una justicia pronta y expedita.

Asimismo, notó que el asesinato del fiscal indígena se da unos días después de que el presidente de la República dijo que los abogados con más de diez años en el ejercicio público en el gobierno son gánster. Consideró que esta expresión del presidente es un error porque si son abogados postulantes tienen práctica y no necesariamente practicas negativas.

En tanto, el que se diga que era el fiscal que llevaba el caso de Pantelhó, el cual se ha dicho que es delicado, no necesariamente por eso lo asesinaron, no se puede asegurar nada, por lo cual urge una investigación de fondo para conocer las causas, por las cuales lo hayan privado de la vida.

Puntualizó que como gremio organizado de abogados van a estar atentos, dando seguimiento a las investigaciones que tiene que realizar la Fiscalía General para que este caso no sea uno más que quede en el olvido, impune en la justicia de Chiapas. Dixe.