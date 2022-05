Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Pongámonos de acuerdo, ante divergencias y contrastes por retorno a clases en Chiapas

Consideramos que no hay un mexicano o mexicana tanto del norte como del sur, que quiera que sus hijos regresen a clases, y en Chiapas no es la excepción, porque se trata de asuntos familiares para que le vayan bien en educación y enseñanza a sus vástagos, sin embargo, hay que advertir que la postal es controversial, dado la situación de la “mentalidad pandémica de miedo” que hay con el magisterio y padres de familia que siguen reacios para que sus hijos regresen a clases.

No será tarea fácil, habrá que sentarse maestros, padres de familia y autoridades educativas para buscar el mejor consenso o la mejor estrategia para valorar la importancia que tiene el regreso a clases de los niños de Chiapas. Es un problema no solamente estatal, sino nacional, y por eso reviste importancia que el dialogo y la conversa sea la mejor arma para buscar una solución aplica a esta problemática del regreso a clases presencial.

Polémica fuerte y muy seria también, que requiere que todas las partes al menos en Chiapas, se sienten en la mesa de la discusión, porque son exclusivamente ellos –maestros, padres de familia y autoridades federales- quienes tengan que “amarrar bien el tamal”, para tomar una determinación que sea auténticamente local, partiendo del escenario que se vive en la entidad y que la decisión no venga tajante de la ciudad de México, como se ha interpretado lamentablemente en Chiapas, que antes había sido tomado como conejillo de indias de ser el primer estado del país para el regreso a clases, pero intempestivamente el semáforo volvió en ese momento de ser verde y eso cambio la pichada para irse a Campeche.

Urge que haya pláticas entre los protagonistas y no se asuman poses imperiosas o tiránicas, porque los resultados no serán los perfectos o ideales, son acciones o negociaciones de absoluta conciencia, para el magisterio, los padres de familia, y las autoridades federales, quienes, desde Chiapas, observen con lupa el problema. Se trata de hablar el mismo idioma, porque quienes conocemos el escenario, evidentemente somos los chiapanecos, porque cada geografía nacional es diversa desde muchos puntos de vista.

Protestas magisteriales para el primero de Mayo….

Lo que, si no se vale, y no se valdrá, es que haya un magisterio de Chiapas, que se salga de la tangente y se vaya a otros menesteres, que no tenga absolutamente nada que ver con el asunto del regreso a clases. Viene el comentario, porque los maestros en Chiapas anunciaron que será el próximo 1 de mayo cuando conmemoren el Día del Trabajo con diversas manifestaciones y bloqueos en la entidad.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas afirmaron a través de un comunicado que aún se está por definir las zonas y regiones donde aplicarán estas acciones con el propósito de mostrar a las instancias federales el descontento con diversas determinaciones. Expresaron que dicha movilización busca dar a conocer la situación de desacuerdo con las autoridades que se jactan de ser la Cuarta Transformación, y que únicamente han realizado acciones que perjudican al pueblo y a los maestros. Inicialmente se tiene previsto que sean ocho puntos los que se estén bloqueando, entre los que destacan Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula, Palenque, Arriaga, Comitán y Ocosingo; sin embargo, se podrían iniciar con otras movilizaciones en más regiones. (Diario de Chiapas).

Por otra parte, sobre el supuesto regreso a clases presenciales, reafirmaron que no hay condiciones para regresar a las escuelas, por lo que dijeron que, de no atender este punto, estén o no vacunados no regresarán. Hasta ahí el asunto de los maestros en Chiapas.

Hoy martes inicia vacunación anti COVID-19 a docentes en Chiapas.

Por cierto, en el marco de la Reunión Logística Intersectorial sobre la Jornada de Vacunación contra el COVID-19 para trabajadoras y trabajadores del sector educativo de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que su gobierno se encuentra preparado para auxiliar y coadyuvar en todo lo que sea necesario para cumplir con la misión de proteger la salud de las maestras y los maestros, al informar que arribaron a Chiapas 194 mil 570 vacunas contra esta enfermedad, al tiempo de asegurar que gracias a la organización y profesionalismo con que se realiza esta jornada de vacunación, en siete días se logrará inmunizar a todo el magisterio estatal, a partir del próximo hoy martes 20 de abril.

Escandón Cadenas resaltó el esfuerzo solidario de las autoridades federales y estatales que trabajan como un mismo equipo y hacen causa común para la atención de la pandemia en Chiapas y precisó que desde el inicio se han tomado medidas adecuadas para contener la propagación del virus y proteger la salud de los distintos sectores, desde el impulso de acciones para el autocuidado y distanciamiento social hasta la aplicación de la vacuna anti COVID-19.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal anunció que a partir de hoy 20 de abril al 21 de mayo será la vacunación del personal educativo de las entidades que se encuentran en color verde del semáforo epidemiológico COVID-19. Para el caso de Chiapas se pretende inmunizar a 121 mil 859 maestros de hoy mismo 20 al 27 de abril.

Rapiditas. – Para hoy martes, -si otra cosa no sucede- está la reunión programada en la capital del país, entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Campeche, así como varios Presidentes municipales fronterizos del sur del país. El tema es sobre migración y el fenómeno de los niños de Centroamérica que se los llevan para la frontera norte con fines malintencionados y aviesos…Tal vez lo más negro y denigrante de la selección de candidatos Morenistas en Chiapas a nivel federal, fue la reelección como diputado federal de José Luis Elorza, que nunca hizo nada en su actual gestión, pero fue uno de los cercanos al dirigente Mario Delgado, junto con Miguel Prado, el “Sirenito”, que fueron del staff del dirigente nacional del vino tinto…..Según el IEPC, son 26 Presidentes Municipales de Chiapas que buscan su “reelección”, para el próximo 6 de Junio, pero eso no garantiza que dichos personajes ya tengan ganado el espacio, de hecho en las últimas elecciones en el estado de Chiapas, se presentaron 28 reelecciones, pero solo ganaron 8 y perdieron 20. Así que abusados…Mañana les damos otros datos interesantes…El candidato a la Presidencia municipal de Cacahoatán por MORENA, Erickson Camacho Sánchez, se ha convertido en toda una revelación en este municipio, donde la gente y los grupos de poder se suman a su candidatura, un fenómeno muy singular. Un personaje que no hay que perderlo de vista…No cabe duda que este proceso electoral del 2021, al menos en Chiapas, traerá muchas más sorpresas de lo que usted se imagina, por todo el “cochinero electorero” interno que hizo Morena en su selección de candidatos. Esas manos de Mario Delgado deben de ser cortadas. Ya lo verán…Dixe.