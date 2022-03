Asesoría legal

Por el hermoso Estado de Chiapas

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Antes que nada, quiero comentar que amo mucho el Estado de Chiapas, la madre de mi hija es de este hermoso Estado, tengo una conexión muy fuerte con el hermoso Chiapas, lo extraño mucho pues ya tiene meses que no voy, y menos ahora que tengo Covid y quedé mal de mis pulmones, pero, confío mucho en mi Padre Dios que regresaré, te amo Chiapas.

Esa un honor decir que Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en el cultivo del café, y el segundo en la producción de plátano, mango, palma africana y cacao, sin embargo, los problemas ante CONAGUA Cuenca Frontera Sur persisten, parece que CONAGUA no quiere que Chiapas tenga éxito en sus ventas nacionales e internacionales, es importante recalcar que los productores de Chiapas no han podido ser certificados para hacer negocios internacionales porque se duda de la calidad del agua que usan para la producción de los productos que acabo de mencionar, sin embargo, los productores de Chiapas no tienen la culpa, ellos han realizado sus trámites ante la oficina de Cuenca Frontera Sur ubicada en Tuxtla Gutiérrez y todo está apegado a como lo marca la Ley De Aguas Nacionales, han cubierto los requisitos exitosamente y han sido revisados por Mercadotecnia de México, sin embargo, al parecer los empleados administrativos no saben sus funciones claramente, quien está encargada de la Dirección del Agua y el Titular de la oficina de CONAGUA Cuenca Frontera Sur tampoco saben sus funciones, no sé el motivo porque ocupan esos lugares si no saben sus funciones, hay mucha documentación rezagada de los productores de todo el Estado y no le han dado salida, de hecho, los titulares de CONAGUA han violado un sinfín de veces la Ley de Aguas Nacionales, ya que

El artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales indica que «La Autoridad del Agua» deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente, sin embargo, CONAGUA ya tiene años con expedientes rezagados y ningún empleado administrativo, ni los titulares del Agua y de Cuenca Frontera Sur tienen iniciativa para darle salida a todo, que vergüenza, debemos avanzar hacia adelante, no estancarnos.

Aprovecho a mandarle mis más altos respetos y felicitaciones al Diputado Raúl Bonifaz Moedano, quien quedará como Presidente del Congreso Local del Estado de Chiapas, es un Diputado ejemplar, y quien en la legislatura 64 (pasada) fue Diputado Federal desempeñándose como Presidente de la Comisión Frontera Sur del Congreso de la Unión, sus intervenciones fueron importantes y es o era columnista del periódico digital Aquinoticias de los hermanos Aquino, quiero comentarle al Diputado Bonifaz Moedano que es muy importante avanzar en la economía de Chiapas, se presta este servidor suyo y mi empresa Mercadotecnia de México para hablar con empresarios nacionales e internacionales y hagan importantes inversiones en el Estado, de hecho, estoy en pláticas con fabricantes automotrices y les estoy mostrando que en Chiapas se pueden poner unas 3 ensambladoras, que la mano de obra es muy valiosa, y que la región de Chiapas necesita fortalecerse, yo he hecho lo mío por mi lado, de hecho, he presionado a CONAGUA para que les otorgue sus concesiones a los productores, y es que, mi estimado Diputado Moedano, se necesita destrabar muchas cosas para acelerar la economía en Chiapas, no hay que meterles el pie a los productores ni a nadie para que hagan negocios internacionales, nuestros hermanos centroamericanos también viven de la economía mexicana, y si esto se para, entonces, será más dura y crítica la situación, hay que legislar por el bien de todo el Estado, pongamos sobre la mesa negociaciones que aceleren la economía en Chiapas, no nos detengamos, abramos empresas y demos trabajo a todos los que lo necesitan, Chiapas está pasando por una situación difícil, la pandemia y la migración de personas de varios países, no hay casi trabajo y esto va de mal en peor mi estimado Diputado Moedano, la empresa que yo represento que es Mercadotecnia de México ha solicitado más de 300 concesiones para que prestemos el servicio de transporte público en varios municipios de Chiapas, así como hemos solicitado más de 500 concesiones a Autotransporte Federal para prestar el servicio foráneo y unir el sur con el centro y norte del país y hacer caminar la economía en nuestro país y lo más importante, en Chiapas, yo me comprometo a prestar el servicio de transporte público en todos los municipios descuidados por el transporte público y que tienen monopolizado el servicio, quiero prestar el servicio tan solo en Tapachula y todos sus alrededores y en Tuxtla Gutiérrez y todos sus alrededores, queremos entrar legalmente a prestar el servicio y no queremos problemas ni con la autoridad ni con los empresarios ya establecidos, pero, yo me comprometí ante los medios de comunicación a mejorar el servicio de transporte público en todo Chiapas y lo voy a hacer, lamentablemente el servicio de transporte público en Chiapas está secuestrado por un solo personaje y es el Titular de Movilidad y es quien nos ha dado negativa tras negativa, sin embargo, voy a preparar una serie de amparos para entrar a prestar el servicio de transporte urbano local con más de mil unidades en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, el titular de Movilidad ya tiene muchos años al servicio del transporte público y lo invito mi querido Diputado Bonifaz Moedano, a que me permita presentarle los puntos para un Proyecto de Decreto, en el cual, se puede modificar que los Titulares de Movilidad del Estado de Chiapas solo permanezcan un año en el cargo junto con sus subtitulares y todo el personal administrativo y operativo, lo anterior, para evitar actos de corrupción y estancamiento de trámites que debieron haber salido desde hace mucho tiempo, yo, Mercadotecnia de México tengo cada uno de los puntos para exponerlo si usted me lo permite y presentárselo a usted mi querido Diputado Raúl Bonifaz Moedano y a la vez que se estudie, evalúe discuta y se presente mi propuesta ante el pleno del Congreso Local del Estado de Chiapas, así mismo, estoy en la mejor disposición de presentar y mejorar el servicio de transporte público en todo Chiapas y que en materia de movilidad de la cual soy experto podemos avanzar como lo he dicho en fechas pasadas, revolucionar el transporte público, que no se vea como un estrés sino como un entretenimiento y para eso, me pinto solo, hay muchos temas mi estimado y querido Diputado Moedano para beneficio de todo Chiapas, y de igual manera propongo que uno de los líderes del transporte público llamado Eleuterio (Tello) un gran amigo mío y que presta el servicio de Transporte Público de San Cristóbal a Teopisca y puntos intermedios, es un joven empresario con mucho empuje y lo voy a invitar a ser parte de nosotros, mi estimado Diputado Moedano, sé que no es necesario que se lo diga porque usted es un diputado ejemplar, pero, lo invito a que se trabaje por el bienestar de todo el Estado de Chiapas, la gente hermosa de Chiapas merece estar bien económicamente, abramos empresas en Chiapas para darle trabajo a la gente que lo necesita, que CONAGUA entregue los títulos de concesión de agua para que las empresas no cierren y la gente se quede sin trabajo, lo invito a que juntos mejoremos el servicio de transporte público, podemos lograr muchísimo más cosas para beneficio de este hermoso Estado llamado, Chiapas, pregúnteme todo lo que necesita saber o investigar a las dependencias y con gusto le paso todos los por menores de cada dependencia, mis más altos respetos Diputado Bonifaz Moedano y sé que usted al frente del Congreso Local de Chiapas legislativamente todo va a estar muy bien, tengo 7 propuestas para el Congreso Local de Chiapas, permítame entregárselas por medio de cualquier representante mío, mis más altos respetos para usted, trabajemos por el hermoso Estado de Chiapas para que sea potencia económica nacional e internacional, felicidades.