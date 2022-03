Claudia Villegas Cárdenas

¿Por qué se va JPMorgan de México? ¿No quiere pagar impuestos?

En algunos bancos, la supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México ha impuesto la necesidad de destinar presupuestos para personal e infraestructura especialmente destinada a atender las solicitudes de las autoridades regulatorias. Antes de la pandemia, algunos de los grandes bancos mantenían oficinas completas con personal y equipos para salvaguardar los documentos e información digitalizada que la autoridad pudiera requerir.

Es cierto, en México el negocio bancario es de los más rentables en el mundo, pero con costos de operación y regulatorios que también son importantes. La banca de menudeo en México, además, tiene que cumplir con el pago de impuestos y salarios. Las inversiones son cuantiosas pero el mercado lo vale. Los grandes bancos, además de su banca de menudeo, también ofrecen servicios de banca privada para ciertos segmentos de la población. Compiten por este mercado con intermediarios altamente especializados en el mercado de valores o en el segmento de banca de inversión. Éste es el caso del gigante financiero estadounidense JPMorgan que ha decidido salir del negocio de la banca privada regulada por las autoridades mexicanas. JPMorgan no dejará, sin embargo, el negocio con sus clientes mexicanos en paraísos fiscales o legislaciones con marcos fiscales más laxos. En otras palabras, los clientes mexicanos que quieran tener acceso a los servicios de JPMorgan en paraísos fiscales tendrán que hacerlo en Nueva York porque México ya no representa un atractivo para el banco estadounidense. ¿La razón? No se dio a conocer de manera oficial. Lo que es un hecho que en estos negocios ya no estará regulado por las autoridades mexicanas.

La agencia Bloomberg y otros medios como LatinFinance reportaron que la decisión de JPMorgan está relacionada con cambios en su estrategia comercial para sus servicios onshore (local) y offshore (paraíso fiscal). Bloomberg mencionó entre las razones de la salida de JPMorgan de la banca de inversión offshore desde México la “represión fiscal” que ahora se vive con el gobierno del Presidente López Obrador.

JP Morgan deja, además, los negocios de banca privada que ofrecía en el territorio nacional y firmó un convenio de referenciación de clientes. Aparentemente no hay comisiones por el traslado de esta cartera a BBVA porque será el cliente quien decida sí se queda en el banco de origen español.

En los servicios de banca privada se encuentra el manejo de fideicomisos, la gestión de inversiones, fondos de inversión y, aparentemente, para JPMorgan el mercado mexicano ya no es rentable bajo el esquema de negocios que aquí encabezaba Eduardo Cepeda, quien después de más de 28 años se retiró y ahora vive en San Sebastián, España. En otras palabras, durante casi 30 décadas JPMorgan sí encontró condiciones para sostener una operación rentable en el mercado mexicano en donde la concentración de la riqueza es una de las más altas en el mundo.

¿Por qué se va JPMorgan? La firma decidió, desde Nueva York, no informar de manera institucional su decisión. Prefirió, en cambio, que la noticia se presentara a través de una confirmación anónima y que se alimentara todo tipo de especulación sobre el supuesto rechazo de la institución al ambiente que ahora se vive en México con el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Será que a los clientes de JPMorgan les conviene más operar sus cuentas desde Nueva York? ¿No les gusta pagar impuestos en México? Lo que es cierto es que, en medio de la transformación digital de los servicios bancarios y el alto nivel de sofisticación de estos productos bancarios sin mencionar el perfil de sus clientes, lo menos relevante para el gigante estadounidense es mantener una oficina en México. Desde cualquier parte del mundo puede ofrecer sus servicios.

Otro dato para analizar la decisión de JPMorgan es la reestructuración de su organigrama, precisamente en el área de banca privada. Recientemente se presentaron enroques importantes para sus puestos estratégicos a cargo de América Latina después de que UBS logró fichar e integrar a su equipo a varios de los estrategas clave de JPMorgan. Así que el movimiento en México se da en medio de la decisión del gobierno mexicano de revisar, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), todas esas planeaciones fiscales, jurídicas y financieras para reducir el pago de impuestos, pero también en medio de una reconfiguración de sus estrategias comerciales justo cuando su segmento de clientes con alto potencial de inversión incrementa los montos de sus activos susceptibles de invertir. Es el saldo de la pandemia.

Se fortalece DIRECTV GO con blim tv

blim tv y DIRECTV GO anunciaron que la OTT mexicana se suma al catálogo Premium de DIRECTV GO en México, cuyos suscriptores en el país pueden disfrutar, a partir del 18 de febrero, de 35 canales en vivo y más de 32 mil horas de contenido On Demand, incluyendo todas las señales de televisión abierta y de paga de Televisa Networks, y cientos de telenovelas, series, películas, deportes, programas y documentales de habla hispana. DIRECTV GO es la primera plataforma OTT panregional en su categoría, que combina la mejor televisión en vivo y contenido On Demand de Fox Channel, Warner Channel, Discovery Channel, History Channel y cientos de series de HBO, FOX Premium, TNT Series, AMC, Paramount Channel. Esta opción también ofrecerá una amplia variedad de deportes en vivo, incluyendo los eventos transmitidos por los canales ESPN y FOX Sports, como el Campeonato Nacional de Fútbol (Liga MX) y la UEFA CHAMPIONS LEAGUE, además de lo mejor en competencias locales e internacionales como la Serie A, Bundesliga, FA Cup, NFL, MLB, NBA, Fórmula 1 y UFC. Ahora, nos cuentan, se suma la oferta deportiva en vivo que transmiten los canales TUDN, afizzionados y Adrenalina, a través de blim tv: la Liga MX varonil y femenil, la Copa Mundial Femenina de fútbol, más partidos de NFL, más partidos de NBA, Box, Lucha Libre CMLL, así como transmisiones de deportes extremos y artes marciales mixtas, entre otros. Este anuncio, dijo Vanessa Rosas, COO de blim tv y responsable de la expansión B2B, se alinea con la estrategia de distribución del contenido exclusivo de habla hispana que se podrán consultar desde diferentes dispositivos con conexión a internet, como Smart TVs, Apple TV, Roku, Chromecast, Samsung TV, LG TV, Smartphone (iOS y Android), Notebooks, Tablets y computadoras.

Promueven IED en Querétaro

La Alianza Federalista lanzará este viernes una iniciativa para promover la inversión extranjera en el país a través de una asociación a la que llamaron “InvestinMX”. Si bien es un buen esfuerzo que contrarresta la falta de estrategia e interés en el tema por parte de la administración federal actual, es un acto que se interpreta como descuidado y apresurado ya que su iniciativa es prácticamente igual a InvestMx que es una marca registrada desde el 2018 por la agencia de atracción de inversión dirigida por Tonatiuh Salinas, con sede en la ciudad de Querétaro quien además es presidente del Comité de Promoción y atracción de Inversiones del COMCE.