Ronda Política

Víctor Lara

Por sobre representación legislativa morena pierde un escaño en el congreso del estado

Nunca he negado mi aspiración: ERA

El tablero de ajedrez electoral legislativo en Chiapas está sufriendo una operación política, pues los resultados obtenidos por MORENA fueron avasalladores, por lo tanto, tuvo la oportunidad de llevar a un gran número de diputados locales, incluso hasta el número 4 en la lista de los plurinominales, el espacio en disputa, es el escaño número 5 que pertenece a Marcelo Toledo, uno de los grandes perdedores del 2021. Ahí la perla negra, los grupos de poder no han dejado de presionar, de pelear ese espacio, que muy probablemente le corresponda a Redes Sociales y sería la segunda pluri para ellos o mejor dicho para Alfredo el dirigente estatal, ya que la primera le tocó a alguien que realmente nunca en su vida había hecho ni política, ni labor para ese partido, pero bueno; por acuerdos cupulares y de grupos de poder, le correspondía a su esposo Serafín Culebro, pero por cuestiones de género le cedió el paso a su esposa, ojalá y esa jugada le salga bien, ya tenemos algunas malas experiencias de algunos personajes, que han cedido el espacio a sus esposas y terminan muy mal, mis mejores deseos para que no sea así.

Pues así está la situación política por el congreso, para la conformación de la nueva legislatura. Estaremos pendientes de las determinaciones legales.

Pero que es la sobre representación legislativa, déjeme le comento:

Sobrerrepresentación legislativa: Es la desproporción o distorsión que se puede presentar en el régimen de representación política en el Poder Legislativo entre el número de espacios existentes y el número de habitantes representados en cierto tipo de extensión territorial, con efectos negativos en el criterio de igualdad individual de los votos.

Por sobrerrepresentación se entiende que un partido político obtiene, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules superior al porcentaje de votos obtenidos o permitidos por la ley.

En la Cámara de Diputados se establece el límite de sobrerrepresentación para que ningún partido político pueda contar con más de 300 Diputados por ambos principios ni con un número de Diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida; dicha base no aplicará para el partido que por sus triunfos en Distritos uninominales, haya obtenido un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

La Constitución determina que el número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Y hablando de política y otras cosas, el informe del senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, causó no solo revuelo y polémica sino, saco a relucir enconos y rencores, miedos y frustraciones.

Lo cierto es les hace ruido a muchas personas y a ciertos grupos de poder, que tenga la presencia y la oportunidad de estar en la vitrina social, lo toman como un destape, como un adelanto en sus posibles pretensiones, en las redes sociales arremetieron hasta con los periodistas que asistieron a cubrir el evento, no debemos olvidar que a eso se dedican a publicitar eventos y actos, eso es una labor legal y no ilícita.

Así que No se calienten granizos… falta mucho para el 2024, no hay por qué pelear, denostar, preocuparse, mucho menos enfrentarse en nuestro Chiapas.

Aún no son los tiempos para destapes, para echar montón, no vaya a ser que al que hoy denigras, sea en un futuro tu mejor candidato…

La política es de tiempos, de formas y fondos.

De coyunturas, de amarres, pero sobre todo de intereses de todo tipo.

Chiapas nos necesita unidos, no permitamos que nos confronten, no necesitamos tener un candidato ya; en un segundo pueden cambiar muchas cosas, ya no digamos en dos o tres años.

Así que no hay que desgarrarse las vestiduras, los que están puede no estén, los que no están puede que estén, al final las decisiones las toman otros, jamás el pueblo, ni en las elecciones.

Entonces por qué la preocupación y nerviosismo de muchos.

Se pelean los de abajo y los de arriba se abrazan.

ACEPTA ERA ASPIRACIONES PARA EL 2024…

Hoy cimbro a la clase política la declaración del Jaguar Negro al responder el cuestionamiento que le hiciera Pepe Cárdenas en una entrevista a nivel nacional; se la transcribo:

Pepe Cárdenas: Partes exactas de lo que tu analizas, te vas tranquilo por tu desempeño en el último año.

ERA: Estoy muy tranquilo, muy satisfecho, he cumplido con mi deber, es la primera vez que un chiapaneco elegido en las urnas preside esta gran responsabilidad y lo hago con absolutos respecto, con humildad y sobre todo con la característica de conciliar con todos los grupos, yo no creo en una narrativa entre buenos y malos, yo creo en un México como lo pide nuestra bandera, donde todos tenemos una unidad desde la época prehispánica desde nuestra historia y ese símbolo es el que durante muchos años va a permanecer en este momento y para la posteridad por eso creo en México unido.

Pepe Cárdenas: Esté resultado de alguna manera te da vitaminas para pensar en la sucesión en el gobierno chiapaneco, ¿Te gustaría ser candidato de morena al gobierno de Chiapas en la próxima elección?

Pepe Cárdenas: Yo nunca he negado mis aspiraciones y jamás las he negado, las busque en el 2018 no encontré la participación o la oportunidad, sin embargo, es una cita con mi destino en el año 2024 y esta cita con mi destino voy a cumplirla y será el pueblo de Chiapas quien decida pepe.

Pepe Cárdenas: Pues muchas gracias Eduardo Ramírez por este comentario.

Fuertes declaraciones, ahí queda muy clara su intención de alcanzar en su momento esa gran ansiada aspiración.

Por acá en tierras chiapanecas estuvo Fernando Castellanos Cal y Mayor, no se dejó ver públicamente, pero si tuvo muchas visitas en su domicilio particular, al parecer solo fueron reuniones de amigos y familiares, nada que ver con cuestiones políticas, que bueno que ya le levantaron el castigo.

Aprueban comisiones de San Lázaro nueva Ley Federal de Juicio Político…

El día de ayer en comisiones y con el aval de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó de forma acelerada la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en la que se actualizan las sanciones para a servidores públicos que hayan incurrido en faltas administrativas graves o hechos de corrupción y se incluye al presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte y los miembros del Poder Judicial, incluido el Tribunal Electoral y órganos autónomos.

La iniciativa fue presentada hace dos semanas en la Comisión Permanente y fue aprobada hoy durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, de San Lázaro, con el voto en contra de los diputados del PRI, PAN y MC.

La oposición reprochó a Morena haber impuesto su mayoría para sacar “al vapor” ese ordenamiento, que deroga la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

El dictamen, aprobado con 20 votos a favor y seis en contra, fue turnado de inmediato a la mesa directiva de San Lázaro, ya que la intención es que forme parte de la agenda del período extraordinario que los morenistas y aliados pretenden convocar la próxima semana y en el que se discutiría también la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Los diputados Martha Tagle, de MC, los panistas Arturo Espadas y Fernando Torres Graciano, así como la priísta Lucero Saldaña, insistieron en que se pospusiera la discusión, resaltaron que la Comisión ya había clausurado trabajos, pero los llamaron de forma sorpresiva, sólo para cumplir “un capricho del presidente de la república y sacar a toda prisa esa ley.

Sin embargo, la diputada Guillermina Alvarado, sostuvo que serán legisladores hasta el último día de agosto, y pueden ser llamados en cualquier momento para aprobar una reforma que busca dar certeza a la reforma constitucional encaminada al combate a la corrupción y la impunidad.

Expuso que la nueva ley incorpora el mandato de la Carta Magna de que el presidente de la república puede ser sancionado penalmente, por todo delito como cualquier ciudadano. Se requiere, por ello, dijo, una nueva ley que regule los sujetos de responsabilidad en el sector público. “Necesitamos esta reforma porque la Cuarta Transformación busca a toda costa impedir que los funcionarios se aprovechen del sector público.

“Es una ley de contentillo, que incluye los mismos plazos y disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, sostuvo Martha Tagle, pero la Morenista Aracely Ocampo respondió que se trata de una nueva normatividad que incluye a miembros de otros órganos de poder, como el judicial.

“Es vergonzoso que no existe una ley que permita llamar a juicio político a ministros de la Suprema Corte, consejeros de la judicatura Federal, jueces y magistrados de circuito, integrantes del INE, así como los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Estos últimos dijo, recientemente han sido exhibidos en casos de corrupción y en pugnas internas por su ambición en la lucha de poder, llevando a una de las crisis políticas nunca antes vistas en ese tribunal”.

En la discusión de ayer por la mañana, Morena, a través de la diputada Carmen Almeida, propuso tres modificaciones, a fin de precisar dos fechas, atribuibles, dijo, a errores mecanográficos y al artículo 42, referido a la posibilidad de destituir al presidente de la república, para adecuarlo al artículo 112 Constitucional. El texto quedó con la redacción siguiente: “SI el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la presidencia de la República, la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

Mañana le comento el debate sobre las fechas de la consulta de revocación de mandato…

