Por una nueva anormalidad

César González Madruga

Los nuevos golpes a la economía derivados de la nueva variante del Ómicron pueden generar una serie de reacciones sociales y políticas que me gustaría advertir y proponer alternativas.

Las primeras olas del Covid 19 y el encierro pudieron ser resistidas gracias a la solidaridad humana; es decir, la mayoría de gente pidió prestado a amigos, familiares, instituciones financieras, empeñó las joyas de la abuela, vendió el carro, etc., y de a poco se fueron recuperando tras el levantamiento de las restricciones. Sin embargo, ahora con los nuevos cierres no hay que empeñar, ni como pagar lo debido, ni a quién volver a pedir prestado.

Las primeras escenas de los saqueos en supermercados en diversas partes del mundo, desvanes agotados por la venta de armas en los Wal-Mart en EUA y la preocupación de sociedades Guasonas (muy en términos Hollywoodescos) que se tenía en la primera ola, vuelve a resurgir.

Aunado a que el consciente colectivo aceptó la primera gran división global; vacunados contra no vacunados, inmediatamente los políticos de distintas partes del mundo se envuelven en las banderas. En Francia Ómicron Macron dice textualmente que va a “enmierdar” a los no vacunados, la extrema derecha que tanta preocupación generó durante años de Marine Le Pen resulta moderada frente al centro que prometió Macron, hoy Francia ya no es para todos los franceses, hoy Francia es solo para los vacunado. Allí en la cuna de la Tolerancia, del Estado Moderno de todo occidente, de la fraternidad, la igualdad y la libertad, es donde pareciera ser también el panteón de los mismos.

Al norte en la pérfida Albión, Inglaterra, Boris Johnson quita todas las restricciones contra el Covid-19 y abre puertas, medida desesperada tras el Party Gate que le ha generado popularidad en ciertos sectores de la población. Todos los partidos pensando en defender sólo a sus grupos y camarillas.

La siguiente división social es la marca de la sustancia con la que se fue inmunizado y esto no significa desconfiar de los científicos rusos, americanos, chinos, cubanos o europeos (¿en la ciencia de qué nacionalidad confiar más?), sino que por razones políticas hoy; por ejemplo, una madre que tenga en México la vacuna Sputnik no puede visitar en EUA a su hija, haciendo evidente la segregación que estamos permitiendo más aún cuando se vislumbra; por lo pronto, una quinta aplicación de refuerzo, fase en la que se encuentra Israel, ante ello vale la pena preguntarnos ¿se recrudecerá la segregación por marca de vacuna conforme sigan creciendo la tensión bélica en Rusia, Ucrania, Latinoamérica y otras regiones del mundo?

Entre tanto ¿qué nos queda? Desde mi punto de vista es hacer aquello que siempre he promovido: reconectarse con la naturaleza, volver a sembrar y cultivar, cosechar agua, contener a los tuyos, hacer comunidad, ahorrar, reutilizar, hacer composta, caminar, alimentarse sano, principalmente con frutas, verduras y semillas; en síntesis, ser un alternante de una nueva anormalidad para regresar a la grandeza de lo simple en la abundancia de la Madre Tierra.