Marco Antonio Cabrera Alfaro

Posible arribo del “chocorrol” al edificio del libramiento norte, se supo

· Dicen que el Chocorrol lo comentó con el presidente del STJE, al termino de una de las reuniones de seguridad… ¿cierto o falso? El run, run, ha corrido como reguero de pólvora.

· Le deberían decirle al Chocorrol, que del plato a la boca se cae la sopa, y que en boca cerrada no entran moscas.

Que de cierto será que según se supo el famoso Chocorrol, el que en todas sus reuniones o en cada momento cita que Julion Álvarez es su compadre, su amigo, su hermano, su vecino de rancho, en fin lo vanagloria, en una de las reuniones de seguridad que realiza el gobernador de este estado Rutilio Escandón Cadenas, en una platica con el turulo Juan Oscar Trinidad Palacios, le pregunto al Chocorrol, “ya listos mi Tavi”, inmediatamente dicen, sin conceder, el Tavi “M”, espeto rápidamente, “Yo ya le dije al gobernador que estoy listo para ocupar la silla del inmueble que esta en el libramiento norte, ya en un mes estaremos puestos para servirte mi presidente magistrado, dispuestos a poner orden, solo espero que mi gobernador no vaya a rajarse” se dice, sin conceder, respondió el Chocorrol al turulo. Pues amigo lector, esas “supuestas”, sin conceder nada al respecto, aseveraciones del famoso “Chocorrol” deben poner en alerta al inquilino del edifico del libramiento Norte, y prepararse para lo que supuestamente se podría dar en un mes, cuando se de también el cambio en congreso local. Aunque lo que deberían decirle al Chocorrol, que del plato a la boca se cae la sopa, y si anda pregonando ese supuesto enroque no le favorece en nada, por que también debe recordar que en boca cerrada no entra moscas y el pescado por la boca muere, pero cada quien con su cada cual. Lo cierto es que no hay que olvidar que el Chocorrol es un fiel seguidor del Jaguar Negro al que le quema inciensos y lo idolatra, y con ese supuesto cambio el gobernador estará pisando navajas …sin comentarios

¿EDIL DE JIQUIPILAS Y SU ESPOSA, CON COVID INTERNADOS?…

También nuestras fuentes informativas claves nos dieron a conocer que hace ya unos días se encuentra internado en una clínica hospital particular el edil de Jiquipilas un tal Calvo junto con su esposa, al decir de varios de sus cercanos colaboradores el estado de salud del alcalde y su señora es grave, sin embargo, también se logró tener la información que la esposa esta ya casi saliendo, aunque cabe destacar que, la realidad no es fuente digna este dato del estado de salud de la esposa del edil de Jiquipilas. En tanto se logró saber que el estado de salud del alcalde es grave y que médicos que lo atienden hacen lo humanamente para sacarlo adelante, es perentorio señalar que esta parte de la salud del edil Calvo se nos dijo hace tres días por lo que al momento de cerrar esta columna no logramos saber mas al respecto, esperamos que el edil y su esposa logren salir adelante y que estado de salud logre ser estable. También cabe mencionar que algunos de los colaboradores del edil que mantuvieron cercanía con el alcalde están con miedo de haber sido contagiados…ver para comentar

LOGRA FGE SENTENCIA DE 25 AÑOS CONTRA FEMINICIDA EN TAPACHULA

Pasando a otras cosas amigo lector te comentarte que, según el fiscal, Juan Carlos Alfaro de la Fiscalía de Distrito Fronterizo-Costa, lograron hace días una sentencia condenatoria de al menos 25 años y cinco meses de prisión por el delito de Feminicidio en grado de Tentativa, Violación y Robo con Violencia y Agravado, hechos ocurridos en el municipio de Tapachula en el año 2015. Agregó el fiscal Fronterizo-Costa que una vez que la juez del juzgado penal numero uno del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula distro analizó las pruebas que obran en una averiguación previa, determinando que quien dijo llamarse Fred “N” es penalmente responsable del delito que se le imputa, al mismo tiempo el fiscal estatal Juan Carlos Alfaro detallo que según las investigación la fiscalía de la Fiscalía de Distrito, el 21 de febrero de 2015 el sentenciado golpeó y agredió la libertad sexual de la víctima, empleando una mancuerna de ejercicio, con la cual la golpeó causándole lesiones corto contundentes en el rostro, nariz y cabeza, y posteriormente intentar ahorcarla para privarla de la vida. Agregó el fiscal de distrito que en ese sentido el sentenciado Fred “N” seguirá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 3 de Tapachula, donde compurgará la pena dictada en su contra. Con estas acciones la fiscalía estatal y la de distrito fronteriza-costa remarco, cumplen con su firme compromiso con la sociedad y nadie y nada podrá estar por encima de la ley, y acoto, La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de mujeres, niños y niñas en Chiapas, por lo que asevera que todos los casos son investigados y no habrá impunidad ante la comisión de estos hechos ilícitos…sin comentarios

ACERTADO CAMBIO DEL FISCAL ESTATAL OLAF GÓMEZ…

También cabe destacar por que es paisano el joven Manuel Stivalet, quien dejo el cargo de comandante regional de la policía estatal especializada ministerial para incorporar a la sub dirección estatal de esa misma corporación policiaca. Los tapachultecos recibieron con beneplácito esa noticia porque están sabedores que el comandante Stivalet pondrá todo el empeño, su capacidad y métodos para poder seguir dándole buenos resultados a la fiscalía estatal que atinadamente dirige el maestro Olaf Gómez Hernández. Con la llegada de Manuel Stivalet a la sub dirección de la policía ministerial especialidad se auguran nuevos horizontes, toda vez que el Comandante Stivalet siempre ha dado todo su esfuerzo en los diferentes cargos que le han conferido, enhorabuena y esperemos no deje en mal a la paisanada, seguro estamos que es un atinado enroque…ver para comentar

El coordinador de los senadores en el congreso senatorial Manuel Velasco Coello, en su cuenta de twitter envió un saludo con mucho cariño a todos los abuelitos en la celebración del día internacional del abuelo. El Güero Velasco subrayó que: “Con mucho cariño y admiración, felicitamos a todas y todos los abuelitos en su día, y les enviamos un fuerte abrazo para agradecerles lo mucho que han hecho por nosotros y por nuestro querido México”. Bien por el senador Velasco Coello…sin comentarios…y ya que estamos hablando de ex gobernadores déjame comentarte amigo lector que le ex gobernador Roberto Albores Guillen posteo en sus cuentas de las redes sociales que “La democracia es uno de los valores fundamentales que debemos defender en nuestro país. Ha sido el producto de sacrificios y un enorme trabajo colectivo. Debemos crecer como ciudadanos, asumir nuestra responsabilidad y encargarnos de nuestro país; su destino depende de nosotros. Nadie va a hacer la tarea que nos corresponde”, excelente cometario y esperamos que algunos tacuaches que se dicen ser lideres o políticos lo entiendan o comprendan…sin comentarios…por otro lado el diputado federal electo, Jorge Luis Llaven señaló en una de sus reuniones que, “Con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Proyecto del Tren Maya y la creación de la Guardia Nacional (GN) atienden las principales necesidades de pueblo de Chiapas en materia de desarrollo económico y seguridad”, al mismo tiempo sostuvo el diputado federal electo Llaven Abarca que el Tren Maya es la obra más importante de los últimos años en la zona sur-sureste y generará una importante derrama económica que se traducirá en escenarios de inversión y progreso…veremos y comentaremos… la alcaldesa de Tapachula Rosy Urbina Castañeda en la celebración del día del abuelo en Tapachula, dio a conocer que se llevo a la Brigada Integral de Salud, en la colonia San Jorge donde se la presidenta municipal manifestó su pleno y amplio reconocimiento a los abuelitos que “son sinónimo de experiencia, sabiduría y mucho amor”, dijo, al mismo tiempo remarcó “que el compromiso para seguir trabajando de manera intensa y comprometida para atender el derecho humano a la salud, que hoy en día es nuestra máxima prioridad, siempre alineado al espíritu social de los gobiernos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas”. Cabe destacar que la alcaldesa Rosy Urbina en ese magno evento entrego ayudas funcionales como bastones y sillas de ruedas, en beneficio de decenas de personas…ver para comentar…pero bueno, amigo lector, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK