Poder y Dinero

Presidente del TEPJF, 100% Morena

• Minorías deciden la ley y democracia

• Monreal, ganó caso similar en 2016

• Ataúd de Córdova, amenaza impune

La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía.

Proverbio árabe

Víctor Sánchez Baños

Sin el menor pudor judicial y político, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, dio a conocer que apoya a Félix Salgado Macedonio, para obtener la candidatura al gobierno de Guerrero.

Salgado alias “EL Toro, se presentó ante TEPJF para impugnar la decisión de ayer en el INE, al impedir, como dice la ley, dicha candidatura, así como la de Raúl Morón, al gobierno de Michoacán. Ambas de Morena.

Estas son las incongruencias de Morena:

1.- El castigo de no aceptar el registro de un candidato de cualquier partido que no presente en tiempo y forma su relación de gastos (sea un peso o millones) es la negativa de su registro, para aparecer en boletas. Esto lo pidió el PRD y después lo avaló Morena. Ahora, cuando uno de sus hijos preferidos (Salgado Macedonio) violó la ley, entonces pide la desaparición del INE. Este debe estar al servicio de los morenistas. Saben que cometieron un grave error. Los otros 13 candidatos a gobernador cumplieron, pero 2 no lo hicieron.

2.- Ridículamente, Salgado y el líder de Morena, Mario Delgado, hizo una coperacha para “pagarle al INE” 19 mil pesos que fueron los gastos detectados en a precampaña de Guerrero. Les damos su dinero, y que nos den nuestra candidatura, dijeron. Sólo le quieren tomar el pelo a sus seguidores. Actos de vulgar demagogia y mentira. Lo peor de todo es que ellos saben perfectamente que no tienen la razón jurídica, pero quieren pisotear la ley con un puñado de seguidores.

3.- Dicen que el pueblo de Guerrero es el que decidió sobre Salgado. Es falso. Nuestra democracia sólo ve la elección que se hacen en las urnas, no en encuestas que nadie vio, ni hay constancia legal. El pueblo elige en base a sus leyes democráticas que nuestra partidocracia eligió a través de sus legisladores. No eligen las minorías a mano alzada.

4.- Los argumentos de 5 de los consejeros electorales, fieles a Morena, no son legales, son emocionales. Les leyes se aplican al pie de la letra.

5.- Dicen en Morena que es más importante el derecho de votar y ser votado, ya que es una garantía constitucional. Los artículos que ordena cuales son las garantías individuales son los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 17. No aparece la “garantía morenista” de ser candidato por un partido como un derecho constitucional.

6.- Mientras el INE sirve a los intereses de Morena, no reclama. Así ocurrió cuando impidieron el registro del partido de Felipe Calderón.

7.- Que no hay antecedente. Es falso, en 2016, el INE negó el registro a David Monreal, en el 2016, debido a que presentó su relación de gastos en forma extemporánea. Sin embargo, el TEPJF reconoció que, por el hecho de presentar los gastos, aunque en forma extemporánea, podía participar en los comicios que perdió ante Alejandro Tello (PRI).

Independientemente que el presidente del TEPJF, las amenazas de muerte que hizo Salgado contra Córdova, presidente del INE, como el presentar un ataúd con el nombre del funcionario, no deben quedar impunes. Son un delito cometido por Salgado. ¿Eso es democracia?

PODEROSOS CABALLEROS

MARHNOS

La constructora de infraestructura Grupo Marhnos, que lidera Nicolás Mariscal, en coordinación con la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación, EDESI, de la Universidad Iberoamericana (UIA) iniciaron la Cátedra para Construir el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de acercar herramientas a líderes con potencial para transformar a México y convertirlo en un país más incluyente. La diversificación de capacidades productivas; el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para el empleo; el fortalecimiento de las Pymes; así como innovación y avance en la digitalización, son los objetivos de esa asociación.

CLAUDIA PAVLOVICH

A pesar de la pandemia, que afecta seriamente a la economía y las inversiones, en Sonora con la decidida participación de empresarios y trabajadores, enmarcados por las políticas públicas del gobierno de Claudia Pavlovich, la recuperación de empleos formales en los tres primeros meses de este año, alcanza la cifra positiva de 29,585 nuevos puestos de empleos, registrados ante el IMSS. Nada más en marzo, se crearon más de 6 mil nuevos empleos, para ubicar a Sonora entre los tres primeros lugares a nivel nacional, con números positivos en la creación de empleos

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

WHIRLPOOL

Ser más eficientes en el uso del agua es uno de los ejes centrales de la campaña de concientización que emprende la compañía de electrodomésticos Whirlpool, fabricante de electrodomésticos de cocina y lavandería, liderado en México por Juan Carlos Puente. Busca que sus productos como lavadoras y lavaplatos se orientan hacia el ahorro de este vital recurso. Se enfoca en la innovación y la tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el hogar y cuidar del planeta.

