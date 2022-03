Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Problema de seguridad nacional los migrantes en Tapachula denuncia Colegio de Arquitectos.

En Tapachula, sigue el rechazo y la animadversión en contra del fenómeno de los migrantes que diariamente cruzan la línea divisoria entre México y Guatemala, para asentarse en la ciudad más grande de la frontera sur, como es Tapachula, sin embargo, esa sinergia o concordancia que había entre la solidaridad humana de mexicanos en favor de los éxodos de migrantes se ha venido menoscabando concluyendo que en la últimas semanas se ha abierto una gran puerta de rechazo y malquerencia porque la inseguridad en esta puerta del país, prácticamente se ha multiplicado y la mayoría de los delitos que se dan provienen de los extranjeros.

Lo lamentable es que el gobierno federal, desatiende la problemática de la migración y no es cierto que se está controlando, por el contrario, siguen ingresando miles de extranjeros donde muchos se exteriorizan a diversos lugares del territorio nacional, y no se sabe que gente es la que está ingresando, y eso provoca preocupación porque hay información que muchos migrantes que están entrando por la frontera sur son delincuentes o provienen de bandas marasalvatruchas. Hay indicios que como tienen orden de aprehensión en sus países de origen, están aprovechando para viajar a México y asentarse en nuestro país, evidentemente otros siguen buscando el “sueño americano”.

Tan se ha extraviado esa armonía entre mexicanos y extranjeros, que ya hay muchas voces que manifiestan que no es xenofobia ni racismo, pero que muchos de los extranjeros se han empezado apoderar de lugares céntricos de Tapachula, ocasionando hasta el momento litigios y discusiones verbales entre los grupos de extranjeros con mexicanos, una postal que no se había observado. Un escenario delicado y muy preocupante, porque la gente se ha empezado hastiar de la forma en que se están apoderando los extranjeros de lugares específicos de la ciudad de Tapachula, y lo peor el gobierno federal callado pretendiendo dejar una apariencia de que no está ocurriendo absolutamente nada. El gobierno federal para agradar la política Presidencialista de la 4T, maneja el “silencio de dejar hacer, dejar pasar”.

México quiere aparentar de que tienen un gran corazón para recibir a los extranjeros y por ellos el país se está llenando de migrantes de al menos 50 países de África, Asia y, del continente Americano. Por eso muchos sectores de colegios, asociaciones y organismos independiente han salido a manifestar su repudio a esta política hipócrita del país, solamente para que se les admire en otros lugares del mundo, pero lejos de admirarlos han fustigado la política migratoria de México. Definitivamente un problema de seguridad nacional.

Por lo pronto el Arquitecto Carlos Andrés Luna, miembro del Colegio de Arquitectos de Chiapas, denunció que los miles de indocumentados que se encuentran varados en la localidad desde el año pasado se han convertido un problema de seguridad nacional que requiere sea atendido de inmediato, antes de que la soberanía esté en peligro lo estabilidad social. Puso de ejemplo que ya hay enfrentamientos constantes entre los mismos extranjeros, no solo en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al sur de la ciudad, sino también en el centro y en colonias populares, con fatales consecuencias.

Entrevistado por El Orbe, reconoció que hay pánico en la sociedad y que eso también pueden desencadenar acciones de autodefensa, cuando desde ahora se pueden dar las soluciones con solo aplicar lo que marca la ley, es decir, hacer lo mismo que se hace en el resto de los estados: Todo aquel extranjero que no pueda acreditar su legal estancia en el país, tiene que ser repatriado de inmediato, porque de lo contrario, sería impunidad. Indicó que esos éxodos han contribuido para causar daños en el primer cuadro de la ciudad, del que consideró también no ha tenido el mantenimiento suficiente.

Migrantes Controlan Comercio Informal

Miles de indocumentados se han ido apoderando rápidamente de Tapachula y de los municipios aledaños. Muchos de ellos ahora controlan el comercio informal, la prostitución, el narcomenudeo, y otras actividades ilícitas, además de que están invadiendo casas en colonias y fraccionamientos; predios y hasta se están infiltrando en la política. Basta ver la oficina de la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados (COMAR) y la del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), en la ciudad, para comprender que la crisis migratoria que se está viviendo en Tapachula, ha rebasado la capacidad de las autoridades mexicanas.

Haitianos centroamericanos, africanos y cubanos, se disputan un lugar en la fila para realizar sus trámites para obtener la categoría de refugiados y vivir cómodamente en territorio chiapaneco. La población, haitiana es la que más se ha estancado en Tapachula, ya que la burocracia y la lentitud en los tramites, ha provocado que no se puedan movilizar a la frontera norte, algunos desde hace tres años. (Sic) (El Orbe).

El IEPC da banderazo de salida a las boletas electorales para los comicios del 6 de junio.

Este fin de semana Consejeras, Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas y representantes de los partidos políticos con registro y acreditación ante este órgano electoral, atestiguaron los detalles relativos a las medidas de seguridad y a la salida de las boletas electorales, actas y demás documentación electoral, desde la Ciudad de México hacia el estado de Chiapas, que habrá de utilizarse durante la Jornada del 6 de junio. Esta documentación, fue elaborada por la empresa Gráficas Corona JE, S.A. De C.V.

El presidente Oswaldo Chacón Rojas, las consejeras y consejeros Sofía Margarita Sánchez Domínguez, María Magdalena Vila Domínguez, Guillermo Rojo Martínez, Edmundo Henríquez Arellano y el Director de Organización Electoral Luis Fernando Ruíz Coello, dieron el banderazo de salida a los vehículos custodiados por elementos de la Guardia Nacional, que transportan 8 millones 271 mil 065 boletas electorales: 4 millones 156 mil 162 boletas para la elección de 40 Diputaciones locales y 4 millones 114 mil 903 boletas para 123 Presidencias Municipales.

La distribución de esta documentación electoral a los 24 Consejos Distritales y 123 Municipales estará custodiada por elementos de la Policía Federal y Estatal Preventiva. Una vez que todos los Órganos Desconcentrados cuenten con la documentación en sus consejos, iniciarán el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, para integrar los paquetes electorales.

Cabe recordar que la alta seguridad de las boletas, actas electorales y demás documentación, forma parte de la cadena de confianza de las elecciones. La documentación electoral que será utilizada el próximo 6 de junio, cuenta con las siguientes medidas de certeza: microimpresión, imagen invertida, imagen latente, tinta invisible blanca y medida de seguridad del impresor, lo que la hace prácticamente infalsificable y permite fortalecer la vida democrática del estado, donde, de acuerdo con la Lista Nominal de Electores Definitiva del Instituto Nacional Electoral, hay 3 millones 780 mil 216 chiapanecas y chiapanecos que tendrán la oportunidad de ejercer libremente su voto en 6 mil 652 casillas, las cuales se dividen en 2,098 Básicas, 3,009 Contiguas, 1,492 Extraordinarias y 53 Especiales.