Puntos Fiscales

Programas sociales en México

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores de este prestigiado diario, el día de hoy a petición de un grupo de personas que me escribieron vía correo electrónico, para una orientación de que programas sociales pueden solicitar, para ello es necesario establecer las necesidades en que se encuentran para obtener un apoyo por parte del gobierno federal que en cada caso es diferente, lo importante de este tema es conocer que son los programas sociales y para qué fueron creado. En este punto es necesario reconocer que México incrementó las acciones en materia de política social en los últimos 20 años, si como lo leyó usted bien hace 20 años, eso no quiere decir que se le reste méritos a lo que esta administración federal ha estado realizando, sino que aparte de dar continuidad a los programas sociales existentes (con otro nombre), también se han creado nuevos programas sociales, dirigidos a la población más vulnerable, se han ido extendiendo su cobertura y han aumentado su presupuesto. Antes del 2019, los principales programas sociales se caracterizaban por ser en su mayoría de transferencias condicionadas. En la administración federal vigente, esos programas fueron reemplazados con otros que carecen de la característica de condicionalidad. Existen por ejemplo los programas de transferencias condicionadas, este tipo de programas otorga transferencias monetarias o en especie a familias que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, estas transferencias se realizan siempre y cuando los beneficiarios cumplan con las condiciones que el programa establezca, las cuales regularmente van más allá de las características intrínsecas de la población, encontramos por ejemplo otros programas sociales que son llamadas como los programas del nuevo sexenio, mismo que se consideran prioritarios debido a que, de acuerdo con el Listado de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social publicado por el CONEVAL (2020), son los programas sociales a los que se les asignó una mayor cantidad de recursos en el PEF 2019, 2020, 2021 y para él año 2022 la partida para diversos programas sociales aumentó, ya que la característica principal de este gobierno es apoyar económicamente y en especie a grupos vulnerables, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, de acuerdo a la nueva administración los programas que en el actual sexenio cambiaron tanto de nombre como de manera de operar respecto a los programas implementados antes de 2018 son: Producción para el bienestar, Programa de becas escolares, Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, referente a los programas sociales que se adicionaron en el gobierno de nuestro presidente de la República actual son: Jóvenes construyendo el futuro, Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y Sembrando vida, la importancia radica en el inicio de este sexenio que algunos de estos programas sociales fueron muy criticados, sin embargo a lo largo de estos años han demostrado su eficacia, en la cual podemos destacar el programa de becas escolares, toda vez que con el inicio de la nueva administración se impulsaron los programas de becas escolares a través del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y el programa Jóvenes escribiendo el futuro, dichos programas benefician a estudiantes de educación básica, media superior y superior, en el que a través de transferencias monetarias, se busca que los niños y jóvenes no abandonen sus estudios. Espero que este tema haya sido de su interés, primero dios nos estaremos leyendo la siguiente semana.