Asesoría Legal

Protocolos Sanitarios Electorales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Voy a poner un ejemplo de lo que pasa al interior de los partidos políticos en plena campaña electoral, uno de los casos más sonados a nivel nacional es la violencia política ejercida en contra de Yazmín Martínez Irigoyen a manos de la primera autoridad del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, el ser una autoridad no quiere decir que sepan las leyes, es importante saber la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual, tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, así como la relación entre el INE y los Organismos Públicos Locales, relacionado a lo acontecido en Coatzacoalcos en contra de lo ocurrido a Yazmín Martínez Irigoyen, al parecer la primera autoridad de nombre Víctor Carranza desconoce la Ley mencionada, ya que, el artículo 32 Fracción IX, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que el Instituto dentro de sus facultades está el garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y es que, la violencia política contra las mujeres en razón de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo, en realidad, varios presidentes municipales se creen dueños del municipio que gobiernan, lo que ellos desconocen es que si ellos practican la violencia política contra las mujeres, no solo podrían ser destituidos del cargo, sino que pueden ser privados de la libertad y sancionados severamente, en realidad México no es un país democrático, México es un país gobernado por misóginos y machistas, y relacionado a ello, se adicionó un inciso al artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual salió en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de abril de dos mil veinte y el cual indica que, paridad de género: igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50 % mujeres y 50 % hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, el Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la mencionada Ley, algo que me llama la atención es, actualmente muchos candidatos que se dan a conocer llevan despensas a las familias, otros, hacen actos masivos en parques como lo hace MORENA con muchos de sus candidatos, no respetando siquiera la sana distancia, les vale la salud de la gente, hacen actos con dinero del mismo gobierno, ya que si no tuvieran dinero no los seguiría ni su familia, ¿acaso la gente no se da cuenta que los candidatos hombres que convocan a reuniones masivas podrían dañar su salud y la de todas sus familias?, se podría solicitar sanción severa en contra de los candidatos de MORENA por realizar actos masivos, de hecho, un sujeto de nombre Amado Cruz Malpica Candidato a presidente municipal por Coatzacoalcos ha convocado a reuniones masivas, de hecho, creo que sujetos como éste no sabe que la salud y la participación ciudadana son derechos humanos que se deben proteger y garantizar, con esas reuniones masivas se ha violado todo protocolo sanitario, todo lo dicho por la Secretaría de Salud se lo han pasado por el arco del triunfo, no hacen caso, parece que tienen hambre de poder que de ayudar a la gente, este, es un claro ejemplo de un personaje que poco le importa la salud de las personas, es un personaje hambriento de poder pasando por encima de los demás, por lo regular, MORENA viola toda norma de salud, incluso, varios candidatos pronuncian sus discursos sin usar cubre bocas, es importante y urgente que el Instituto Nacional Electoral emita protocolos sanitarios a seguir durante los actos de proselitismo y el día de la elección, no hay respeto a la gente, los candidatos se toman foto junto a los simpatizantes, abrazan a la gente, ¿acaso no piensan que a esos actos masivos llegan mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad los cuales son vulnerables?, lo más correcto es respetar la veda electoral, visitar a personas pero guardar su distancia mínima de 5 metros, usar doble cubre bocas, gel antibacterial, no convocar a reuniones masivas, de hecho, los candidatos que convoquen a reuniones masivas deben ser quitados de toda contienda electoral debido a que ponen en riesgo la salud de las personas, un candidato así poco le importa su salud, ellos hacen campaña a costa de su salud, muy caro podría costarle el acudir a la convocatoria masiva de algún candidato, no es necesario que el INE se constituya como policía sanitaria, pero si debe al menos aplicar protocolos sanitarios y no permitir actos masivos, y todo candidato que convoque a reuniones masivas que sea descartado de la contienda electoral, no es correcto abrazarse y tomarse fotos, hay que respetar la sana distancia, si usted acude a un acto masivo lo que puede sacar de esa reunión es únicamente poner en riesgo su salud, MORENA no está respetando esos protocolos sanitarios, cuide su vida, porque ellos no cuidaran de la suya ni mucho menos la de sus familiares.