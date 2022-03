Puntos Fiscales

Que viva México

Por: José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores, esta semana es de alegría nacional, de la tradicional fiesta patrias, y es que muchos países celebran su mes patrio y México no es la excepción de ella, pertenecer a un país rico en cultura e historia, donde la independencia ha sido el emblema de grandes héroes patrios, la conciencia de nación tardó varias décadas en arraigarse entre los mexicanos. El cura Hidalgo usa las campanas de la iglesia, en ese entonces le daban sentido y forma a la vida de pueblos y ciudades, la primeras conmemoraciones del gran inicio de la lucha de independencia data del año 1812-1813, y es que en las celebraciones se dan después de muchos años de haberse consumado la independencia de México, si seguimos en la historia el personaje que conmemoró primero este gran acontecimiento fue, Maximiliano durante el Segundo Imperio, y es que la separación entre el primer aniversario de la consumación de la independencia es el que da paso al primer imperio mexicano bajo el mando del General Agustín de Iturbide, y la celebración lúdico se debe al complicado proceso de unificación que se vivió en territorio mexicano a lo largo del siglo XIX, y es que cuanto termina el Virreinato y acaba todo un orden social, político y cultural, el proceso de reinventar una nación fue un proceso muy complejo. Los signos patrios como la bandera, el himno, el territorio, la cultura, la lengua, es complejo y más en una sociedad tan profundamente dividida como la novohispana, según historiadores en aquélla época los españoles no se sentían mexicanos, ni los indios de Yucatán o Oaxaca se sentían mexicanos, dar una identidad a una sociedad tan compleja fue una tarea titánica, lo que no nos hemos puesto a pensar es que no dimensionamos a una sociedad tremendamente dividida entre independentistas y realistas, según historiadores estos enfrentamiento ideológicos retardaron la maduración del Estado Mexicano, lo que significó el uso del festejo independentista como unificador de la identidad nacional. Existieron guerras civiles durante el siglo XIX que acabaron con la paz porfiriana, las llamadas luchas entre conservadores que fueron vinculados a la iglesia católica y las instituciones de la monarquía. En el gobierno postrevolucionario del Estado Mexicano del Siglo XX se logró vincular a la mexicanidad, como el Día de Muertos o la estética de los charros, la comida o el mariachi. La mercadotecnia del estado nación, ayudada por los grandes discursos cinematográficos y literarios, y fue hasta Maximiliano de Habsburgo, Archiduque de Austria o Maximiliano I de México, cabeza del Segundo Imperio Mexicano, quien dotaría al aniversario independentista un sentimiento de unidad nacionalista y de distanciamiento con la época virreinal, ya que este personaje viene con un ejército invasor a someter a un país soberano. Por ello el altiplano mexicano, centro político y simbólico del país, ha sido la región focal donde se tejieron los proyectos de constitución de la nación y de articulación de los más diversos territorios. Por esta historia de muchos años de lucha de tener nuestra identidad nacional, debemos celebrar con orgullo el ser Mexicano, la libertad que tenemos en nuestro país y la democracia que hay, aunque no debemos olvidarnos de la pandemia que existe y que el propio estado ha implementado ley seca los días 15 y 16 para que precisamente no nos descuidemos en la celebración, a diferencia del año pasado puedo señalar que observó con más ímpetu la algarabía nacional, estamos de fiesta con nuestra gran historia en la que debemos sentirnos orgullosos, celebremos con las medidas de sanidad adecuada, con los tradicionales antojitos mexicanos, en la que México a nivel internacional ocupa un lugar muy especial en la gastronomía. Si dios no los permite nos esteremos leyendo la próxima semana.