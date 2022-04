Asesoría Legal

Rebrotes de covid en todo el país

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Como se atreve el gobierno federal a poner los Estados en el color según su imaginación, lo he dicho anteriormente, no tengo nada contra Gobierno Federal, al contrario, en lo que yo pueda apoyar y Mercadotecnia de México también, adelante, pero, hay algunas cosas que no coinciden y están fuera de la realidad, diariamente en los Estados que componen nuestro país incluyendo la CDMX se están muriendo varias personas y cada día crece más y más el número de infectados, pocos se recuperan y otros se mueren, hemos estado monitoreando Chiapas, Veracruz, Nuevo León y otras Entidades, que pena decir que Chiapas tiene mucho que está en el supuesto semáforo verde y no puede ser posible que la gente se esté muriendo, haber tomado la decisión de que los alumnos vayan a las aulas fue muy mala idea o al menos quien sabe que desequilibrado mental le dijo a AMLO que todos y todas las niñas escolares podían regresar a sus aulas, es más que obvio que si algún niño se infecta en su salón escolar de Covid ninguna autoridad se va hacer responsable, y peor aún, el que dio la orden que es Andrés Manuel López Obrador de que llueve, truene o relampaguee los niños irán a las aulas, este señor no se va hacer tampoco responsable porque para empezar las redes sociales del presidente nunca las revisa y quien es asignado a revisarlas ni siquiera contesta los mensajes de la gente que busca a su presidente, es como una burla al pueblo, así lo veo, es como si gozaran con el dolor ajeno, gente adulta y jóvenes se están muriendo, hace poco fue muy desagradable saber que una chica del Estado de México de 17 años embarazada murió de Covid, para empezar, la pandemia no es política ni negocia con nadie, la pandemia mata a personas en todo el mundo diariamente, la pandemia nos sometió a todos y cambió nuestras vidas para siempre, simplemente lo único que tenemos que hacer es saber cómo vamos a vivir con el vecino incomodo que llegó procedente de China, el Coronavirus, me he dado cuenta que la mente de la gente es muy manipulable, se creen lo que otras personas les dicen, por ejemplo, varias personas dicen que Estados Unidos fue quien realmente desató la pandemia, mas no es así, ni tampoco un murciélago es el portador de tal virus a menos que a este inocente animal que come frutas por las noches haya sido objeto de estudios de coronavirus, los mismos científicos lo infectaron para tal vez después recuperarlo, los animales son seres indefensos que están a merced del depredador humano y que realmente es el hombre el que está acabando con los animales, el medio ambiente y el planeta en general.

En Chiapas han seguido habiendo enfermos de Covid, hasta el 16 de septiembre había más de 22,000 casos confirmados, las defunciones también se han dado, entonces, ¿Cómo es posible que pongan a Chiapas en semáforo verde?, no puede ser posible, como tampoco se debería permitir que los alumnos acudan a clases, puede haber rebrotes en las aulas, tal vez no todos los lugares se debería permitir abrir antros como lo está haciendo Nuevo León, no se debería quitar las restricciones de horario, tal vez no toda la gente quiere ponerse las vacunas por lo que otras personas les dicen de que no sirven, es mejor ponerse la vacuna, no se dejen llevar por comentarios negativos, la gente dice lo que otros le dicen, no tienen voz propia y se crea la desconfianza por las vacunas, es más peor andar en la calle sin haberte puesto vacuna.

El Estado de Veracruz se encuentra en semáforo amarillo, no puede ser posible, tan solo en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz los hospitales llamados Valentín Gómez Farías, Unidad Médica Familiar número 36 y el Hospital infantil se encuentran saturados de personas contagiadas de Covid, de hecho, hay una patrulla rosada que anda voceando a las personas de que no salgan a las calles, que se pongan sus cubrebocas y máscaras, que el Covid está matando a la gente de Coatzacoalcos, y que los tres hospitales mencionados están muy saturados, ya no cabe ninguna persona más, de hecho, cualquier persona puede buscar por Google los nombres de los tres hospitales de Coatzacoalcos, Veracruz y se dará cuenta de la realidad, nadie en la pandemia ha sido responsable, los que se ponen las vacunas ya no usan los cubrebocas porque están en la creencia que ya son inmunes sin saber que se pueden volver a contagiar, los que viajan en transporte público los choferes y los empresarios del transporte público de igual manera son irresponsables, llevan a la gente en unidades de transporte público totalmente lleno, no se respeta la distancia de una persona a otra, en las tiendas de todos los giros en México entero los que despachan no usan cubrebocas y los que tienen restaurantes o despachan antojitos se ponen a hablar como pericos frente a la comida que están elaborando, o los que venden jugos hacen exactamente lo mismo, su saliva cae a los platillos y a los jugos que están preparando, parece que no pueden ponerse cubrebocas y estar completamente callados, de hecho, las taquerías de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla son las más antihigiénicas, ya que solo usan una cubeta para lavarse las manos, es agua sucia y así preparan los tacos ocasionando fuertes infecciones en los estómagos de quienes consumen tacos, de hecho, este giro es el más insalubre en los lugares mencionados.

Gobierno debe considerar su postura y no exponer a las personas a contagiarse, regresar a las aulas es contagiarse, ya que hay personas que tienen Covid y son asintomáticos (no presentan síntomas y tampoco fiebre), por lo tanto es difícil detectar el Covid en los asintomáticos y lamentablemente andan por las calles, antros, escuelas y comercios en general contagiando a todo mundo, los negocios de México y el mundo entero tienen las pruebas más pobres para detectar el Covid, muchos creen que porque las personas no tienen fiebre entonces no tienen Covid, hay demasiada falta de información concreta y concisa por falta del Gobierno Federal, no se trata de hablar como guacamaya y pericos en las mañaneras o hacerse los estúpidos viendo videos en dichas conferencias que de nada sirve, mientras por un lado la gente se contagia, por otro lado se mueren y por otro hay un grupo de políticos que se la pasan perdiendo el tiempo en conferencias matutinas, lo que si es cierto es que la gente de este país no va a cambiar porque su ídolo es López Obrador y el señor pone el mal ejemplo de no ponerse cubrebocas, por lo tanto más de la mitad de los mexicanos no usan cubrebocas y cuando se están muriendo es cuando podrían cambiar de opinión y otros, ni con eso cambian de opinión, los políticos no deben jugar con la salud de la gente, el cambio de color de semáforos en los Estados según ellos es porque si está en verde quiere decir que casi no hay infectados, amarillo más o menos y de plano todo el país ya ni en rojo está, pero lo que si hay son miles de personas que se mueren diariamente de Covid y lo peor, hay familias que ni siquiera informan que su familiar se ha muerto de Covid por miedo al rechazo de la sociedad, ahora veo que la ideología de la gente no ha cambiado, siguen siendo las mismas personas con mentalidad de hace 50 años, unos ignorantes, y lo digo en general.