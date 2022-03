Asesoría Legal

Redes Sociales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las redes sociales se han convertido en un peligro si no se les da el uso correcto, hay quienes la usan para cuestiones laborales, empresariales, pero, los adolescentes se encuentran en peligro, ya que hay quienes abusan de las redes sociales y usan identidad falsa para cometer ilícitos, la conexión entre el mundo social real y el virtual, hoy en día el reto es la seguridad de los adolescentes, principalmente en el hecho de que también están abiertas a desconocidos, los padres deben ser cuidadosos con las redes sociales de sus hijos y estar monitoreando frecuentemente con quien habla, verificar su identidad de cada uno de sus contactos, muchas personas suben fotos de sus hijos, familiares, amistades, novia, novio, etcétera, las personas también sufren ciberacoso, la delincuencia ha subido considerablemente a nivel mundial desde la llegada de las redes sociales, de igual manera hay quienes las usan para quemar y dañar la imagen de otra persona siendo falso, incluso se atreven a subir imágenes de personas para quemarla, a las redes sociales no se les da un buen uso originalmente, aunque como por ejemplo en Facebook no se pueden decir malas palabras, sin embargo, las palabras son disfrazadas para dañar a los demás, es sumamente peligroso subir fotos de niños y niñas, sin embargo, los propios amigos y familiares que viven lejos les piden que se comparta con ellos más fotos e información de los niños y de sus logros poniendo en riesgo su privacidad y seguridad, hay padres que suben fotos de sus hijos que incluso a ellos les incomodan a futuro, los padres tienen que comprobar la privacidad de las plataformas, ser consciente de si su publicaciones son públicas o privadas, saber quién tiene acceso a sus fotos ya sean familiares, amigos, etcétera, lo mejor es limitar el acceso y mantener el perfil privado, es importante también quitar la geolocalización y ubicación de las fotos por cuestiones de seguridad, hay quienes se atreven a decir que quien no tiene redes sociales no existe, muchas personas pasan varias horas al día en internet navegando en sus redes sociales, hay mujeres que suben sus fotos únicamente en prendas íntimas sin saber que los menores de edad pueden tener acceso a ello y cambiar emocionalmente su estado, esas imágenes caen también en manos equivocadas para darles un uso ilícito, de hecho son imágenes eróticas que por razones de seguridad y privacidad deben ser retiradas de las redes sociales ya que muchos perfiles en las redes son falsos, de igual manera todos los niños y adolescentes hacen mal uso de las redes sociales, lo cierto es que aún queda mucho por hacer a la hora de educar a los más jóvenes al respecto, como padres, es importante informarse bien de los distintos avances tecnológicos para poder orientar a los hijos adecuadamente, pero más importante es evaluar los posibles riesgos del uso de las redes sociales, por ello, hay que estar siempre atentos, para los jóvenes no es malo subir fotos ni videos, pero no todo el mundo tiene buenas intenciones, hay quienes se aprovechan de esa inocencia para fines indebidos.

Hay padres que a sus hijos les prohíben el uso de las redes sociales, pero, en lugar de prohibir, lo más recomendable es enseñarles a protegerse y a conocer los peligros a los que se pueden exponer si no tienen cuidado, en el caso de los las niñas y niños lo recomendable es que no tengan redes sociales por su seguridad, pero si los padres lo permiten entonces deben asegurarse de supervisarlas con regularidad para evitar problemas, a futuro los niños son objeto de acoso, de ciberbullying, pero también hay otras personas que se dedican a crear perfiles falsos para dañar la imagen dolosamente a otras personas, los injurian y calumnian falsamente, al realizar ese tipo de campañas negativas en contra de alguna persona le ocasiona perjuicios personales, incluso llegando hasta que se le cierren las puertas laboralmente, crearle incluso problemas con sus familiares, muchas personas son víctimas de la calumnia en el mundo digital, y es que, ofender a otros en redes sociales es muy fácil, cualquiera puede insultar y dañar desde un perfil falso, y gracias al anonimato, las plataformas terminan convirtiéndose en una protección para quienes lo practican, muchos piensan que por el hecho de estar en redes sociales hay expresiones que nadie regula, en realidad en redes sociales se ven muchas ofensas ya que las mismas son tierra de nadie y por internet se dicen cosas que personalmente no dirían, hay una línea delgada que separa lo real de lo virtual, en primer lugar hay que monitorear y cuidar lo que los menores manejan en sus redes sociales, en segundo lugar, dejar de usar las redes para acosar a los demás, hay a quienes se les califica de que no tienen identidad tan solo por el hecho de no tener redes sociales, la mayoría de las actividades en las redes sociales son únicamente para desprestigiar a los demás y acosar, cuidemos el uso de las redes sociales, que su uso sea correcto y no permitir que los menores se conviertan en seres vulnerables ante estos acontecimientos.