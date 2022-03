Asesoría Legal

Respeto a las mujeres y a los bebés

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Ya sabemos que México es un lugar machista, que los hombres de hace más de 50 años se “ilustraron” no en la escuela, sino con películas machistas de Pedro Infante, Vicente Fernández y otros personajes chatarra que nada aportaron a la sociedad de la autollamada época de oro, lo único que aportaron es machismo, violencia familiar, golpes, insultos y humillaciones a las mujeres, esa es la porquería que aportaron estos personajes machistas, en aquellos tiempos, en algunas películas no solo de estos personajes chatarra sino de otros era de que en los guiones los directores de las películas churro era que los hombres no querían niñas en su familia, sino niños varones porque así debía ser según los guiones de los entonces productores que realmente solo tenían talento machista, y realmente fue un boom porque corrieron con suerte ya que los hombres de hace más de 50 años la mayoría ni a la escuela iban y muchos se desempeñaban en diversas labores, entre ellas, las del campo, en esos tiempos, la televisión fue como una guía para las personas de aquel entonces, obviamente, no había valores, no había una educación, no existía ni siquiera derechos humanos, el talento era como llegaran, y lo que la autollamada época de oro inculcó a las personas de ese entonces fue machismo y violencia contra las mujeres y los niños, a las niñas las excluían en los guiones, ya que los actores chatarra de la “época de oro” querían solo niños varones y a las mujeres en las películas y novelas las agarraban de chachas, no les guardaban respeto, los actores obviamente siguiendo sus guiones, se emborrachaban, llevaban serenatas a las mujeres así “alcoholizados” y sacaban en ocasiones sus pistolas y tiraban balazos al aire, eso es lo que inculcaron los personajes chatarra de la “época de oro”, los dos personajes mencionados no son ídolos de México, ellos son ídolos de viejitos machistas y de algunos jóvenes con ideas antiguas que aun ven ese tipo de películas marca churro, aun en la actualidad es triste ver como los hombres golpean a sus esposas o parejas y a sus hijos e hijas, obviamente estos sujetos siguen un patrón, ya su mentalidad está programada, muchos hombres en la actualidad y completamente machistas dicen, “yo quiero un niño varón, no una niña”, son tan idiotas y tan imbéciles que no saben absolutamente nada de la vida, ellos saben lo que sus padres y abuelos machistas les inculcaron, esa cadena se debe romper totalmente, deshacerla en mil pedazos para evitar que sigan esos actos dentro del seno familiar en el país, yo en lo personal tengo una hermosa bebé, es niña, es mi hija y diariamente le digo que la amo, lo mismo haría si fuera niño, no tengo ninguna diferencia por un niño o una niña, para mi es exactamente igual y sus derechos de los bebés se debe respetar, amo a su madre de mi hija y las cuido a ambas, soy empresario y profesionista y de igual manera me da tiempo para hacer algunas actividades dentro del hogar, mi hija como cualquier niño o niña sienten cuando sus padres los aman, pero también sienten el rechazo, hay que tener cuidado en las palabras que decimos para no herir a nuestros hijos porque el día de mañana nos podemos arrepentir, mi hija tiene un año y un mes de nacida y me busca mucho, quiere que a cada rato la cargue y eso hago, la cargo, he practicado con ella cargándola y hacer algunas actividades en la casa y mi oficina, y me doy cuenta que las mujeres son las mejores héroes del mundo entero, de verdad que ellas trabajan y hacen todo en la casa cuando son madres solteras y de paso cuidan a sus hijos, es algo totalmente admirable, la mayoría de los hombres cree que hay que repartirse el trabajo, ellos en sus talleres u oficios y las mujeres en las casas solo cuidando a sus hijos, haciendo de comer y hacer el quehacer de la casa, que machistas, totalmente machistas los sujetos que piensan así, en lo personal uno como hombre debe aportar a la casa contribuyendo en las actividades, y si eres empresario es lo mismo, aquí no importa lo que seas, hay quienes tal vez tenemos una chica que nos ayuda en casa, pero, también debemos aportar dedicándole tiempo a nuestros hijos, ellos no saben de qué uno tiene que trabajar, hay hombres que se pierden en su trabajo y solo llegan a dormir a su casa y cuando se dan cuenta su hija o hijo ya son mayores de edad, ¿Cómo pasó el tiempo? No se sabe, pero lo que sí es importante es tener esa conexión total con las esposas, parejas, hijos e hijas, tampoco hay que dejarnos llevar por lo que los demás digan, en muchas ocasiones las mamás de los varones se meten tanto en la relación que las destruyen, ya que a sus hijos los convierten en unos dependientes de ellas y ocasionan que tengan mamitis, en pocas palabras, los convierten en unos inútiles, machistas y practicantes de violencia familiar en contra de sus parejas y esposas y de sus hijas e hijos, las mujeres se deben desempeñar en el trabajo que ellas quieran, se deben vestir como ellas quieran, se deben casar con quienes se sientan a gusto, no con quienes les impongan sus familiares, ya que hay mucha gente bien metiche, las jóvenes que oscilan entre los 15 y 21 años de edad todo se les hace fácil y no están preparadas para tener familia, ya que no solo se trata de casarse, y, quienes en la actualidad se casan en esta edad no dura mucho el matrimonio, son chicas que ni siquiera saben de la vida y todo se les hace fácil, los hombres por igual, y en otras ocasiones, sostienen relaciones resultan embarazadas y quien paga ese acto irresponsable es el bebé pues lo abortan pensando que esto es un jueguito, sostener relaciones sin protección y no querer tener familia aún son actos de irresponsabilidad tanto del varón como de la mujer, no pueden estar tirando a la basura a fetos como si fuera un pañal sucio, ¿Qué les pasa?, no se dejen llevar por la calentura, el alcohol ni el momento, hay que recordar que en la mayoría de las familias no hay valores, y eso es causante de graves problemas, el resultado es el machismo, la violencia contra las mujeres y los abortos, hay que terminar de estudiar mejor, desempeñar la carrera profesional y decidir que desean hacer con sus vidas, pero, no anden abortando solo por ocultar una verdad a sus padres, y eso, es falta de comunicación, muchos jóvenes, mas no generalizo, truncan sus estudios por convertirse en padres, sin embargo, muchos jóvenes si son responsables, muchos padres si aman a sus hijos e hijas y eso es algo que no se paga con nada, mis más altos respetos a los padres responsables, no practiquen el machismo ni la violencia familiar, sean una familia sana y con valores, abortar es llevar en la conciencia un asesinato que ustedes han llevado a cabo y eso lo van a traer arrastrando toda su vida, tarde o temprano la tierra les va a reclamar esa sangre, y, a muchas personas que apoyaron y quienes lo hicieron (el aborto) casi nunca les va bien en la vida, sino, pregúntenle a las mujeres que han abortado, hagan una pequeña encuesta y verán la realidad, hay que sostener relaciones con responsabilidad y no dañar a pequeños bebés.