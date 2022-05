Asesoría Legal

Restricción

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Diariamente las mujeres son agredidas por sus cónyuges o parejas, esto, no debe ser algo normal en la sociedad, se debe castigar y sancionar severamente contra el practicante de violencia familiar, el machismo se da en todas las áreas, incluso, en los mismos medios de comunicación, hay hombres que dirigen medios de comunicación y los temas de ayuda para la mujer no les importa, incluso, excluyen esos temas, Chiapas y Oaxaca son los Estados donde más se agreden a las mujeres, la diputada federal Irma Juan Carlos quien es presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas no hizo absolutamente por los derechos de los indígenas de su país, obviamente, desconocedora de sus actividades legislativas, no era ella quien atendía a las personas, eran dos personas que no saben ni lo que estaban haciendo en ese lugar, procedentes de un pueblo indígena es lógico que no sepan sus actividades, esa gente que no saben nada de leyes llegaron bajo el efecto de su abuelo, AMLO, las mujeres indígenas no saben cómo solicitar una restricción en contra de sus agresores, sus derechos de estas mujeres son pisoteados diariamente, y todo, porque no existe una instancia que defienda sus derechos, la casa del indígena no es suficiente, los funcionarios de dicha casa no son ni indígenas, ni tampoco ayudan a nadie, la mayoría de los pueblos indios de Chiapas y Oaxaca están totalmente desprotegidos, no se vale que solo creen leyes al azar, ¿Dónde quedan sus derechos de las personas que no pueden defenderse, que no saben leer ni escribir, ni mucho menos hablar español?, la diputada federal Irma Juan Carlos no tiene más aspiraciones porque su misma gente dijo que solo trabajaría para su Distrito, que pena dan esas personas, lo bueno que ya se van este 2021, en realidad, no se trabó mucho legislativamente en favor de los derechos de las mujeres, no se hace absolutamente nada por los derechos de ellas, en las agencias del ministerio público no les hacen caso porque no saben tampoco sus funciones, lo que si saben hacer en estos lugares es fabricar delitos y culpables para aventarles sentencias muy altas y multas excesivas violando completamente la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, la mayoría de los diputados locales y federales no saben sus funciones, cuando quieran les enseño a crear iniciativas con sustento, fundamento y bien estudiadas, las cosas no hacen nadamas al azar, otra persona que tampoco hizo nada por su Distrito fue la Diputada Federal Flora Tania Cruz Santos de MORENA, quien representa al Distrito electoral número 11 de Coatzacoalcos, Veracruz, Coatzacoalcos es una ciudad donde también tiene un alto índice de violencia familiar, maltrato a las mujeres, lugar donde los ministerios públicos no defienden los derechos de las mujeres, donde no se les impone restricciones a los hombres practicantes de violencia familiar, de hecho, en total, Tania Cruz hizo 60 presentaciones de Iniciativa las cuales son Proyecto de Decreto, solo 1 de esas 60 que, con fecha 30 de abril de 2019 donde reforma y adiciona a una vida libre de violencia política, la cual fue aprobada, pero, qué pena decir que su presidente municipal de MORENA en Coatzacoalcos ha violado eso y no fue siquiera sancionado ni retirado del cargo, en general, todo lo relacionado a la defensa de los derechos de las mujeres no son tomadas en cuenta, ni siquiera fue aprobada la reforma presentada con fecha 15 de noviembre de 2018 en donde, el Proyecto de Decreto es para tener acceso a la reconstrucción mamaria gratuita, es más que lógico, al Gobierno Federal entre menos gasten es mejor, no se ha legislado correctamente los derechos de las mujeres, ni los ministerios públicos de todo el país han sido correctamente capacitados para expedir una restricción en contra de algún agresor de una mujer, simplemente, no saben sus funciones, a MORENA no le interesan los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes en todo el país, incluso, ¿Qué fue lo que le respondió López Obrador a quien le preguntó por las mujeres mancilladas? ¡¡¡Ya chole!!! Fue su respuesta, como todo un pueblerino, respuesta de un misógino y machista, ¿quieren más MORENA?, adelante, para empezar, no hay quien defienda los derechos de las mujeres, ni siquiera en los Congresos Locales y en el de la Unión se exponen ni se legislan los derechos de las mujeres, por ello tanto feminicidio, se puede legislar que todo funcionario judicial que no auxilie o apoye a una mujer amenazada, agredida, ultrajada, sea inhabilitado o inhabilitada de sus funciones de forma inmediata, se puede solicitar una orden de restricción cuando se ponga en riesgo su integridad, seguridad o bienes, incluso solicitar orientación psicológica, hay autoridades judiciales que les indican a las mujeres que tienen que haber sido agredidas o ir casi muertas para que proceda una orden de restricción en contra del practicante de violencia familiar, mas no es así, los requisitos para poder obtener dicha restricción y protección es mencionar si la persona agresora tiene un arma, si ha amenazado con hacerle daño o matarle, incluso, se debe pedir que el agresor desocupe el hogar conyugal, no debe acercarse al domicilio, a su persona, a sus hijos, familiares, amistades, trabajo, ni molestarle por ninguna vía electrónica, preventivamente se puede solicitar el ingreso de la policía al domicilio, a la persona agresora se le puede suspender visitas y convivencia con la familia, se le prohíbe hipotecar bienes y de paso, se le obliga pagar pensión alimenticia, el hecho de pagar pensión alimenticia no quiere decir que tiene derecho a ver a sus hijos o hijas, sino, hasta haber sido evaluado mentalmente, haber llevado a cabo terapias psicológicas y curso de taller para padres, todo, mediante el DIF del municipio al que corresponda, esto aplica en hombres y mujeres en general, ya que hay que respetar la paridad de género, sin embargo, los políticos de ahora nunca hablan sobre los derechos de las mujeres, sino que siguen sosteniendo la mentira de décadas, construir calles sin ser cierto y sin llevarlo a cabo, la gente actualmente se sigue dejando influenciar por el efecto AMLO, pero, precisamente con ese efecto, México entró en una crisis severa donde solo los despistados votaran por un partido llamado MORENA que nos llevó a la peor de las crisis y que no supieron enfrentar una pandemia a tiempo por estar precisamente solo gente sin experiencia.