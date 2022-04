Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Rojo, rojo, de masacres, violencia política y más

Basta con escuchar y ver la conferencia presidencial por las mañanas, para trasladarse a un contexto totalmente opuesto a lo que sucede el resto del día en las calles del país. Calles en donde ocurre el día a día de cada estado, ciudad, institución o familia o el de cada mexicano que entiende cada vez menos lo de “vamos bien” cuando su economía, su salud, su trabajo y la creciente inseguridad y violencia le muestran justo lo contrario. Realidades paralelas incapaces de ser vistas cuando se vive dentro de un Palacio, sobre todo cuando quienes están a cargo de cada asunto, están maniatados o son incapaces de trasmitirle al jefe que lo que pasa fuera no tiene nada que ver con lo que se dice dentro. El grito de auxilio de los 13 policías masacrados en Coatepec Harinas en el Estado de México y la incapacidad del Gobierno para enfrentar la violencia en su estado, no coadyuva a controlar al crimen, que junto con el enfrentamiento de la GN en Nayarit muestran la vulnerabilidad en la que se encuentran los elementos de seguridad en todo el país. Sin mencionar la falta de capacidad y entrenamiento de las policías municipales, como fue el caso de la muerte de una mujer en manos de policías del municipio de Tulum en Quintana Roo que, por alterar el orden público en estado de ebriedad, al someterla sin técnica alguna, terminaron por fracturarle las vértebras cervicales ocasionándole muy probablemente, sección de la medula espinal y con ello la muerte. La ineptitud de la policía en un municipio en donde el crimen organizado entrega 1.5 muertos al día, pone en riesgo una de las fuentes de ingreso turístico más importantes del país. A dos años de esta administración no ha bajado ni un ápice la violencia, ni el crimen, ni la impunidad, por el contrario, el aumento está siendo exponencial sin que reaccione el estado para evitarlo. No existe ni ha existido un plan contra la delincuencia organizada, el Estado no está enfocado en ninguna estrategia, ni mucho menos faculta a quienes debieran encargarse del asunto. Los esfuerzos de la GN y de las FA serán insuficientes mientras no cuenten con el apoyo de las fuerzas civiles y las facultades para actuar. Esperaríamos que la SEGOB estuviera al frente del problema, porque su función principal es la Seguridad Nacional. Hoy esa secretaría no se encarga de nada, al igual que la SSPC Rosa Icela que aún ni siquiera ha dado línea de por dónde empezar. La ineptitud y negligencia de los titulares de esta secretaría generan preocupación en EU, la falta de acción en el problema más grave del país provoca la visita de la Coordinadora para la Frontera Sur de Roberta Jacobson, sin duda una condición impuesta a cambio de vacunas, a pesar de los esfuerzos de la cancillería por asegurar lo contrario. No es para menos, la preocupación del presidente Biden, que debiera ser la nuestra, es el aumento en las filas del crimen, que se favorecen con migrantes que ingresan a nuestro país en las peores condiciones humanas. El Ejército Mexicano puso a disposición de la FGR el decomiso de 5000 supuestas vacunas Sputnik V que se dirigía de Campeche a Honduras en una aeronave privada, 6 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad. Inverosímil la declaración de la FGR al asegurar que los detenidos lograron escapar cuando permanecían en un hotel de la ciudad de Campeche. La lucha intestina rumbo a las elecciones del 6 de junio nos está mostrando el nivel de violencia política que tiene el proceso electoral del país. Sin que las campañas hayan iniciado, la elección ya cuenta con 18 nuevos muertos de 61 que van en esta administración. Candidatos sin respeto a la dignidad humana ni al pueblo de México, se insultan, se difaman, nos mienten y se matan, todo se vale con tal de llegar a las arcas del país. Es así como dos candidaturas favoritas de Morena se vienen abajo, Clara Luz candidata a gobernadora para Nuevo León es descubierta en una conversación privada con Raniere, líder de la secta NXIVM dedicada entre otras cosas a la trata de mujeres cuando aseguró no conocerlo y, la de Salgado Macedonio por asuntos administrativos frente al INE, los dos en temas de violencia de género en una administración insensible hacia las mujeres.

IMAGINARIA

Al parecer la salud del Secretario de Marina Rafael Ojeda por COVID aún no mejora del todo, sin embargo, son buenas las noticias de su recuperación. Desde esta columna le envío mis más sinceros deseos de que se reincorpore pronto.