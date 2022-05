Poder y Dinero

Rufianes al poder

· Delincuentes y famosos a la Cámara

· Como nunca, la política sin escrúpulo

· Salgado y Morón, apuesta a una carta

· Cruz Azul, pleito que nunca terminará

Todo poder excesivo dura poco.

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.

Víctor Sánchez Baños

No a quien irle. Todos los partidos políticos son igualitos. En sus estrategias, sus mentiras, sus aberraciones, su falta de propuestas y, en especial, en su gente que los lidera.

En todo el mundo hay grupos políticos que luchan por el poder y, por ende, por el dinero. Sin embargo, de acuerdo a su historial democrático y cultura, unas naciones limitan a sus políticos y bajan de los nichos a los hombres.

Sólo gobiernos de exterminio como los de Mao, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, y más antiguos como muchos reyes medievales, o los Kanes asiáticos, han dejado pueblos que aprendieron del sometimiento para sobrevivir.

A eso aspiran algunos políticos de la modernidad mexicana. Y, no exagero. Algunos buscan el culto a la personalidad, como si el hecho de darles la chamba de administrar nuestros recursos, los convierta en dioses o semidioses romanos; los SP (sumos pontífices) de la Baja Edad Media.

Pero, dejemos la historia. Hoy, los partidos políticos eligieron a candidatos a los más de 21 mil puestos de elección popular, a un 80% de basura social. Tanto a candidatos a reelección como a los nuevos prospectos de amigos.

Las nuevas figuras, como gente de la farándula o reinas de belleza, son de lo mejor que han seleccionado. De lo peor, hay canallas, criminales, violadores, ladrones, rateros del presupuesto, exconvictos, caciques y ricachones de dudoso origen de sus riquezas. Infinidad de corruptos.

La partidocracia impone a esos rufianes, como oferta política. No por la falta de talento y honestidad, sino por su cercanía y, como Ali Babá, para tener bandoleros que les generen dinero del Pueblo.

Ni PRI de Alejandro Moreno; PAN de Marko Cortés; PRD de Jesús Zambrano; PVEM de Karen Castrejón; PT, de Alberto Anaya; MC, de Clemente Castañeda; PES de Erick Flores; MORENA, de Mario Delgado, RSP, de Fernando González; Fuerza por México, de Gerardo Islas; ni ningún otro de los demás partidos locales o regionales, se salvan. Todo para tener la mano dentro del presupuesto.

El Quijote, en su inmoral sabiduría dijo: “Tanto va el cántaro al agua, hasta que un día…”

PODEROSOS CABALLEROS

VICTOR VELÁZQUEZ

El pleito entre dos grupos en Cruz Azul, no terminará y se irá entre impugnaciones y guerras mediáticas. Al arrasar en la asamblea de ayer, el grupo de Antonio Marín y Víctor Velázquez, este último como presidente del Consejo de Administración tratará de mantenerse a sangre y fuego. Pero, el de Billy Álvarez, no se quedará con los brazos cruzados e impugnará la asamblea, a pesar que logró el 80% de quorum. Esto no terminará hasta un juez detenga a Billy y a Víctor Garcés o hasta que se les termine el dinero.

FÉLIX SALGADO Y RAÚL MORÓN

Iniciaron campañas con una puesta en escena de manifestaciones contra el INE por haberlos sacado de las boletas electorales, los candidatos de Morena a las candidaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, como de Michoacán, Raúl Morón. Todo se la juegan en la carta, que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, quien fue impulsado por la 4T, influya entre los demás magistrados provenientes del gobernó de Enrique Peña Nieto. Una apuesta muy elevada. Por el momento, hace campaña para quien sea el candidato. La solución será en unos días.

CRÍMENES CON VACUNAS

AMLO dijo que va a investigar si es una simulación el video que se difundió en redes sociales donde una enfermera “voluntaria”, sólo inyecta con una jeringa sin liquido de una vacuna. Él está preocupado por la imagen de su gobierno y no es investigar si la mujer cometió un crimen. Debería enviar una ley “fast track” para enviar a la cárcel a quien, obligado a inyectar las vacunas, sólo finja hacerlo o utilice jeringas usadas. Su partido y la 4T a muy pocos interesa. La salud interesa a todos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GRUPO MODELO

A fin de apoyar los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, Grupo Modelo, que lidera Cassiano de Stefano y la alcaldía Gustavo A. Madero, inauguraron la Unidad Temporal Covid-19 La Pastora, en Cuautepec. Esta inicia operaciones esta semana. La unidad se instaló en un predio abandonado y fue habilitada en 40 días. Además, la alcaldía aportó el balizamiento, banquetas, rampas de acceso y pintura exterior. El equipamiento del hospital corrió a cargo del INSABI, así como la contratación de los médicos. Con la unidad La Pasto, suman 32 áreas de atención que cuenta la Secretaría de Salud de la CDMX. Se comprueba que la unión de Gobierno e IP, se logran grandes avances.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos