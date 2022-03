Polígrafo Político

Darinel Zacarías

¡Ruido y alharaca priista!

“Y al final números rojos, en la cuenta del olvido y hubo tanto ruido, que al final llegó el final”

Joaquín Sabina

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno estará este lunes en Chiapas. Viene a reafirmar esa arenga de que el tricolor, no estaba muerto, andaba de parranda.

Esa ratificación consiste en demostrar que esa coalición diseñada para hacer frente a los simpatizantes de la cuatroté, regresa por sus fueros.

Alito, como es motejado el líder del tricolor dará el espaldarazo a los candidatos de la Coalición “Va por Chiapas” en su agenda están cuatro plazas a visitar: Tuxtla Gutiérrez, San Juan Cancuc, Tapachula y Cacahoatán.

Con una soflama de “renovación” como promesa de cambio y de retomar el control de la política, Alejandro Moreno visita Chiapas e inicia su agenda con una conferencia de prensa desde las primeras horas de este lunes.

El dirigente del PRI ha reiterado que las elecciones de este 06 de junio, constituyen la prueba máxima de la democracia mexicana.

En esta visita, Alejandro Moreno viene a demostrar lo que afirma en sus entrevistas. Corroborar eso de que el PRI, en estas elecciones mostrará a mejor versión de todos los tiempos.

Y es que para quienes comulgan con el tricolor, afirman que la coalición “Va por Chiapas» es la respuesta a la exigencia de los chiapanecos.

De ahí que haya nacido el amor por los institutos del PAN y PRD, dejando a un lado las abismales diferencias y así, crear un bloque que enseñara una política distinta, más renovada y según, más justa.

No se descarte que mañana en las cuatro plazas a visitar se promociones las propuestas que abanderan esta coalición: Seguro de desempleo, disminución del IVA y la agenda de impulso a la mujer.

En Tuxtla Gutiérrez el trabajo de Emilio Salazar y de Willy Ochoa han posicionado muy bien a la esta fórmula de “Vamos por Chiapas” y los ejercicios demoscópicos los colocan como los punteros para la competencia de la madre de todas las batallas.

De esos escenarios a visitar dos de ellos, prácticamente parece que serán plazas cedidas al tricolor.

Tuxtla Gutiérrez y Cacahoatán parece que se puede augurar ¡Este nanche, ya se curtió!

Estaremos atentos a la visita, seguro no va dejar títere sin cabeza.

Candidato al Amate:

El alcalde con licencia de Reforma, Herminio Valdez, tiene los días contados para regresar como huésped distinguido en El Amate, donde ya pasó una buena temporada por corrupción cometido la primera vez que fue presidente municipal.

Víctima de su soberbia ahora no tiene de dónde agarrarse para salvar el pellejo.

Su apuesta es que la elección federal la gane Dulce Rodríguez, pero todo apunta a que Joaquín Zebadúa se alzará con el triunfo y con eso se desvanece su ilusión de tener la protección de candidata del Verde.

En lo local, Agustín Ruiz Mendoza no podrá darle protección porque en palacio de gobierno está muy mal visto y no lo quieren por ser compadre de Fernando Castellanos. Por eso que no podrá abogar por él para salvarlo de la cárcel.

Y en Reforma hay de dos sopas: Si gana Perico, que así parece que será, exigirá cuentas y pondrá las denuncias necesarias para que aclare el cochinero y la corrupción de su gobierno.

Si llegara a ganar su candidata doña Melbis, de nada le servirá porque el marido de la señora, un gnomo de nombre Pedro Aldecoa Burelo, que ya fue alcalde también de Reforma, ya anda amenazando que cuando su mujer llegue a la presidencia lo primero que harán es pedir que metan a la cárcel a Herminio Valdez y que no le darán ni un peso de obra.

Así que lo mejor que puede hacer Herminio es ir buscando refugio en algún lugar desconocido porque en Reforma y en Chiapas lo único seguro que tiene es volver al Amate.

Porque el famoso Pedro Ramírez “El Perico” es el candidato del PT con un arrastre popular y electoral impresionante. Por cierto, también sufrió del abuso de poder y de la soberbia de Herminio, el que se cree intocable.

PD1: En Cacahoatán, Selenne Canel tendrá la oportunidad de recibir por primera vez en la historia a un dirigente del tricolor. Alejandro Moreno viene a respaldar la candidatura de una mujer de trabajo, aguerrida y con una agenda de trabajo que promete el desarrollo y la verdadera transformación para la otrora Villa de las Hortensias. Sin embargo, reitero mi tesis de que la política es coyuntural. Se pacta, se acuerda y se camina. A mí nadie me engaña, el alquimista está endosando una factura y si no me quieren creer, le demos tiempo al tiempo.

PD2: En Tapachula, Rosa Irene Urbina sigue realizando una campaña de cercanía con su gente. Escuchando las necesidades y promoviendo una política de soluciones y de atención. Su condición de mujer también la colocan como la favorita. Su política es de propuestas, de respeto y ajena totalmente a la grilla y a los descréditos.

PD3: Unión Juárez, Suchiate y Tuxtla Chico el PVEM es abanderado por tres mujeres experimentadas y probadas en política. Lupita García, Matilde Esponiza y Charys Coutiño van a ratificar al instituto esmeralda, porque es considerado bastión verde en Chiapas.

¿Quién dijo qué tengo sed?