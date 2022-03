De adicto a ADICTO

Por Ernesto Salayandía García

Sal del infierno de las drogas, salva tu vida

¿Por qué recae el recaído?

La respuesta inmediata pudiera ser muy simple y es porque nunca se levantó, no quiso, no pudo con esta enfermedad perra, maldita enfermedad perversa del alma, he visto caer a personas con 25 años, menos o más, no importa que se han reventado, me ha tocado ver morir a infinidad de adictos de congestión alcohólica y de sobredosis, he visto la muerte causada por cirrosis hepática y conozco a muchos más, muertos en vida, atrapados sin salida, muchos más, víctimas de la borrachera seca, secuestrados por su pensamiento alcohólico, que es psicótico, patológico, obsesivo, recurrente el adicto, no quiere romper con los viejos moldes, no tiene fuerza de voluntad para derrotarse ante el alcohol y las drogas, más las conductas toxicas y prefiere hundieres cada vez más en el pantano de las arenas movedizas, incursiona en lo que genera drásticamente esta enfermedad que son fondos y sus muy severas consecuencias, al final de esta carrera diabólica, te haces adicto a sufrir y a hacer sufrir.

Una terrible enfermedad compleja e incomprendida

El enfermo no acepta, ni se derrota ante la magnitud de la enfermedad, no basta con tapar la botella o dejar de consumir las sustancias toxicas, es mucho más complejo, estas es una enfermedad mental por los pensamientos obsesivos que genera trastornos de angustia, preocupación, malestar e insatisfacción, es física debido a que la ansiedad pide sustancia, el cuerpo exige sustancia, tiene que ver con las emociones, el enfermo desborda en ira, resentimientos, reclamos, angustias, miedos, culpas, emocionalmente no conoce el equilibrio ni la paz interna, tiene que ver con su autoestima baja, se considera un tipo que no vale, un cero a la izquierda, busca la aprobación de los demás, no tiene vida propia, no sabe cerrar círculos, es un mar de quejas y lamentaciones, le echa la culpa a todo el mundo, no quiere ver si realidad, ni trabajar en ella, por ello se fuga en las sustancias y las conductas toxicas, entrando a un profundo laberinto, profundo y negro que no puede salir, se encadena a la conmiseración, es adicto es hacerse la víctima, cuando en verdad, él es el victimario, así se le va la juventud y se hace un viejo mediocre, bueno para nada, no hay que olvidar, que el enfermo emocional, sea cual sea, alcohólico, drogadicto, ludópata, farmacodependiente, codependiente o cual quiera otra característica, tiene una inteligencia diferente, no superior, pero sí muy distinta a lo que se pudiera decir, “gente normal”

Romper con los viejos moldes

Para salvar tu vida, evitar más fondos drásticos, crueles, dolorosos, hay que hacer un gran cambio radical en todos los sentidos, no juntarse con amistades toxicas, ni frecuentar lugares donde se consume, erradicar la pereza física y mental, no relacionarse con parejas enfermizas por demás neuróticas, aprender a no engancharse con nada ni con nadie, no vivir en el pasado, ni ahogarse en la tormenta de los arrepentimientos y las lamentaciones, trabajar intensamente para bajar los niveles de ansiedad, hacer deporte, cuando menos caminar, aplicar técnicas de respiración, relajamiento y yoga, cambiar lo negativo por lo positivo, amarse con toda el alma, enamórate de ti, no es ego, es una autodefensa, quiérete mucho, piensa en que nadie va a hacer por ti, lo que tú tienes que hacer por ti, erradica sustancias como nicotina, cafeína, fármacos, narcóticos o comida que pueden generar ansiedad, es tu vida la que está en juego, trata de cerrar círculos, termina tus estudios y pendientes, aprende a perdonarte, a aceptarte y a pedir perdón, en la medida de lo posible, trata de reparar daños, sonríe todo el tiempo, baila, diviértete, disfruta de la segunda oportunidad de vida que Dios te da. Haz con fe, honestidad y con amor propio, Cuarto y Quinto paso, apadrínate todo el tiempo.

Ve a crecer, no a decrecer

He escuchado uno y mil pretextos contra los grupos de Alcohólicos Anónimos, yo viví en la fraternidad, por ello, puedo decidirte que un grupo es tu tabla de salvación, es como si fuera un faro guiando a un barco en alta mar en plena tormenta. – ¡Siéntate y escucha! – La hora y media de una junta reduce tu ansiedad, ataca el egocentrismo, afirma tu derrota, aceptación y rendición, fortalece tu fe. Facilita el camino en tu recuperación, puedes trabajar en el sanar tus heridas profundas del alma, la sabiduría de un grupo te dará un equilibrio emocional, deja de criticar y de ponerle peros, asiste diariamente a tus juntas y te alejaras de las sustancias y de las conductas toxicas, millones de seres humanos en todo el mundo, han recuperado sus vidas, gracias a la terapia de autoayuda de los Alcohólicos Anónimos, bájale a la soberbia, échale humildad, no puedes solo, esta es una enfermedad del Diablo, es progresiva, contagiosa, burlona, mortal, el que quiera azul celeste que le cueste, pero si te domina la envida, eres un severo crítico, exiges demasiado, a todos los etiquetas, te aburres y aborreces a la fraternidad, mejor no vayas, Dios que te bendiga.-AA, es para el que quiere ser libre y dejar de sufrir.

Hechos son amores y no buenas razones

Viví y sufrí la borrachera seca por más de tres años, el síndrome de abstinencia no es otra cosa más que ganas de consumir, me he mantenido limpio Gracias a Dios en los últimos 22 años, pero he visto a infinidad de borrachos secos, a enfermos que solo van a calentar la banca, a miembros del montón, chismosos, envidiosos, críticos, por demás soberbios, yo tuve que tomar una decisión, o le entro o le entro, le eche humildad y le puse acción, había días que hasta dos juntas me aventaba, tenía servicios, aparte el de cafetero, no deje de escribir mi columna y poco a poco mi relación de pareja cambio radicalmente, en borrachera seca mi mujer me decía.- Mejor vete a drogar, estabas mejor, que ahora que te la vives en AA.- Salí de mis depresiones, erradique mis pensamientos y conductas toxicas, hice infinidad de doceavos y sigo haciéndolos cada vez que Dios los manda y se manifiesta, disfrute mis días en recuperación dentro de la fraternidad de los Alcohólicos Anónimos, crecí como ser humano y en el terreno espiritual, encontré el equilibrio y vivo feliz y en armonía, hoy no tengo todo lo que quiero, pero quiero y mucho, lo que tengo, he conocido grandes seres humanos de la onda grupera, de Alcohólicos, Narcóticos, Al anon, Familias Anónimas y el aprendizaje ha sido con creces, se me dijo, he hice caso.- Haz como que ves.- Haz como que escuchas.- Haz como que sientes.- Y así fue, aprendí a ver con otros ojos la presencia de un Poder Superior a mí, a escucharlo en los momentos más difíciles y en pruebas de ácido, a sentirlo dentro de mí en cada uno de mis actos, por supuesto que he vivido tragos muy amargos, pero gracias a Dios y a los Alcohólicos, he salido adelante.

Vitaminas para el cerebro

Consume diario, -Nuez de Castilla: su sabor es ligero y dulce, o de Macadamia: tiene un sabor cremoso. Nuez de Brasil: crece en un árbol silvestre amazónico. …o de la India: también se llama anacardo o de Pecana: es la más común, esa que parece un “cerebro”… Cualquiera de ellas con nuez de la india, pistaches, semilla de calabaza, semillas de sésamo, semillas de chía, semillas de lino, Nibs de cacao, granos de café, pastillas de chocolate M&M, fruta seca, ciruela pasas, cacahuates y gramola.- Son dos puños suficientes al día, por las noches, con amor, autoestima, disciplina y compromiso.- El adicto debe de aplicar técnicas de respiración durante todo el día, ejerciendo las rutinas, tal y como se indican en el video. https://www.youtube.com/watch?v=4u6c3iE47hM Beber como agua de uso tres litros diarios, alternados, diferentes uno del otro. Agua con canela y miel virgen, agua de betabel, agua de Jamaica.

Busca en el servicio, tu equilibrio espíritu

Desde que salí del anexo que me vio nacer no he dejado una sola semana sin escribir mi columna De adicto a ADICTO, a la fecha, llevo más de mil artículos publicados y la correspondencia, los correos, llamadas, mensajes que recibo, consultándome algo, me permiten trabajar en mi enfermedad, servir y canalizar a quien lo necesite, tengo 12 libros publicados y 6 manuscritos terminados, he visitado un mundo de escuelas de todos los niveles, voy a clínicas, hospitales, anexos y al psiquiátrico, CERESOS, acudo a grupos de AA, NA, Al anon, Familias Anónimas y centros comunitarios, no me he dado de alta, regalo mi historial, informo, oriento y despierto conciencia a quien quiera, participo en la radio, televisión, prensa y redes sociales, atiendo a familias desesperadas, gestiono becas en anexo, trato de dar lo mejor de mí, doy una capacitación emocional a centros de rehabilitación y enfermos que me buscan con ese fin, para el servicio ha sido la base de mi crecimiento espiritual, no religioso, sé que no soy monedita de oro, hoy me tiene sin cuidado lo que se diga mal o bien de mi persona, yo de lo que valgo y se perfectamente bien quien soy, mis servicios son palpables y reales, confirmo, que el que enseña, aprende tres veces y yo aprendo todos los días, aprendo y comparto con mi enorme deseo de salvar vidas, no quiero que nadie sufra lo que yo sufrí,. Pa atrás, ni para agarrar vuelo. – Gracias por leerme y más por escribirme. Gracias por compartir.

614 2 56 85 20