Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Santiago Nieto, una bomba de tiempo

Para comenzar… Su boda sólo precipitó lo que era una decisión tomada; y exhibió las fisuras dentro del equipo presidencial. Era incómodo para varios y se había empoderado de más. A los ojos de la opinión pública, fue su boda la que le costó la chamba. La realidad es que el evento social del pasado sábado, solo precipitó lo que era una decisión tomada; y exhibió las fisuras dentro del equipo presidencial. A Santiago Nieto varios querían cobrársela. Era incómodo y se había empoderado de más. Abrió más frentes que los que pudo administrar, y un descuido de frivolidad le jugó en contra. Se fue de la Unidad de Inteligencia Financiera no por un mal desempeño o un escándalo de corrupción. Tampoco por esconder alguna propiedad o enriquecerse. Renunció –ante la presión para que lo hiciera- por descuidar las formas que tanto importan al presidente López Obrador. En un gobierno lleno de símbolos y cuya narrativa es más potente que los hechos mismos, no está permitido lo que huela a lujo o exceso. Nieto lo sabía y fue desaseado. Su boda no cumplió con los principios de austeridad y discreción. En estricto sentido, no infringió ninguna ley o norma. Hasta ahora, tampoco nadie puede asegurar que utilizó recursos ilícitos en la ceremonia. Su pecado fue organizar un evento masivo, en el que la imprudencia de sus invitados lo condujo al desempleo. La frivolidad que envolvió el evento, dio herramientas a quienes lo querían fuera. Fuentes del primer círculo presidencial refieren que el presidente “se molestó mucho por el escándalo que se desató”. Desde el sábado por la tarde, varios integrantes del gabinete cruzaron mensajes porque la molestia presidencial corrió como pólvora. El consejo que unos a otros se dieron fue compartir imágenes de sus eventos del día en redes sociales, para eliminar sospechas de que habían participado en la boda. A Nieto le pusieron varias trampas. No fue casualidad que los integrantes del equipo presidencial que habían confirmado su asistencia, cancelaran en las horas previas a la ceremonia. Nadie fue. Nieto cayó en una trampa que él mismo construyó. López Obrador ya no estaba cómodo con Nieto desde hace meses, pero la operación para removerlo no era sencilla. Por eso cuando apareció la imprudencia, no hubo marcha atrás. El mismo sábado, su salida era decisión tomada. Para el extitular de la UIF, el destierro fue crudo. No hubo palabras de agradecimiento ni de adiós, del presidente. Si acaso, 10 segundos en la mañanera del miércoles, que solo alcanzaron para mostrar el témpano que para él hay en Palacio Nacional. “Una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia”, dijo López Obrador. Nada más.

Al presidente le causa placer jugar con quienes le rodean y con las figuras que tienen cierto peso en la realidad política nacional. Se dice, por ejemplo, que cuando recibe de vez en cuando a uno que otro importante empresario mexicano que llega con la intención de presionarlo en alguna negociación, usa símbolos y menciona personalidades muy reaccionarias para acalambrar, desorientar y desarmarlo. Pues dentro de esa diversión y en su infinito egocentrismo, buscando el control absoluto de las partidas en el juego, López Obrador está apostando y velando por él mismo de cara al 2024. No lo hace por Morena ni por los posibles candidatos, tampoco para quedarse otros seis años —lo cual, bueno, no es que se pueda desechar. Lo que quiere demostrar es que él es el único que importa. Y no la tiene tan difícil. En realidad, Regeneración Nacional carece de la institucionalidad que tuvo en su momento el PRI o del diálogo incluyente que hubo en el PAN. Morena, lo sabemos bien todos, se asemeja más a lo que fue el PRD cuando este era un partido de cierto peso; está lleno de tribus, de intrigas y su único cohesionador es López Obrador. ¿Cuál, entonces, es su interés con Morena? Que sea un escenario donde pueda demostrar que él es quien manda en este país. Ni el comité ejecutivo ni el presidente o secretario general del partido; solo él puede decidir. Los suspirantes a ser ungidos por Palacio empiezan a moverse. No olvidemos que López Obrador es quien lo permitió. Su propuesta de adelantar la sucesión tiene como objeto divertirse manipulando a las figuras políticas. Sea Marcelo, Claudia, Monreal, Tatiana, Moctezuma o Durazo. Les calienta la cabeza y luego se las enfría en cuanto estas empiezan a tener inercia propia. Si por él fuera, que los pre contrincantes se despedacen y el partido político también. Siempre y cuando, claro está, eso no afecte ni su imagen ni su popularidad ni sus prioridades específicas de gestión. Pareciera un contrasentido destruir el partido propio, pero para AMLO eso poco importa. Ya sabemos que puede crear otros, comprar al PRI, actuar al estilo caudillo, entre otras opciones, todo siempre y cuando su voluntad sea la que impere. Mientras tanto, los aspirantes —no importa el cargo, la dependencia o el nivel gubernamental— tratan desesperadamente de descifrar las señales del líder, así como detectar dónde están los límites que ha impuesto el presidente de lo que sí y lo que no pueden hacer. Al respecto, así se entiende la participación que se anunció para este viernes de Santiago Nieto en un seminario del Parlamento Juvenil del Senado de la República. El ex funcionario fue invitado ni más ni menos que por otro actor que también se la pasa probando la resistencia de “los resortes” de López Obrador: Ricardo Monreal. La invitación de Monreal lo dice todo. Ambos disfrazan sus participaciones políticas como académicas, e intentan insertarse en un ajedrez que levanta interrogantes y hace suponer nuevos acomodos en los grupos internos de Morena para buscar el 2024. Ver a estas figuras en acción, al igual que muchas otras más intensamente ligadas a Morena y al lopezobradorismo, da una idea de hasta donde López Obrador les permite ‘irse por la libre’ y/o que se despedacen entre ellos. Algo así como lo hacen las hienas y demás carroñeros cuando alguien de la manada se encuentra herido. Andrés Manuel confía en su aceptación, por lo cual poco le importa lo que a Morena le suceda. Adelanta el proceso sucesorio, confía en su alfil (el o la que resulte), pero ese suspirante llegará muy debilitado al poder para hacerle frente y hasta requerirá el apoyo del tabasqueño para gobernar. ¡Menuda forma de trascender o en su defecto, estratégico! Una historia mal comprendida y que podría ser bien o peor ejecutada. Al tiempo.

Para finalizar… Ya lo adelantamos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, inauguró el restaurante VIPS en San Cristóbal de Las Casas, así como la pre inauguraron virtual de las franquicias VIPS de Tapachula y del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, acompañado por el director general de Grupo Farrera, Rómulo Farrera Escudero, así como del alcalde “Coleto”, Mariano Díaz Ochoa. El exitoso y visionario empresario Farrera Escudero, dijo que dicha sucursal y las que se inaugurarán en Tapachula y en el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, generará 130 empleos formales, fortaleciendo a su vez la producción chiapaneca mediante la adquisición de materia prima local, desde el café, cacao, miel, carnes, dulces regionales, entre otros. “Seguiremos invirtiendo porque estamos convencidos de que para Grupo Farrera, Chiapas siempre ha sido un boleto ganador; por ello, en la misión que estamos trabajando para celebrar nuestro Centenario en 2035 y que denominamos Farrera al 100, Chiapas tiene un papel estelar”, expresó al anunciar que se tiene proyectada la apertura de una sucursal en Comitán y otra más en Palenque*** El diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que en el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales se acordó trabajar en comisiones unidas junto con la de Energía para crear un grupo de trabajo y construir las bases del Parlamento Abierto, a fin de analizar la Reforma Eléctrica que impulsa la Federación; mismo que abordó la importancia de implementar un modelo de participación directa, escuchando desde la ciudadanía hasta expertos, tomando todo el tiempo necesario antes de dictaminarla y efectuar eventuales modificaciones a la Constitución*** El doctor Pepe Cruz, secretario de Salud de Chiapas, invitó a la población vulnerable de seis a 59 meses, embarazadas, personal de salud, personas de cinco a 59 años con comorbilidades, así como adultos de 60 años y más a que acudan a los módulos de vacunación contra influenza estacional ubicados en centros de salud y hospitales, donde la meta es aplicar 772 mil 844 dosis a nivel estatal; así que no pierda usted la oportunidad de acceder al biológico porque es para su bien y la de los suyos, porque la gripa es contagiosa en todas las edades. Acertado.

